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La Fundación Lola Pérez Rivera ha impulsado una nueva investigación sobre el trabajo de campo desarrollado en España a mediados del siglo pasado por el afamado etnomusicólogo norteamericano Alan Lomax, centrado en esta ocasión en las grabaciones de música popular que recogió en Galicia a mediados del siglo pasado.

El trabajo ha sido publicado en el libro La Galicia que recorrió Alan Lomax, que incluye la transcripción y análisis musical de las canciones populares que Lomax recopiló en Galicia, así como una aproximación histórica y social al contexto en el que fueron hechas durante su estancia en tierras gallegas.

El trabajo ha sido realizado por un equipo de investigadores del Conservatorio Superior de Música de Castilla y León (COSCYL) coordinado por la profesora de Etnomusicología Julia Andrés Oliveira, que es autor también de otro análisis sobre el trabajo que hizo Alan Lomax en la provincia de León, y que tuvo su reflejo en un primer libro editado por la Fundación en abril de 2024.

En esta ocasión, los investigadores han estudiado un centenar de tonadas que Lomax y su asistente Jeanete Bell grabaron en las provincias de A Coruña, Pontevedra y Ourense en 1952.

Las sesiones de grabación tuvieron lugar entre los días 19 de noviembre y 3 de diciembre en 12 poblaciones de esas tres provincias gallegas, donde recogieron un total de 164 documentos, entre fotografías y muestras de audio, compilando documentos sonoros de enorme valor por su contenido y por la calidad del audio de los registros.

El trabajo de investigación se basa en la transcripción de estas grabaciones como herramienta para poder desarrollar el análisis musical y conocer de qué manera estas canciones estaban fuertemente arraigadas en el imaginario y la memoria colectiva, y cómo ha ido evolucionando el repertorio.

La colección de transcripciones ha sido organizada y ordenada de acuerdo con una serie de criterios que aúnan aspectos de uso y función, sin olvidar el carácter de los textos, lo que ayuda a ubicar y entender el espacio sonoro presente en la vida diaria de aquellas personas, para quienes el canto era una realidad en todas sus manifestaciones.

Editado en gallego y castellano, el libro se inicia con una primera sección sobre el contexto de grabación de las tonadas, deteniéndose en el papel protagonista de los informantes, las localidades visitadas, los colaboradores y las imágenes que Lomax y su ayudante tomaron durante su recorrido por Galicia.

Un segundo capítulo está dedicado a analizar la lengua gallega en las grabaciones de Lomax, constatando que incluyen formas léxicas y gramaticales que no están admitidas en la actual lengua estándar y también de numerosos castellanismos, si bien los investigadores precisan que los criterios de transcripción adoptados siguen las actuales «Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego» aprobadas por la Real Academia Galega. Los autores también destacan que la colección de canciones grabadas es una buena muestra de los oficios presentes en la Galicia rural de entonces, con ejemplos de cantos de trabajo correspondientes a las labores en el campo y vendimia, cantos destinados al divertimento y cantos de cuna y de fiestas religiosas. Así, hacen una clasificación del repertorio por géneros: narrativo (romance y copla local), lírico (ronda individual y colectiva) y funcional, siendo este el apartado más amplio ya que la música era inherente al desarrollo de las diferentes etapas de la vida del ser humano que, a su vez, se regía por los periodos naturales del campo. Este género se divide en ciclo vital (infantil, juventud y adulto) y ciclo anual, que incluyen tonadas adscritas a festividades que se celebraban en fechas o periodos concretos y oficios que se desarrollaban de acuerdo con el calendario agrario; bailes como jotas, muñeiras y un pasodoble, y toques instrumentales.

La colección incluye también ejemplos vocales e instrumentales, de canto solista y en grupo, siendo más numerosa la lista de voces femeninas. También se detiene sobre los instrumentos con los que se acompañaban las melodías y que aparecen registrados en 24 de las piezas recopiladas por Lomax, como bombo y platillo, caja, pandereta, pandero, tambor, conchas, campanas, guitarra y chiflo. El libro concluye con un último apartado que incluye la partitura y letra de cada una de las tonadas y el código correspondiente para acceder a las grabaciones originales de Lomax, recogidas en el archivo digital de la Association for Cultural Equity.