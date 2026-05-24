Héctor Socas: 'Horizontes de la civilización'

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El astrofísico y divulgador Héctor Socas publica Horizontes de la civilización, un ambicioso ensayo sobre el gran dilema de nuestro tiempo: qué haremos con el enorme poder tecnológico que estamos adquiriendo como especie. La inteligencia artificial, la biotecnología y la exploración espacial están dejando de pertenecer a la ciencia ficción para convertirse en decisiones reales que afectarán a nuestra vida, nuestra sociedad y nuestra propia evolución. ¿Estamos preparados para convivir con inteligencias no humanas? ¿Podremos modificar nuestro cuerpo y nuestra mente sin alterar lo que significa ser humanos? ¿Llegará nuestra civilización a expandirse más allá de la Tierra? Frente al pesimismo dominante y los discursos apocalípticos sobre el futuro, Socas propone algo cada vez más raro: una defensa razonada de la esperanza. No desde la ingenuidad, sino desde la ciencia, la historia y la conciencia de que la humanidad atraviesa uno de los momentos más extraordinarios —y peligrosos— de toda su existencia. «Por primera vez, nuestra especie tiene capacidad real para decidir conscientemente hacia dónde quiere dirigirse», plantea el autor. Con una mezcla de divulgación científica, filosofía, historia y reflexión cultural, Horizontes de la civilización aborda cuestiones como la crisis climática, la inteligencia artificial, la bioingeniería, la sostenibilidad o la posibilidad de una futura civilización interplanetaria. Pero, sobre todo, el libro lanza una pregunta de fondo que atraviesa todas sus páginas: ¿Qué clase de civilización queremos llegar a ser?

Uno de los grandes aciertos de Horizontes de la civilización es su capacidad para combinar divulgación científica, pensamiento filosófico, historia, política, ética y cultura contemporánea. El libro dialoga con Carl Sagan, Stephen Hawking, la literatura y el cine de ciencia ficción, la Ilustración, la física moderna y los grandes debates tecnológicos del presente. Pero lo hace con un tono cercano, narrativo y tremendamente divulgativo. Socas evita el academicismo sin renunciar al rigor y convierte preguntas complejas en conversaciones accesibles. Este libro no pretende dar respuestas exactas sobre lo que nos espera en el futuro. Intenta recordarnos que todavía estamos a tiempo de construirlo. Nunca habíamos tenido tanto poder sobre el futuro. Y nunca habíamos sentido tanto miedo hacia él. La humanidad vive obsesionada con el fin del mundo justo cuando más capacidad tiene para transformarlo. Pero ¿y si estuviéramos mirando el futuro de forma equivocada? «Si queremos cambiar el mundo, lo primero que tenemos que hacer es ilusionarnos con la idea de que uno mejor es posible y que entre todos podemos construirlo. El optimismo ya no es una postura filosófica ingenua. Es una urgente necesidad de supervivencia.» En Horizontes de la civilización, el astrofísico y divulgador Héctor Socas propone una idea provocadora: la humanidad atraviesa uno de los momentos más extraordinarios de toda su historia y, pese a todas las amenazas, existen razones objetivas para mirar hacia adelante con esperanza. No se trata de ingenuidad ni de optimismo vacío. El futuro no está escrito. Y precisamente por eso merece la pena imaginarlo. Pero el enfoque del autor se aleja del alarmismo habitual. Frente a la cultura de la distopía, Héctor Socas reivindica una idea incómoda en nuestro tiempo: la esperanza también puede ser racional.

Héctor Socas es un prestigioso astrofísico con una larga trayectoria internacional. Es investigador en el Instituto de Astrofísica de Canarias y director de la Fundación del Telescopio Solar Europeo. Desde 2015 dirige el pódcast de divulgación científica Coffee Break: Señal y Ruido, una referencia en el ámbito hispanohablante.

Se doctoró en la Universidad de La Laguna y obtuvo el premio de la Sociedad Española de Astronomía a la mejor tesis doctoral del bienio 1998/99. Posteriormente emigró a Estados Unidos, donde trabajó durante nueve años en diversos proyectos, incluyendo misiones espaciales y el desarrollo del gran telescopio solar estadounidense en Hawái.

En 2008 regresó a España y se incorporó al Instituto de Astrofísica de Canarias. Desde entonces ha combinado su labor investigadora en diversos campos de la astrofísica con otras responsabilidades, como la dirección del Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife y, en la actualidad, de la Fundación del Telescopio Solar Europeo.

Horizontes de la civilización no intenta adivinar cómo será el mañana. No pretende competir con los gurús tecnológicos ni con las profecías catastrofistas. Lo que propone Héctor Socas es algo distinto: levantar la mirada. Pensar la civilización a gran escala. Porque quizá nunca antes la humanidad había tenido tanto poder sobre sí misma.