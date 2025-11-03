Hito de una vacuna leonesa

Publicado por Clara Barrio Creado: Actualizado:

El Comité de Medicamentos de Uso Veterinario (CVMP) de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) ha evaluado positivamente la vacuna Biobhyo diseñada por la spin-off de la Universidad de León «Aquilón Cyl». Se trata de la primera vacuna a nivel mundial contra la disentería porcina, una enfermedad gastrointestinal altamente contagiosa que provoca importantes pérdidas económicas en el sector ganadero. La disentería porcina afecta cada año a más de cuatro millones de animales en España, con un impacto económico estimado de 15 millones de euros, considerando únicamente la industria porcina nacional.

La enfermedad, causada por la bacteria «Brachyspira hyodysenteriae», provoca en los animales diarrea mucohemorrágica severa, pérdida de peso y, en los casos más graves, la muerte. Uno de los factores que ha motivado el desarrollo de esta vacuna es el creciente aumento de resistencias a los antibióticos existentes, así como las actuales normas de manejo y bienestar animal, que dificultan su control en granjas.

La vacuna Biobhyo representa, según destaca Marta García Díez, directora del proyecto en Aquilón, un avance sanitario y productivo para el sector ganadero europeo. En las pruebas de campo realizadas en diferentes granjas de España y Portugal la vacuna ha demostrado una eficacia cercana al 90% y una elevada seguridad, incluso en cerdas en avanzado estado de gestación.

El respaldo del comité científico de la EMA a la vacuna desarrollada en León representa no solo un hito para la empresa biotecnológica Aquilón y la Universidad de León, sino también un claro ejemplo del impacto que puede generar la colaboración científica y empresarial.