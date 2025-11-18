Cultivos sin plásticos ni pesticidas

Publicado por Clara Barrio Creado: Actualizado:

Diferentes estudios ya han alertado de las consecuencias que puede tener en la fauna animal del medio el uso de plásticos y pesticidas. Por ello, la Unión Europea ha querido poner coto a este problema con normativas que reduzcan su uso.

La Universidad de León coordina junto a otros 16 socios europeos, ‘BioBIVE’ («Biodegradable Delivery Systems for Plant Pathogens Control of Horticultural Crops Through Bioactive Agents»), la primera iniciativa de la nueva convocatoria Horizon Europe, que busca mejorar los cultivos combatiendo principalmente hongos que afectan a las plantaciones de forma sostenible mediante la utilización de plásticos biodegrabables.

Su iniciativa ha sido premiada con el galardón de Energía y Medio Ambiente, un reconocimiento al «esfuerzo que lleva conseguir un proyecto financiado por la Unión Europea, donde la calidad de las propuestas es excepcional y te lo juegas todo en unas pocas décimas», detallan los investigadores. «Recibimos el premio con mucha ilusión, principalmente por los más jóvenes del grupo. Una de las compañeras del proyecto dijo que se justifica el tiempo de las vacaciones escribiendo el proyecto. También supone que se visualice socialmente el trabajo que realizamos en investigación y que, en última instancia, busca la aplicación en el día a día del ciudadano de a pie. Y que además el reconocimiento sea por parte de un medio con la tradición de El Diario de León, y en una ciudad con tanto impacto de la biotecnología, pues lo hace más especial. Cualquier reconocimiento a la investigación y a la generación de conocimiento en el ámbito que sea siempre es bienvenido. Lo debemos celebrar porque visualiza el trabajo silencioso que se hace y genera, en cierta medida, un retorno a la sociedad del dinero invertido en ciencia», afirma Barreiro.

Para aquellos investigadores que quieran seguir sus pasos les recuerda que la clave es «pasión, ánimo y perseverancia». «Pasión porque te tiene que gustar lo que haces, si no sería inviable invertir el tiempo que le dedicamos a la investigación. Ánimo porque los reveses suelen ser más que los éxitos, pero es la manera de mejorar. Y perseverancia, porque antes de conseguir un proyecto de este nivel que posiciona a la Universidad de León internacionalmente son muchas, pero muchas, las veces que te han dicho «tu propuesta es muy buena, pero no es financiada», concluye.

