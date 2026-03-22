Resulta que José Antonio Martín Otín es Petón, célebre por su vertiente futbolera, pero a la que siempre ha encontrado oportuno introducir alguna cuña histórica, de estudio y conocimiento. Al principio podía resultar incluso exótico que entre pitido y pitido de los goles de cualquier jornada él quisiera añadir el año de algo, el personaje de tal situación, el secreto histórico, ahí con Paco González interesándose o buscando algún día tranquilo para poder profundizar, sobre todo, en la historia de España, ahí donde Petón se siente en su salsa. Por eso, que ocupe páginas por su vertiente de autor es algo que tarde o temprano está al caer y ahora publica un libro que pretende aportar algo más: Se trata de Diario secreto de José Antonio (Espasa), un documento inédito que cambia la historia que rodea a la figura de Primo de Rivera.

Por eso se cuenta que todo es más sencillo de entender si el protagonista par­ticipa, si él mismo redacta la crónica, si traslada su vi­sión del momento al momento, si tanto tiempo después comparte lo que nadie excepto él vivió desde dentro del personaje. El personaje escribe, el libro le acompaña y la historia cambia. El Diario secreto modifica lugares comunes instalados a fuerza de repetidos en el retrato del personaje. Las to­neladas de papel que cayeron sobre su figura deformaron a la persona por aplastamiento hasta hacerla ajena a la verdad, también a la idea que defendía, así que es saluda­ble que sea José Antonio Primo de Rivera quien cuente quién era realmente José Antonio Primo de Rivera. Las deformaciones vinieron cruzadas, transportadas por vientos distintos, pero juntas en su raíz: falsas al fin.

El libro que nació de una agenda que le regaló el Colegio de Abogados traduce un misterio que José Antonio guardaba para sí con letra de miniaturista cantonés. Tan pequeña que desalentó a todo el que la tuvo en la mano, o a casi todos, sin ceder a la sospecha de que sus hojas diminutas guardaban el principio de su final contado por él mismo. Y el desaliento por no ser escuchado, con algo de «serena atención», para evitar el desastre español. José Antonio Primo de Rivera, seguramente, quería que lo supiéramos...

Todo esto sirve para introducir Diario secreto de José Antonio (Espasa).

José Antonio Martín Otín es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Fue director en la cadena SER y en Heraldo de Aragón y A3 Media. Es comentarista de la COPE en programas de Historia y Deportes, tertuliano de El Chiringuito de Jugones en A3 Media y en el programa «Academia Caballero» de ESRadio, con José Luis Garci y Dieter Brandau. Es autor de libros de asuntos varios: historias de fútbol (El fútbol tiene música y otros); la Generación del 27 (La desesperación del té); José Antonio Primo de Rivera (El hombre al que Kipling dijo sí).