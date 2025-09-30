Ciencia en el corazón de la Montaña Oriental leonesa

La caravana de Biometac de la Universidad de León.BIOMETAC / ULE

Acercar la ciencia a todos los rincones rurales de la provincia es la meta de la caravana de los investigadores del proyecto Biometac de la Universidad de León. El grupo de investigación educativa, compuesto de 22 profesores y estudiantes de doctorado de las Facultades de Ciencias Biológicas y Ambientales y Veterinaria, realiza diversas experiencias en el marco de proyectos de innovación docente de la Universidad de León. Como grupo, su objetivo es el desarrollo de metodologías activas de aprendizaje en la Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales a través de la incorporación de la metodología de Aprendizaje-Servicio (ApS) en las enseñanzas que se imparten en la Facultad en los grados de Biología, Biotecnología y Ciencias Ambientales. Esta metodología, basada en el aprendizaje mediante el servicio comunitario, permite que los estudiantes adquieran un conocimiento significativo y desarrollen habilidades personales, sociales y cívicas difíciles de conseguir con las metodologías tradicionales. Además, el abordaje de este tipo de proyectos facilita que la Universidad de León se abra a la sociedad y alcance una conexión real con su entorno, avanzando en lo que se ha denominado la tercera misión de la Universidad.

Desde el pasado año, el grupo organiza la Caravana de Biometac, una serie de talleres itinerantes que buscan llevar la biología al mundo rural a través de actividades divulgativas y participativas. El pueblo de Argovejo, ubicado en el municipio de Crémenes, ha sido la primera parada de esta segunda edición que recalara este año en Bembibre, Llamas de la Ribera y Zotes del Páramo. El pasado sábado cuarenta y cinco estudiantes junto a catorce profesores y profesoras aterrizaron en la localidad de la Montaña Oriental leonesa para impartir siete talleres teórico-prácticos. Por la mañana, estudiantes y profesorado realizaron una ruta guiada por un agente medioambiental en Villayandre, donde conocieron con mayor profundidad aspectos de la fauna y la flora de la zona. Durante el paseo los voluntarios pudieron observar buitres leonardos y otras especies autóctonas, así como conversar con vecinos de la zona para aprender sobre la historia de los pueblos y la gestión de la flora. Posteriormente, ya en las horas vespertinas, los estudiantes realizaron los talleres al aire libre repartidos en diferentes stands. Los vecinos rotaron por cada puesto e interactuaron con los estudiantes. Al finalizar las actividades, se les entregó un cuestionario para comprobar su aprendizaje durante la jornada.

Los talleres, que versan sobre antropología y genética, microbiología, fisiología animal, alimentación, botánica y geología, zoología y ecología, han sido preparados y confeccionados por los estudiantes desde el mes de julio. Además, se adaptan según el tipo de público asistente.

Como ha valorado Zaida Ortega, coordinadora de Biometac, la actividad fue un éxito y llegaron a contabilizar 65 asistentes. «Para ser un pueblo tan pequeño como es Argovejo que tiene 28 habitantes estuvo muy muy bien. Esto también fue gracias al esfuerzo de los vecinos, los pueblos de alrededor y el alcalde que han promocionado mucho la actividad y se han encargado de darle difusión. Vino mucha gente de otros pueblos. En comparación al pasado año hemos notado más asistencia y también veníamos de haber tenido una experiencia previa. Además, tuvimos un día muy bueno de temperatura y la gente estaba muy animada », señaló Ortega.

«En general, todos comentaron que estaban muy contentos. En este caso fue en la montaña, por lo que los vecinos decían que estaban más familiarizados con la flora y la fauna, pero otros talleres como alimentos o microbiología les resultaron más llamativos. Cuando vayamos a otros pueblos más grandes como Bembibre podríamos tener una respuesta diferente. En este pueblo esperamos un público más adolescente porque los profesores de los institutos de la zona ya están avisando a sus alumnos para que acudan», agregó.

Por otro lado, Nerea Radio, estudiante de tercero de Ambientales y una de las voluntarias que participó en la jornada en Argovejo, destacó que «la gente estaba muy interesada y hacían muchas preguntas». «En nuestro taller pensábamos que iba a chocar al ser huesos, pero los vecinos se implicaron mucho y se acercaron a todos los puestos. Muchos estaban más familiarizados con la parte de zoología y botánica, por lo que creo que les impactó más las actividades de microbiología. Llevaron unos cultivos de bacterias súper chulos y en nuestro taller teníamos huesos animales y humanos. A nosotros nos preguntaron mucho si eran huesos de verdad y estaban muy interesados en tocarlos y ver cómo son», relata la voluntaria.

A pesar de que fue su primera vez en la caravana, la alumna destaca que «volvería a repetir la experiencia» y este mismo viernes estará en la jornada prevista en Bembibre. Radio recuerda que se unió a Biometac porque «quería explorar otros campos y aprender cosas nuevas, no tan enfocadas en la botánica o la geología que es lo que se imparte en mi carrera». «En la caravana, participo en un taller de Antropología forense y genética. Es un campo que en Ambientales no se ve mucho, pero estaba muy interesada. Entonces me intenté informar para saber si podía unirme a ese taller», afirma la voluntaria.

Tanto Zaida Ortega como Nerea Radio concuerdan que este tipo de actividades son fundamentales porque «permiten acercar la ciencia a zonas donde no es tan habitual que llegue». «Creo que son importantes porque en pueblos pequeños como Crémenes es complicado acceder a determinadas ramas de la ciencia y es satisfactorio que tú puedas ir a explicarles las cosas. Son gente que tiene mucha curiosidad y ganas de aprender. Es bonito compartir ese intercambio de experiencias: yo te cuento algo sobre ciencia y tú me hablas sobre tu tierra y pueblo. Es esa idea de compartir ideas y conocimientos», cuenta la estudiante.

Por su parte, la profesora apunta que los vecinos les han indicado que este tipo de iniciativas son importantes por el impacto que tienen en los niños de estas zonas. «En muchas ocasiones, llega el momento de decidir qué quieren estudiar y no saben qué les gusta. Esto les viene muy bien. Además, la gente mayor y el público más adulto están encantados porque se hacen pocas cosas. Es una forma de dinamizar. Ayer nos quedamos con ganas de organizar alguna actividad más en otro momento. Esto también es una alfabetización científica para aprender sobre cosas que son desconocidas para el público general», concluye.