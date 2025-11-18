Antonio Mostaza: «Siempre pienso cómo mejorar ésto y aquéllo»

«Mi alma es de ingeniero, pero mi madre quiso que fuera médico y eso hice. Pero cuando operaba aneurismas y cánceres en la cabeza no me sentía del todo realizado. Fue descubrir la columna, donde se podía aplicar radiomecánica, y abrírseme otro mundo donde me encuentro muy a gusto», admite el Premio Innova 2025 de Diario de León, quien agradeció en la entrega del galardón a los hermanos Alejandro y Javier Reyero, de la empresa con raíces leonesas Digital Anatomics, que dan soporte material con ingeniería informática a su idea para crear una plantilla 3D y unas guías que permiten operar con escaso sangrado, poca radiación y gran puntería para colocar sin desviaciones los tornillos transpediculares y evitar que esas oscilaciones causen dolor.

Pionero en cirugía de columna mínimamente invasiva, lleva décadas transformando la vida de miles de pacientes. Pero lo que realmente le distingue es su mente afilada y su pasión por aplicar sus conocimientos en ingeniería al quirófano. Él no solo opera, sino que diseña soluciones. Gracias a esta mentalidad innovadora, Mostaza ha elevado esas intervenciones a un nuevo nivel de precisión y seguridad.

«He realizado con ellas más de 240 operaciones en San Juan de Dios y se está empleando en España y en el extranjero. Si con la plantilla pones mal los tornillos, es que eres un negado y dedícate a otra cosa», ironiza. «Estoy cacharreando todo el día. Pensando cómo mejorar ésto y aquéllo. Las guías que hacemos ahora no tienen nada que ver con las de hace 3 años, son más ajustadas para que la incisión sea todavía más pequeña y tenga menor efecto», explica. De ahí que también agradeciera a ese Hospital la colaboración y a su familia, «que me refugie en el laboratorio los fines de semana para diseñar».

Demuestra que la mejor medicina es aquella que combina la experiencia humana, la precisión ingeniera y una gran dosis de cariño por cada paciente.

Mostaza no se conforma. Como uno de los primeros cirujanos a nivel internacional en adoptar la microcirugía endoscópica vertebral, sigue mirando hacia el futuro. Su objetivo, más allá de la innovación tecnológica, es el bienestar integral de quienes sufren. Detrás de un título de neurocirujano de élite surge un espíritu curioso y creativo que se niega a hacer las cosas como se han realizado siempre. Y demuestra que la mejor medicina es aquella que combina la experiencia humana, la precisión ingeniera y una gran dosis de cariño por cada paciente. «Tengo operaciones hasta febrero», dice.