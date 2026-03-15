-¿Cómo aparece León en este libro? Carácter, paisaje, historia…

-León es fundamental en mi novela, aunque no aparece mencionado de forma expresa. Me explico mejor: a principios del siglo XX la división territorial en España era diferente, aún no existían las Comunidades Autónomas y la región de León comprendía León, Zamora y Salamanca. Considero que la historia que cuento es tan común que podría haber sucedido en cualquiera de las tres provincias, por eso en la obra nunca menciono el nombre de la ciudad de León, pero las descripciones, tradiciones e incluso parte del vocabulario del mundo rural (a veces utilizo palabras que no están en la RAE y que denominan realidades muy concretas) permiten situar al lector en nuestra provincia. Mi intención era plasmar las alegrías y penurias de quienes dependían de la tierra y las minas de carbón para subsistir, porque salieron adelante en condiciones muy adversas, careciendo de todas las comodidades que hoy nos parecen imprescindibles. Por tanto, el paisaje del campo y la cuenca minera, también el urbano, acompaña siempre a los personajes. En cierta manera, los envuelve con su belleza y a veces también los esclaviza, y, al igual que ellos, se va transformando a lo largo del tiempo.

—En esa mezcla, ¿cómo convive lo que es real y lo que es ficción?

Debo aclarar que las localidades que aparecen tienen características de lugares reales, pero son ficticias y su nombre es inventado (algunos lectores me han comentado que creen que la novela se enmarca en el valle de Luna, pero no es así, aunque el nombre de los dos pueblos principales pueda inducir a pensar eso). Para crear la ambientación me inspiré en las explicaciones de mis padres acerca de la vida en el campo, el duro trabajo en las minas, las costumbres, las fiestas populares y religiosas… y de ahí nació lo demás. Hay determinadas anécdotas (como el pasaje de la gripe, que en aquel entonces se denominaba «mal de la moda», o la parte en que la protagonista se va a arar sola al monte, a medianoche, en tiempos de la guerra civil, y un lobo sigue de cerca su trabajo) inspiradas en vivencias de mis abuelos, y reconozco que, siendo yo hija, nieta y biznieta de campesinos y mineros, fui componiendo este libro en una especie de ejercicio de memoria familiar, que oscila entre lo real y lo ficticio.

—Hay una trama larga y de muchos personajes. ¿Cómo se la explicaría antes a un lector sin descubrirle todo?

—Para no hacer spoilers, como se suele decir ahora, podría resumir la trama explicando que narra las peripecias de varias generaciones de dos familias de campesinos y mineros, unidas por un matrimonio, durante el siglo XX. Se trata de una obra costumbrista, que, además de repasar los principales acontecimientos históricos de ese período de tiempo y reflejar la evolución política y social de nuestro país, se detiene en la vida cotidiana de los personajes. Es una novela coral, porque efectivamente, tiene muchos personajes y sus caminos se van entrecruzando. Pero, sobre todo, es una historia sobre la familia, sobre los vínculos y rencillas que pueden surgir entre sus miembros, así como también habla de la amistad, del amor romántico, de la pérdida y la muerte. También de las raíces y la memoria. Y de cómo el origen de una persona, su acceso a la educación y el entorno en el que crece, delimitan su existencia.

—Como escribir es también aprender, ¿descubrió cosas que se fueron sumando a la narración?

—Sí, constantemente. Por esa razón tuve que reescribir muchas veces, eliminar escenas, añadir capítulos nuevos… la labor de escritura fue ardua porque consistió en ir armando un puzle, cada vez más complejo, que tardé diez años en terminar. A veces, al encontrar documentación nueva, añadía información que me parecía relevante (como la relativa a los fielatos o el Servicio Nacional de Trigo), y terminé consultando incluso el BOE. En otras ocasiones, tuve que modificar la trayectoria de algún personaje para que encajara como era necesario o para que no se quedara descolgado en la trama. Por supuesto, este libro también conllevó un gran esfuerzo a la hora de pulir mi estilo. Soy autora novel y una eterna aprendiz, de modo que procuro continuar mejorando en la medida de mis posibilidades.

