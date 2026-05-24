Jaque a la reina, reciente Premio de la Academia Sueca a la Mejor Novela Negra, es un libro editado por Destino y escrito a cuatro manos: Lena Sundström y Jens Mikkelsen. En vías de publicación en 10 territorios, este thriller es todo un homeanje al periodismo de investigación y cuestiona los mecanismos del poder, el racismo y la hipocresía en la Suecia del bienestar. Los autores, Sundström y Mikkelsen, acumulan cuarenta años de experiencia como periodistas investigando abusos de poder y desigualdades en todos los niveles de la sociedad, tanto en Suecia como en el extranjero. Con pulso afilado y ritmo trepidante, Jaque a la reina combina thriller político y crónica social en un retrato inquietante y lleno de matices de la Europa contemporánea. Una narración implacable sobre lo que sucede cuando se empiezan a hacer las preguntas adecuadas. «Una novela policíaca periodística de primer nivel que cobra vida de forma vívida a través de sus personajes y escenarios, con una representación de Malmö que refleja nuestra sociedad polarizada», en palabras del jurado del Premio de la Academia Sueca de Novela Negra.

Cuando la reconocida activista Rebecca Rönn es asesinada, todas las pistas apuntan a un grupo de inmigrantes indocumentados. La policía no tarda en dar el caso por resuelto: lo atribuye a un ajuste de cuentas entre bandas y encarcela a dos jóvenes. Pero en la redacción del Dagbladet, el periodista Sven Nygren empieza a sospechar que la verdad es algo más incómoda.

Anne Suyin ha consagrado su existencia al periodismo internacional. A punto de cumplir cincuenta años, su mundo se tambalea: su marido la ha abandonado y ella está decidida a recuperar el vínculo con su hija. En Malmö se reencuentra por azar con Sven, el gran amor de su juventud, a quien no ve desde hace veinticinco años. Muy pronto, Anne y Sven se verán arrastrados al corazón del enigma que envuelve la muerte de Rebecca Rönn, donde cada revelación abre una herida más profunda. La búsqueda de la verdad los empujará a cruzar límites morales, políticos y personales que nunca creyeron que estarían dispuestos a traspasar.

Lena Sundström es doctora honoris causa en Derecho por la Universidad de Estocolmo. Fue galardonada con el Gran Premio del Club de Publicistas en 2009, el Premio Guldspaden de Periodismo de Investigación en 2009 y el Premio a la Libertad Torgny Segerstedt en 2014. Desde 2015 trabaja en la televisión nacional sueca, la SVT, y anteriormente colaboró en los medios Dagens Nyheter, TV4 y Aftonbladet. En 2009 y 2013 fue nominada al Premio August, el más prestigioso de las letras suecas, en la categoría de ensayo.

Jens Mikkelsen vive en Malmö y trabaja como periodista de investigación en el periódico Sydsvenskan desde 2005. Fue galardonado con el Gran Premio de Periodismo en 2008, el Gran Premio del Club de Publicistas en 2018 y el Premio Guldspaden de Periodismo de Investigación en 2005 y 2008. También recibió el Premio Wendela en 2016 y 2018, además del Premio Cordelia Edvardson en 2018.

Y para la crítica frases como: «Una intriga inteligente y sumamente emocionante, contada a gran velocidad». Göteborgs-Posten. «Un debut impresionante. Los dos reconocidos periodistas saben cómo contar una historia». Dagens Nyheter. «Emocionante, vertiginosa", Aftonbladet.