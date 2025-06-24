Emprendimiento con nombre de mujer: la historia de Missampel

Publicado por Clara Barrio Creado: Actualizado:

El emprendimiento se encuentra en alza en la provincia de León. En el año 2024 alcanzó su mejor cifra en cinco años con 512 empresas creadas, lo que supone un aumento del 1,1% respecto a 2023 y todavía por debajo de la cifra de 2019 que fue de 556 empresas. De hecho, el pasado año se fundaron más negocios de los que se disolvieron, por lo que León fue la segunda provincia con mayor crecimiento empresarial tras Valladolid, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Unas cifras que muestran una recuperación gradual tras el impacto de la pandemia, aunque sin alcanzar los niveles previos a la crisis sanitaria.

En cuanto al perfil del emprendedor, según el informe GEM de Castilla y León elaborado por el Grupo de Investigación en Dirección de Empresas de la Universidad de León sobre la iniciativa y actividad emprendedora a lo largo del 2023, los hombres siguen representando el grueso del emprendimiento de la Comunidad y la mayor parte de nuevos empresarios tiene entre 25 y 34 años.

Por sectores, las compañías de servicios siguen liderando el ranking, con las provincias de León, Valladolid, Salamanca y Burgos como principales polos de atracción al emprendimiento de la Comunidad, gracias al efecto impulsor de los programas gubernamentales, el apoyo financiero y las acciones formativas.

Sara Santos es uno de los rostros del emprendimiento en la provincia. En 2015 fundó su agencia de marketing Missampel. Desde su casa con un ordenador, su tiempo y formación ha logrado no solo comenzar una andadura profesional por su cuenta, sino ser capaz de mantenerse durante una década.

«Yo estudié Marketing e Investigación de Mercados en la Facultad de Económicas de la Universidad de León. Formé parte de la primera promoción del grado. Siempre he sido una persona que me gusta hacer muchas cosas. Cuando estaba estudiando colaboraba en un podcast, me apuntaba a voluntariados, charlas y todo lo que podía enriquecer mi formación. En cuarto de carrera comencé a trabajar en una empresa a través de un profesor asociado. Ahí estuve un año y medio. Aunque parecía que había hecho la estrategia perfecta de estudiar, apruebas todo, tienes un trabajo y eres feliz, no me gustaba ni me sentía realizada. Era de lo mío, ya que llevaba todo el marketing de una tienda online, pero no estaba contenta, por lo que decidí dejarlo todo para emprender. Me di cuenta de que con un ordenador, cuatro cosas y mi tiempo, que es también dinero, podía montar un negocio de marketing», cuenta Sara Santos.

El comienzo fue uno de los momentos más complicados para la emprendedora. La leonesa recuerda que «poner en valor su trabajo», «ganarse la confianza de otros» y «demostrar que era profesional aun siendo joven» fueron «los mayores retos».

«En mi entorno no tengo empresarios, por lo que no conocía a nadie que pudiera ayudarme a empezar y cuando emprendí tenía 23 años. Una chica joven que trabajaba en su casa era algo raro en ese momento, aunque ahora ya se entiende más. Empecé dándome de alta en páginas webs como freelance de marketing. A continuación, conocí un grupo de networking que había en León y empecé a moverme por asociaciones empresariales. De esta manera, logré conseguir mis primeros clientes», detalla.

Como emprendedora ha tenido que superar numerosos obstáculos, pero el hecho de hacerlo en León ha supuesto también un impulso a pesar de las dificultades. «Emprender siempre es complicadísimo y da igual donde lo hagas porque hay mucha burocracia. En mi caso, mi modelo de negocio soy yo y, por tanto, todo depende de mí. Es muy creativo y es un servicio. Si un día me encuentro mal o no estoy inspirada, eso va a repercutir en los resultados. Es muy duro el hecho de que seas tú quien mueva todo. En el caso de emprender en León, tiene cosas buenas y es que creo que haciendo algo diferente, currándotelo un poco, siendo un poco pesado, yéndote a los sitios donde hay empresarios e invirtiendo esfuerzo y ganas creo que es relativamente fácil crearte un nombre y una marca personal. Al ser una ciudad pequeña, todo está mucho más localizado y funciona mucho el boca a oreja. Si tú lo haces bien, aunque cuesta entrar, puedes conseguir mantenerte. Creo que en una ciudad como Madrid puedes pasar más desapercibido, a pesar de que haya más oportunidades de negocio», expone.

