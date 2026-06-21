Joan Llarch: memorias de un niño obrero en 1936

Los días rojinegros, de Joan Llarch (Barcelona, 1920–1987) es el testimonio lírico, crudo y directo de un aprendiz de tintorero que vio cómo el humo cotidiano de las chimeneas industriales del barrio del Clot y Poblenou se convertía, de la noche a la mañana, en las banderas rojinegras de la Utopía libertaria. La historiadora Dolor Marín relata en el epílogo que se trata de «un testimonio íntimo y excepcional sobre la Barcelona de 1936: cuando el mundo se rompía y todavía quedaba, entre sus ruinas, la ternura de la vida común».

¿Cómo se vive el estallido de una revolución cuando apenas eres un niño que trabaja en una fábrica textil? A través de una mirada quirúrgica, tierna y devastadora, Joan Llarch nos traslada a la Barcelona obrera de 1936 , donde el rugido cotidiano de las sirenas de las fábricas es bruscamente sustituido por el eco de los fusilamientos y el triunfo de las banderas anarquistas en las calles. Lejos de los grandes nombres y de las crónicas oficiales, este libro es el relato de los «sin nombre»: de los aprendices que hacían huelgas de hambre , de los tintoreros de zuecos con paja, y de las madres que veían el futuro como un pájaro asustado.

El libro cuenta cómo los niños y adolescentes que trabajaban explotados en el Ramo del textil de San Martín y Poblenou organizaron su propia huelga. El mejor amigo del protagonista, Liberto Sarrau, llegó a escribir una novelita clandestina sobre ello (Rebeldía vivida) publicada por los padres de la mítica Federica Montseny. «Al callar las sirenas, millares de manos, en todo el barrio obrero, se ponían en inteligente movimiento, trabajando en silencio como los hombres a los que pertenecían».

En la Barcelona de principios de 1936, los obreros se despiertan al ritmo ensordecedor de las sirenas de la fábrica Damm o la Mercader. Entre el frío de las naves y el olor irritante del cloro y el ácido de los tintes se cría un niño obrero. A través de su mirada, asistimos al latido de una clase trabajadora explotada pero solidaria: el herrero del barrio, las solteronas de la tienda de comestibles, los compañeros de pupitre que pronto empuñarán un fusil. Cuando llega el 19 de julio, el sordo descontento soterrado estalla. El relato se transforma en una crónica trepidante de la Barcelona revolucionaria: las barricadas en la calle Mallorca, los camiones pintados con las siglas CNT-FAI patrullando la noche, los tiroteos masivos en Plaza Cataluña y la histórica entrevista de Buenaventura Durruti con el presidente Lluís Companys, que certificó que los anarcosindicalistas eran los nuevos dueños de Cataluña.

Joan Llarch (Barcelona, 1920–1987) Fue escritor, editor y divulgador cultural. A lo largo de su trayectoria publicó novelas, crónicas y ensayos históricos centrados en la memoria popular, la Barcelona obrera y las convulsiones del siglo XX. Autor de una obra extensa y hoy poco frecuentada, su voz conserva la capacidad de unir testimonio, pulso narrativo y conciencia.