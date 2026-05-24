Carta de amor y de esperanza

Hay libros, como este ensayo, de enorme intensidad, que, como tal, deja huella después de una lectura reposada sobre la herencia colonial, tan problemática y dolorosa aún, con derivaciones que perviven y dependen de otras formas de dominio establecidas mayoritariamente fuera de África, vinculadas de forma especial a factores económicos («préstamos, deudas e inversiones que condicionan nuestras decisiones»). El colonialismo dejó profundas heridas. De ahí que, como escribe la autora, «reflexionar sobre el colonialismo en nuestro continente no es solo un ejercicio académico, sino una urgencia moral, con profunda resonancia histórica y social». África fue herida por muchas cadenas y voluntades ajenas que, en multitud de ocasiones, sobrepasaron con creces los límites de la dignidad humana. De ahí que este libro sea «un acto de memoria» y también «un acto de fe en África, en sus raíces y en sus nuevas generaciones. Creo en la posibilidad de un mañana más digno, basado en la aceptación, el respeto y el aprendizaje de nuestro propio legado».

El libro, que sigue una impecable estructura metodológica, es de una rica densidad de contenidos —una visión amplia, precisa y documentada del tema-, en un itinerario o recorrido panafricano que expone, con claridad y rigor, la historia del colonialismo, «un relato de resistencia, integridad, respeto y autoestima que revela nuestra grandeza».

Lo didáctico alterna con lo emocional, puesto que se presenta como una larga carta a su hijo Luis Guillermo, de siete años, como hilo conductor que, ya mayor, responde con la ilusión de haber seguido las orientaciones de su madre y «a esa sonrisa tuya que sobrevivió a todas las tormentas». Páginas en que la mezcla de ternura y de coraje enriquecen el relato. Estamos ante una mirada nueva, original y transparente que, además, ofrece al lector información sobre el África tantas veces poco conocida, o desconocida pero vital, llena de valores. Diversidad y claridad expositiva.

Guillermina Mekuy, nacida en Guinea, donde desempeñó cargos de responsabilidad, llegando a ser ministra de Cultura y Turismo, reside actualmente en España, aunque permanentemente vinculada a su país de origen. Notable novelista, esta condición marca también la elegancia de estilo en este ensayo: riguroso y profundo, sencillo y sentido, cercano, es una reflexión llena de conocimiento, contenidos y propuestas en que la claridad y la pasión se dan la mano. Y la fortaleza de la prosa, incisiva y elegante, eficaz, que nos permite una lectura fácil y provechosa. Muy recomendable.