Aunque al principio se dedicaba principalmente al marketing digital, diseño de páginas web, redes sociales y email marketing, posteriormente, fue diversificando sus servicios. Actualmente, la gestión de redes para empresas, asociaciones e instituciones es uno de sus principales cometidos, pero también imparte formaciones. Desde hace tres años es profesora asociada en la Universidad de León y también colabora con Cámaras de Comercio y otras entidades para dar charlas.

IV Congreso del Club de Marketing de Castilla y León.JESÚS CASTRILLO

Un entorno cambiante

La formación ha sido una constante durante toda su carrera, ya que la rápida evolución del mundo digital y, en concreto, de las redes sociales implica la actualización diaria. Un hecho que, como explica Santos, va «intrínseco en su vida, profesión y trayectoria».

«No solo es que el mundo cambie cada día, sino que nuestro sector también es supercambiante. De repente, Instagram cambia las reglas y empieza a valor más los reels, pero mañana es otra cosa. Independientemente de que el mundo esté loco, es un sector muy dinámico. Yo no he parado de formarme. En la facultad intentaba siempre apuntarme a todas las cosas voluntarias que podía y esa actitud la sigo teniendo a día de hoy. Esta mañana he estado en un curso de ventas e inteligencia artificial, acabo de sacarme el máster de organización de eventos… Tienes que estar pendiente de todo lo que pasa en tu entorno porque cambia y tú te tienes que adaptar a las nuevas circunstancias. Creo que lo más importante es tener clara tu idea, saber hacia dónde vas y no cerrarte nunca las puertas a aprender», explica Santos.

A lo largo de su carrera, ha trabajado con empresas procedentes de infinidad de sectores como restauración, moda, comercio, eventos, alimentación, salud, educación, medios de comunicación, servicios, entre otros. Sin embargo, los proyectos relacionados con la música y los viajes han sido algunos de los trabajos que más ha disfrutado, ya que son sus grandes pasiones, «Me encanta ir a conciertos, festivales y conocer sitios nuevos. He tenido la suerte de poder trabajar en cuatro /cinco proyectos relacionados con la música. Los he disfrutado muchísimo. Aunque es verdad que no son los más rentables ni los más cómodos porque son a horas raras y fuera de casa, me apasionan. Me gusta poder participar en proyectos de ámbitos que son mi pasión para que puedan formar parte de mi trabajo», afirma.

Uno de los momentos más importantes de su trayectoria fue cuando entró a formar parte del cuerpo de profesores de la Universidad de León para ejercer la docencia en el grado de Marketing. «Como soy asociada, mi carga de trabajo en la Universidad no es tan grande y depende mucho del momento del curso. Al principio, fue muy duro porque tienes que aprenderte las asignaturas que vas a impartir. No obstante, me ha venido bien para organizar mi negocio en torno al calendario escolar. Antes me daba igual que fuese agosto o enero, ya que siempre trabajaba igual, pero ahora como tengo la Universidad me ha ayudado a organizarme y también a permitirme descansar más. La trayectoria te ayuda a poner las cosas en perspectiva y disfrutar lo que has ido sembrando a lo largo de los años», enfatiza.

En 2020 fundó el Club de Marketing de Castilla y León del que actualmente es presidenta. Una iniciativa con la que ha ayudado a emprendedores del sector a tejer alianzas para crecer profesionalmente. «Es una cosa muy importante no solo por las oportunidades que me ha abierto, sino también por la red que crea. Gestionar una asociación es un reto increíble porque partes de no tener presupuesto y todo lo que tienes es el cariño y el amor de la gente por su profesión y sus ganas de hacer cosas. Ha sido muy difícil, pero muy satisfactorio ver que profesionales que no se conocían ahora trabajamos juntos. Lo que más me gusta del club es ver que se generan sinergias y que estamos en una Comunidad a la que siempre achacan la falta de oportunidades y que se va la gente, pero nosotros luchamos a contracorriente», detalla.

Sara Santos en el IV Congreso de Marketing de Castilla y León.JESÚS CASTRILLO

El éxito de Missampel

A pesar de las dificultades que ha tenido en su camino, Missampel cumple este 2025 diez años de vida. Para la emprendedora, «el sacrificio, el esfuerzo y la constancia» son los ingredientes clave detrás de su proyecto con el que espera «seguir creciendo». «El secreto está en dar, ayudar y poner tu granito de arena donde puedas, como puedas y lo que puedas y la vida te acaba recompensando. Ser consciente de que el camino de emprender es muy difícil y no tirar la toalla a la primera de turno. Para el futuro, quiero seguir manteniendo mis ritmos, tener la oportunidad de aprender cosas nuevas y seguir pudiendo dedicarme a lo que me gusta», concluye.