¿Te imaginas poder abrir la puerta de tu casa sin levantarte del sofá o reproducir tu película favorita y que toda el entorno se adapte para crear un ambiente de relajación? Aunque suene a ciencia ficción, esto es posible y mucho más. Si bien llevamos años donde productos inteligentes como Alexa están ganando terreno, la tecnología no para de avanzar a pasos agigantados y un leonés viene pisando fuerte en este nuevo cambio. Su nombre es Victor Alonso y es el fundador de ‘The Real Smart Home’. Su empresa trabaja en Reino Unido, aunque realiza proyectos tanto en España como en el país británico. Su proyecto es una empresa que conecta dispositivos domóticos de diferentes marcas y ecosistemas en una plataforma única. La domótica consiste en la automatización y el control aplicados a la vivienda a través de dispositivos electrónicos.

Su empresa ofrece una solución para domotizar las viviendas a través de un único sistema. El leonés explica que «la gente no quiere tener veinte aplicaciones en el móvil para cada cosa» y tampoco «aprender a usar cada una de ellas». Su sistema combina productos de distintas marcas para que se conecten entre sí. «Siempre he dicho que nunca va a haber una empresa que fabrique todo: las cortinas, la televisión, el videoportero… y tampoco tendría sentido. Por ello, la idea es conectar todo entre sí a través de nuestro sistema. Al poner una película, el sistema puede hacer que se baje la cortina sola, se apaguen las luces, es decir, se realiza una acción y se hace que toda la casa actúe en consecuencia», detalla el empresario.

«Siempre pongo un ejemplo que es que un usuario nuestro puede estar viendo una película en la televisión y si llama alguien al videoportero, la tele puede pausar automáticamente la película sin usar el mando y en algunas televisiones podemos cambiar el canal para ver la persona que está en su puerta en tiempo real. En ocasiones puede venir un repartidor y dejarte un paquete en la puerta y el sistema te puede recordar que está ahí porque sabe si has abierto la puerta», agrega.

Victor Alonso y su mujer Maria, directora de Marketing y Relaciones Públicas de The Smart Home.Gary Britton

Intuitivo y sencillo

El planteamiento es claro: ofrecer una herramienta sencilla e intuitiva. «Nosotros elaboramos un plano 3D completamente personalizado de la casa del cliente. Esto es usado como interfaz de usuario debido a su facilidad de uso. Es como una foto. Cualquier usuario puede saber en tiempo real todo lo que ocurre en su casa en menos de cinco segundos: las luces encendidas, la calefacción, el estado de las puertas… Para interactuar con el sistema es tan sencillo como dar un clic. Nuestro propósito es que el manejo de la interfaz sea lo más intuitivo posible. Al activar cualquier sistema, nuestro plano 3D lo indica al instante. Es tan intuitiva que no necesita instrucciones, por lo que puede manejarlo cualquier persona sin tener conocimientos previos», explica Alonso.

Por otro lado, el sistema puede incluir productos que ya tenía el cliente previamente, así como otros que se incorporen en el futuro. «Cuando hago proyectos siempre recomiendo los mejores dispositivos que se adapten a las necesidades de cada cliente. No tiene por qué ser el dispositivo más caro, ya que este puede incorporar funciones extra que el cliente no quiere. Al final, yo siempre les pido a mis clientes que me consulten porque también ayuda a prevenir futuros problemas y puedo aportarles mi experiencia. El 80% de mi trabajo es probar dispositivos nuevos. Tengo mucha información que me encanta compartir», recalca el emprendedor.

Un sistema autónomo y seguro

Victor Alonso afirma que un aspecto «muy importante» es que «los dispositivos tienen un control local», es decir, el dispositivo envía los datos directamente al ‘Smart Hub’. «Esto presenta numerosas ventajas. En primer lugar, la conexión es más rápida, puesto que no necesita acceder a un servidor de terceros, aunque esté dentro del país. Por otro lado, no tienes el problema de tener que ceder tus datos. Toda la información se queda dentro de la casa», explica.

«A mí es algo que me preocupa mucho y es una de las grandes ventajas de este sistema. Aparte de ser bonito y útil, todos los datos generados por sensores o la información se almacenan localmente en el Smart Hub. Me gusta llamar al Smart Hub el cerebro de la casa porque contiene toda la información. Si un usuario quiere conectarse desde fuera de su casa, yo le creo una conexión desde fuera a dentro de su casa. Por ello, el usuario tiene el control de todos sus datos y su privacidad. A mayores podemos hacer que los dispositivos no tengan acceso a Internet. En ciertos casos, la conexión a Internet puede dar una funcionalidad extra, pero en general, no hace falta que tengan conexión externa», añade.

