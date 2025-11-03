Premio Innovador: el método bayesiano para abrir certezas

Publicado por Clara Barrio Creado: Actualizado:

Los datos son una herramienta fundamental en la toma de decisiones, ya que aportan una base estructurada y objetiva para la evaluación de opciones, la identificación de las tendencias y la predicción de los resultados. Sin embargo, ¿qué ocurre en el caso de que se carezcan de los datos suficientes para poder realizar este proceso? Desde este supuesto ha partido una investigación realizada por un equipo de investigación multidisciplinar conformado por cinco universidades españoles, entre ellas la Universidad de León, donde los investigadores han desarrollado una novedosa metodología estadística para ser capaces de seleccionar variables relevantes incluso cuando la información está incompleta.

El trabajo, que ha sido publicado en la prestigiosa revista Bayesian Analysis, ha abordado de forma rigurosa cómo cuantificar la incertidumbre en los modelos estadísticos empleados para representar la realidad, contemplando la posibilidad de que haya datos con valores faltantes, un supuesto habitual en análisis de datos reales y estudios científicos.

En la investigación denominada «Model Uncertainty and Missing Data: An Objetive Bayesian Perspective» ha participado la investigadora de la Universidad de León, Alicia Quirós. Los autores proponen una metodología bayesiana objetiva que integra directamente la incertidumbre sobre los datos faltantes en el proceso de inferencia, en contraposición a las estrategias habituales que implican la desestimación de datos con valores faltantes o que utilizan métodos de selección de variables que arrojan falsos positivos.

Gracias a su propuesta, los investigadores aseguran que son capaces de mejorar la robustez de los modelos y evitar errores comunes en la selección de variables, por lo que se pueden obtener resultados más fiables, incluso cuando hay valores perdidos en conjuntos de datos de grandes proporciones.

Un método bayesiano es un enfoque estadístico basado en el teorema de Bayes, que describe cómo actualizar la probabilidad de una hipótesis a medida que se obtiene nueva evidencia. De este modo, se combina conocimiento previo con nueva información para conseguir una probabilidad posterior. En el análisis bayesiano, se modelan las incertezas como distribuciones de probabilidad, lo que permite incorporar incertidumbre en los parámetros y actualizar creencias de forma iterativa. los autores ilustran, a través de estudios de simulación, el funcionamiento de la propuesta para así poder compararla con algunas alternativas y muestran que su método iguala o mejora otros procedimientos existentes, especialmente cuando el porcentaje de datos faltantes es elevado o existe una fuerte correlación.