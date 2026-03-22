El 'Personaje secundario' de Sofía Balbuena

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La argentina Sofía Balbuena (1984) es la ganadora del premio de Narrativa Breve Ribera del Duero, que falló este jueves su novena edición. Se lo adjudicó por mayoria gracias a Personaje secundario, una colección de corrosivos y sarcásticos cuentos con la que debuta en la ficción. Dotado con 25.000 euros, el premio bienal lo concede la editorial Páginas de Espuma con el patrocinio de la Denominación de Origen Ribera del Duero.

En las librería el seis de mayo, Personaje secundario «explora con ironía y un punto de subversión las convenciones afectivas las formas del amor, la amistad y todas las relaciones del mundo contemporáneo», explicaba el fallo de un jurado presidido por el colombiano Juan Gabriel Vásquez que destacó la «prosa acerada» y «la mirada implacable sobre sus personajes» de Balbuena. Unos cuentos que «construyen un universo moralmente complejo y literariamente arriesgado», según el acta firmada también por las escritoras Nuria Barrios y Paulina Flores, el presidente del Consejo Regulador de la D.O. Ribera del Duero, Enrique Pascual, y el editor de Páginas de Espuma, Juan Casamayor.

«El libro trata del infierno interior en el que vivimos a menudo las mujeres, ese vaivén de pensamientos, impulsos, emociones, ideas que escondemos, que aprendimos a reprimir y a callar, a silenciar, a evitar que aparezca de forma nítida en el mundo porque no queremos ser tildadas de locas ni de problemáticas ni de oscuras ni de intensas», explica su autora.

Nacida en la ciudad de Salto, en la región de Buenos Aires, y afincada en Madrid tras pasar por Barcelona, Sofía Balbuena trabajó en la librería Lata Peinada y ahora lo hace como profesora de escritura creativa. Es autora de los ensayos ‘Doce pasos hacia mí’, el autobiográfico ‘Borracha menor’ y ‘Gente sin paz’ (con Sabina Urraca y Daniel Saldaña Paris). También de ‘Sutura’, un libro heterogéneo a medio camino entre la carta y la confesión. Arribista de la ficción «Soy una escritora de no ficción y nunca antes probé a ficcionar. Como arribista del género, como extranjera que soy en todos lados, algo de mi instinto de supervivencia me arrastró hasta el final, a ver qué encontraba del otro lado», explica risueña con el permi en la manos esta licenciada en Ciencia Política (UBA), máster en Creación Literaria (UPF) en Literatura Comparada (UAB) y MFA en Escritura Creativa de la Universidad de Iowa, gracias a una beca Iowa Arts Fellowship. «Creo que el personaje secundario principal del libro —valga la redundancia— es este mundo interno agobiante y explosivo, por momentos ingobernable, con el que convivimos como si fuera un okupa en nuestra propia cabeza y con el que aprendimos a caminar sin que se nos note mucho» resume.

Recibe Balbuena el premio «con orgullo una gran alegría y mucho alivio». «Es algo externo, muy por fuera de mí, que viene a confirmar una vocación y muchos años y mucho empeño invertido en desarrollarla» dice. «Puedes pasarte toda la vida escribiendo y no ganar nunca un premio como este, no tener jamás un reconocimiento así. De modo que no lo naturalizo. Es es un suceso extraordinario. Lo recibo como un milagro, algo extraño y especial, que tuve la suerte de que me tocara. Espero que me sirva y me acompañe cuando me falle la voluntad, la fuerza y la alegría».