—¿Y cómo empezó todo? Esos primeros días en los que la historia va surgiendo…

—Lo cierto es que la idea se gestó en mi infancia y fue madurando poco a poco. De hecho, descarté otros manuscritos en mi adolescencia y primera juventud hasta llegar a este libro, que empecé a escribir en otoño del 2011. Cuando me senté delante de la pantalla del ordenador, ya contaba con un cuaderno de anotaciones de cien páginas, relacionado con las tareas del campo y la mina, que había conseguido entrevistando a mis padres. Así que, el proceso creativo en realidad fue bastante paulatino.

—¿Y en lo personal, de dónde le llega lo de escribir?

Escribo desde que era niña. Resulta que tuve una infancia algo solitaria porque soy hija única y a causa de mi alergia al polvo y mi timidez me costaba hacer amigas. Hasta octavo de EGB no pude entrar en el gimnasio del colegio, hasta tercero o cuarto tampoco me permitieron bajar al patio en los recreos y me quedaba sola en el aula. Los libros me distraían, me ayudaban a vivir grandes aventuras a través de mi imaginación. Y creo que a los siete años empecé a inventar cuentos y escribirlos. Al crecer me fui recuperando de la alergia, por suerte, pero mi pasión por los libros no disminuyó. En definitiva, no concibo mi mundo sin la literatura. Aunque solo puedo dedicar ratos libres a escribir, sin tener un horario fijo, pues la vida suele interponerse, no hay un solo día en que no piense en ello. Y si paso demasiado tiempo sin hacerlo, siento esa pulsión, un extraño desasosiego que no me deja en paz hasta que puedo garabatear o teclear unas palabras… Supongo que soy una escritora puramente vocacional, y sea cual sea el tamaño de mi talento, por minúsculo que sea, escribir para mí es una necesidad que sé que no desaparecerá jamás.

—¿Qué libros y autores lee?

—Aunque me gusta leer libros de todas las épocas, me apasiona la literatura del siglo XIX y principios del XX. La novela inglesa me resulta una delicia: disfruto enormemente de la ironía y los frescos de sociedad de Jane Austen, del perfecto equilibrio entre romanticismo y realismo social de Elizabeth Gaskell (Norte y Sur es una suerte de Orgullo y Prejuicio que tiene como telón de fondo la lucha obrera y las desigualdades sociales en la Inglaterra industrial), de la fuerza de las hermanas Brontë, de la crítica social de Thomas Hardy y D.H. Lawrence, de la genialidad de Virginia Woolf y su brillante uso del monólogo interior. De George Orwell me resultó muy interesante su primera novela, que aborda el tema del colonialismo y es mucho menos conocida que sus famosas 1984 o Rebelión en la Granja: Los días de Birmania. Una lectura que me absorbió por completo fue Frankenstein, de Mary Shelley: fabuloso relato de terror que, en realidad, plantea cuestiones filosóficas como el origen del mal o los límites de la ciencia. Por otra parte, me encanta Benito Pérez Galdós desde que me lo recomendaron en el colegio. La Regenta, de Leopoldo Alas Clarín, es, sin duda, una de nuestras mejores novelas, superior a Madame Bovary en mi opinión, y tan magna como Ana Karenina. También me fascina el realismo mágico de Gabriel García Márquez, su sensibilidad poética y su dominio del lenguaje. Los Diarios de Sylvia Plath me impactaron, aunque a veces no comprenda bien su poesía. Un descubrimiento reciente ha sido Carson McCullers, que tenía predilección por los marginados y una maestría extraordinaria para crear una tensión asfixiante entre sus personajes, de gran profundidad psicológica. Pioneros de Willa Cather y La hija del optimista de Eudora Welty me han servido para conocer a otras dos grandes escritoras. Y una autora, que yo creo que está bastante olvidada en la actualidad, que a mí me maravilla, es Pearl S. Buck. Fue la primera norteamericana en ganar el premio Nobel de Literatura, y la mayoría de sus obras solo se encuentran en el mercado de segunda mano. Ella retrató las costumbres y vicisitudes del campesinado chino con enorme crudeza, pero también con gran lirismo. Y podría seguir con una larga lista…

—¿Cómo se ve León desde A Coruña?

—Se ve con mucho cariño y cierta añoranza. A Coruña es una ciudad preciosa, pero León es mi tierra, siempre que vuelvo siento que estoy en casa.