Una de las grandes cuestiones es qué ocurriría si se deja de tener acceso a la corriente eléctrica. El emprendedor asegura que todo «seguiría funcionado debido al control local». «Yo suelo recomendar a la gente incluir una batería conectada al router y al Smart Hub. De esta forma, si se va la luz, sigue funcionando por un tiempo. Además, se puede enviar una alerta para que nos avise. Por otro lado, si no se cuenta con una batería, el sistema se apagaría al dejar de tener acceso a la luz y todo se reiniciaría cuando vuelva la electricidad».

Por otra parte, si es el Smart Hub es el que deja de funcionar, lo que pasaría es que «seguirías teniendo acceso a funciones básicas». «Cuando diseño una casa domótica siempre pienso en contemplar distintos escenarios: si se rompe el router, se va la luz, deja de funcionar el Smart Hub... Tú siempre podrás ir a la pared y dar la luz. No contemplar esto es un error que he visto mucho, especialmente en gente que hace domótica por su cuenta. No tienen plan B. La dependencia de la conexión a Internet es otro problema que surge cuando no hay un control local. Todos los dispositivos que dependan de la nube siempre van a tener una dependencia que en mi opinión no debería pasar en una casa domótica ideal. Aunque no todos los dispositivos pueden cumplir este requisito, debería ser la mayoría. No veo que tenga sentido que un dispositivo deje de funcionar porque pierda el acceso a Internet», recalca.

Gráficas mostrando el consumo y ahorro energético con The Real Smart Home.Gary Britton

Consumo y accesibilidad

Alonso señala que «una de las grandes ventajas de este sistema es que puede hacerte ahorrar un montón de dinero por dos razones». El primer motivo es porque puedes ahorrar energía. «La casa sabe si estás o no en casa, por lo que puede apagar sistemas como el de la calefacción, las luces… Cuando estás de vacaciones no necesitas tener la calefacción o el tanque de agua a una temperatura concreta, por lo que puedes ahorrar energía. Esto depende del tiempo porque si te vas una hora, puede no tener repercusión, pero si es más tiempo, la diferencia es brutal. Mucha gente cree que si dejas que se enfríe y luego la vuelves a conectar, se gasta más, pero esto no es cierto. El motivo es que el gasto de energía de una casa en calefacción es por la diferencia de temperatura entre dentro de casa y fuera, un gradiente. Si tienes 21 grados en casa y fuera tienes 5, esos 16 grados la casa está soltando calor. Cuanta más diferencia haya de temperatura, más energía se va de la casa», explica.

El segundo motivo es que el sistema usando la misma energía que otra casa puede ahorrar dinero. «En Reino Unido, hay una tarifa que cambia de precio cada media hora. Entonces yo puedo configurar la casa para que use la energía en determinados dispositivos como puede ser calentar el tanque de agua caliente en el momento que yo elija. Solo con el cambio horario se puede ahorrar dinero con el mismo uso energético. En mi página web, tengo varios artículos dedicados a este aspecto. Aunque puede ser muy bueno, el ahorro de energía explicado anteriormente no se puede demostrar, pero esto sí. Siempre digo que una casa estándar puede ahorrar entre el 30% y el 50% de electricidad. Son unos números bestiales. Además, el consumo extra del dispositivo no es relevante respecto al ahorro energético», detalla.

Por otra parte, el mantenimiento es sencillo. El empresario asegura que el sistema puede funcionar «prácticamente ya para siempre», salvo las conexiones con terceros, aunque ofrece soluciones dependiendo de las necesidades del cliente.

Uno de los grandes avances reside en las facilidades que puede ofrecer a personas con necesidades especiales y dependientes. «Hace unas semanas tuve una llamada con una mujer que estaba en silla de ruedas y la pobre casi se pone a llorar en la llamada. Estaba muy emocionada por las posibilidades que tendría. Es independencia. Ella decía que esto le puede cambiar la vida. Básicamente, cualquier cosa automatizable se puede controlar. Uno de los dispositivos que he diseñado es un mando con 18 botones. Cada uno de ellos se puede configurar con una función específica de forma personalizada. Además, la función asignada a cada botón es actualizable», recuerda.

Además, su proyecto tiene previsto agregar próximamente la inteligencia artificial para crear un sistema más avanzado, si bien algunas funciones ya la incluyen. «La inteligencia artificial podrá permitir, entre otras cosas, que en el caso de los altavoces se pueda interactuar con ellos como si fuera una persona. Se trata de que el sistema te haga la vida más fácil. Otra de las funciones en las que estoy trabajando es para los sistemas de videocámaras. El sistema es capaz de reconocer objetos y con esto puedes programar numerosas reglas», concluye el emprendedor leonés Victor Alonso.

El empresario leonés Victor Alonso presenta su empresa en una feria en el Reino Unido.DL