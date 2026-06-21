La novela que llegó demasiado pronto: Sobresalto español y los límites de la Transición

Hay obras que resultan incómodas por lo que dicen y Sobresalto español lo fue por el momento preciso en el que apareció. Publicada en 1976 por Jesús Torbado, su problema no fue tanto el contenido como la proximidad temporal de aquello que narraba. La novela apareció cuando la muerte de Franco todavía no era un acontecimiento histórico, sino una experiencia reciente, una conversación abierta en bares, oficinas, portales y hogares.

Quizá por ello su secuestro judicial constituye uno de los episodios más reveladores de las contradicciones de la Transición española. La dictadura había terminado formalmente, pero muchos de sus mecanismos de control seguían funcionando. El franquismo había muerto, pero sus reflejos institucionales permanecían intactos.

La reciente reedición de la obra por Chamán ediciones, acompañada de documentación judicial y materiales inéditos, permite analizar una novela que va mucho más allá de la anécdota de la censura.

Pedro Gascón, uno de los responsables de esta edición, la califica como «una obra maldita, ya que fue la única novela que se censuró tras la muerte del dictador».el responsable de esta recuperación editorial, Torbado escribió la obra con una voluntad casi periodística. No pretendía interpretar el final del régimen desde la distancia histórica, sino capturar el clima emocional de un país suspendido entre el miedo y la expectativa. Ese es probablemente el principal interés de la novela.

La muerte de Franco no aparece presentada como una liberación colectiva ni como una tragedia nacional. Torbado evita ambos relatos. Lo que le interesa es la coexistencia simultánea de reacciones contradictorias: el entusiasmo por el cambio, el temor al futuro, la nostalgia del régimen, la resignación, la apatía o incluso la compasión hacia el dictador agonizante.

La España que aparece en Sobresalto español es mucho más compleja que la imagen simplificada que posteriormente construirían algunos relatos oficiales sobre la Transición. No existe un sujeto colectivo homogéneo sino múltiples Españas que observan el mismo acontecimiento desde perspectivas radicalmente distintas.

El elemento más conflictivo de la novela parece residir precisamente en la representación de Franco puesto que Torbado, lejos de construir una caricatura política o un alegato ideológico explícito, hace algo más perturbador para el imaginario franquista: lo humaniza. A ojos de Torbado, Franco aparece como un anciano que agoniza con un cuerpo deteriorado, como un hombre enfrentado a una muerte biológica inevitable.

Esta representación desmontaba el relato heroico que determinados sectores del régimen trataban de preservar puesto que, durante décadas, la propaganda franquista había construido una imagen casi providencial del dictador. Tal fue así que reducirlo a la condición de un ser humano moribundo suponía privarlo de buena parte de su dimensión simbólica.

El editor de la reedición apunta una idea significativa: el franquismo preparaba un final épico mientras Torbado describía una muerte ordinaria. Probablemente ahí radique una de las claves del conflicto.

Desde el punto de vista literario, Sobresalto español se sitúa en un territorio híbrido. La obra participa de la tradición de la novela-reportaje, un género que en España cuenta con antecedentes importantes en autores como Ramón J. Sender. La intención no es reproducir la realidad de manera documental, pero tampoco inventar un universo completamente autónomo. Los personajes son ficticios, pero el contexto es rigurosamente real y el escritor los utiliza como instrumentos para recorrer distintos sectores sociales y registrar opiniones, conversaciones y comportamientos. El resultado es una especie de radiografía coral de la sociedad española en uno de sus momentos más delicados.

Leída hoy, la novela funciona casi como una cápsula del tiempo, puesto que mientras explica el final del franquismo, permite escuchar cómo hablaban quienes lo vivían. Por eso, uno de los aspectos más interesantes de la obra es la importancia que adquieren los espacios cotidianos. La política no ocurre únicamente en los despachos o en las instituciones sino en las colas, en las oficinas, en los bloques de viviendas, en las conversaciones entre vecinos y frente a los televisores. Los episodios destacados por el responsable de la reedición son reveladores en este sentido. El Pardo aparece convertido en un microcosmos donde coinciden periodistas extranjeros, nostálgicos del régimen, curiosos y militantes ultras. Las discusiones familiares reflejan conflictos ideológicos soterrados y las radios internacionales se convierten en fuentes alternativas de información ante la desconfianza hacia los comunicados oficiales. Torbado parece entender que los grandes cambios históricos solo pueden comprenderse mediante la observación de cómo afectan a la vida ordinaria. La muerte de Franco es un acontecimiento nacional, pero la novela se interesa sobre todo por sus consecuencias domésticas.

El episodio de la censura merece una lectura más amplia que la mera anécdota judicial porque resulta significativo que la novela fuera secuestrada precisamente en un momento en el que España comenzaba a presentarse como un país en proceso de democratización. El caso demuestra hasta qué punto las estructuras represivas del franquismo seguían operativas durante los primeros compases de la Transición y la acusación de ofensas al jefe del Estado revela una continuidad institucional que con frecuencia queda difuminada en las narrativas más complacientes sobre aquel periodo.

La reedición incorpora documentación que confirma el alcance de las medidas adoptadas: destrucción de ejemplares, decomiso de planchas de impresión y apertura de diligencias judiciales contra el autor.

Lejos de constituir una simple controversia literaria, el caso refleja las dificultades existentes para construir nuevos relatos sobre el pasado inmediato. Cuando Plaza & Janés recuperó la novela en 1986 bajo el título El fin de los días, el contexto había cambiado radicalmente y la sociedad española ya no estaba interesada en procesar la muerte de Franco. Había desplazado su atención hacia otros conflictos y preocupaciones, tales como la consolidación democrática, el terrorismo, la cultura de la Movida o los debates internacionales.

Paradójicamente, el mismo factor que había provocado su censura —su inmediatez— contribuyó después a su invisibilidad. Todo iba demasiado deprisa y, diez años después, ya no resultaba peligrosa sino que parecía pertenecer a otro tiempo.

La reedición actual plantea inevitablemente una pregunta: ¿Por qué recuperar hoy esta obra? La respuesta no parece encontrarse únicamente en su valor literario o documental puesto quienes han impulsado su publicación insisten en la sorprendente actualidad de muchas de las tensiones que describe. Entre ellas destacan la polarización política, los debates sobre la memoria histórica, la persistencia de determinados discursos autoritarios o la disputa por el relato del pasado. Todo ello convierte la novela en algo más que un testimonio histórico y permite observar el instante en que una sociedad intenta desprenderse de una cultura política heredada sin saber todavía qué ocupará su lugar. Quizá por eso su lectura resulta tan sugerente cincuenta años después. No porque explique el final del franquismo, sino porque muestra algo más complejo: la dificultad de una sociedad para abandonar realmente aquello que cree haber dejado atrás.