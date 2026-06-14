Beatriz Arias: ‘Soy la nueva’ (Espasa)

Leer Soy la nueva es parecido a introducirse en una comedia urbana anglosajona... Es sólo una opinión. ¿Estaría de acuerdo? —Me gusta y coincido. Pero añado: creo que debajo de la capa más evidente para el lector, hay denuncia, crítica social. En Soy la Nueva deseaba reflejar esa fragilidad laboral que nos afecta a todos en distintos momentos de nuestra trayectoria. Soy la nueva habla de empezar de cero cuando ya pensabas que deberías estar llegando a alguna parte. También hay temas muy serios como el #MeToo, la cultura corporativa, el acoso online, precariedad, presión estética— tratados sin sermón…

—Tirando de ese hilo, sería seguir cierta tradición de novelas y películas en esa línea. ¿Se identificas con algunos títulos míticos?

— Lo confieso, soy una gran espectadora de comedias románticas clásicas como las de Richard Curtis Love actually, Notting Hill y tienen su influencia en la historia de amor que cuento en Soy la Nueva, pero creo que hay algo más que eso. Añado la mirada irónica y feroz de mi narrativa, que ha bebido mucho de Sally Rooney y de Dorothy Parker. No sé si ellas vivieron las heladas del invierno leonés, pero definitivamente... todo suma.

—¿Hay algún detonante que le lleva a querer escribir una novela sobre un personaje así?

—Tenía cuadernos y diarios de todo lo vivido durante mi época trabajando en Twitter. Algunos momentos me parecieron y los viví con un sentimiento tal de surrealismo que un día decidí que tenía que compartirlos. Hay mucha ficción, pero por ejemplo, la novela arranca con algo que me sucedió tal cual: el enlace de la videollamada de la entrevista final en el proceso de selección era erróneo. Allí había dos empleados manteniendo una reunión confidencial y ni ellos ni yo nos esperábamos. Dependiendo del capítulo hay mucha anécdota real, que el lector sea quien elija lo que cree que es verdad o ficción.

—Algo de 'documentación' le habrá llegado por la vida misma, suya, amigas, etc. ¿Cómo se hace para luego darle el toque literario?

—Hay mucha inspiración en mis amigas y en mis ex compañeros de trabajo que han sido muy generosos. Una vez tienes los ingredientes fundamentales de la receta, es el momento de fantasear, de llevar a mi protagonista —Antía Montes— a un lugar un poco más incómodo, añadirle más tensión y drama. En las relecturas había instantes en los que llevaba a sentirme un poco culpable de hacerla sufrir tanto, pero también la he rodeado muy bien. No hay reto en la vida insoportable si tienes a alguien con quien desahogarte, gritar y llorar al otro lado del teléfono. Los lectores se van a reír pero también se van a emocionar.

—La variedad de personajes ayuda mucho a la historia. Personajes sensibles pero que se sobreponen. Románticos pero pragmáticos. ¿Le gusta que haya esa dualidad en las historias?

—Me encanta. El lector necesita conectar con esos personajes y decidir si le caen bien o no. En un momento de fragilidad laboral todas necesitamos a una mejor amiga que llegaría a donarnos un riñón por nosotras si lo necesitáramos y un hermano que nos apoya sea lo que sea. En Soy La Nueva los personajes enriquecen la trama, pero también secuestran la calma emocional de Antía. Una enemiga rival, un socio machista y paternalista...quería reflejar esa precariedad emocional de las mujeres profesionales: tenemos que ser ambiciosas, pero no agresivas. Ser simpáticas pero no blandas. Ser competentes sin ser amenazantes. Y ser muy fuertes, pero también estar disponibles para cuidar.

—¿La conexión gallega de Antía qué le aportaba para la historia en general?

—La retranca gallega y la morriña. Necesitaba colocar a la protagonista en un lugar en el que sintiera nostalgia y vacíos pero fuera capaz de reírse de ellos. A lo largo de la novela, se comparte con el lector casi todos sus pensamientos por muy políticamente incorrectos que sean. En la esfera pública Antía es correcta, trabajadora, encantadora. En su espacio seguro privado se enfada, patalea y llora. Es alguien tremendamente emocional que tiene miedo a equivocarse, miedo a la empresa nueva, al amor, a la ambición, ante la posibilidad de tener que empezar de cero.

—Y sin entrar en detalles ni datos, ¿cuántas cosas que le han pasado a Antía le han pasado a usted?

—Depende del capítulo (jajaja). Hay mucho de mí en Antía, pero somos muy diferentes. Yo nunca he trabajado en una plataforma de streaming, pero creo que los retos de este tipo de empresas globales corporativas son similares. Por un lado, confían en ti desde el primer día, tienes acceso a una red extensa de profesionales por todo el mundo... pero en un segundo, todo puede cambiar y que aparezca los despidos fríos que todos hemos visto en la tele.

—¿Qué es lo mejor que le han dicho de su novela?

—Que todo el mundo se siente identificado desde la primera página, que todos hemos sido los nuevos alguna vez y que logro trasladar ese vértigo, ese síndrome del impostor, ese no quiero 'pifiarla'. Luego hay muchos lectores que me han confesado que siguen sintiéndose los nuevos a pesar de no serlo. Es curioso cómo —dependiendo de cada persona— puede alargarse esa sensación durante meses o incluso años. Además, ser el nuevo o la nueva nos hace comportarnos a veces de manera impostada e incluso absurda. Me he divertido mucho con las anécdotas que los lectores me cuentan de sus primeros días en entornos laborales: aparentar que saben hacer cosas de las que no tienen ni idea, fingir ser amables cuando son muy antipáticos, mentir sobre su vida personal porque creen que encajarán mejor en la nueva empresa.

—¿Con los años se ven con otra perspectiva asuntos laborales que a veces parecen tan definitivos?

—Sí, creo que todo parece menos importante cuando echas la vista atrás. Por eso, en momentos de crisis e incertidumbre como los que vive Antía Montes en Soy la nueva es crucial reírse de uno mismo y pensar que no todo es tan relevante y que no todo marcará el resto de tu trayectoria o vida. La mayoría de las cosas que nos preocupan nunca llegan a suceder, y a mí, me tranquiliza casi de la misma manera pensar que además, casi nada depende de nosotros. Eso no significa que cuando lo vivas, no sepas gestionarlo. De ahí que sea tan vital rodearse bien. También quería abrir algunos debates con mi novela: ¿está la ambición femenina mal vista? ¿se puede ser amigo del jefe? ¿es mejor ser entusiasta o neutro en el trabajo?

—¿Cuándo empieza a escribir o a tener la tentación de escribir algo largo?

—Ccreo que todo se desencadena al construir a mi protagonista. Un día empecé a dibujarla y la definí muy pronto. A partir de ahí ya no podía dejar de pensar en la historia, en la trama, a dónde iba ir y todo lo que le iba a suceder. Cuando tienes esos puntos claros, lo único que queda es trabajar y trabajar. Comenzar a darle forma a la novela, y es un proceso muy trabajoso, pero también muy emocionante. Ha habido días que al despertarme y releer lo que había escrito la noche anterior casi no lo recordaba, pero me reía a carcajadas. Era como si alguien lo hubiera escrito por mí.

—¿Qué lecturas recomendaría?

—Los libros a los que siempre vuelvo. Como También esto pasará, de Milena Busquets, La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón (Beatriz Aguilar, qué gran personaje) y El accidente, de Blanca Lacasa.