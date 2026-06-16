MicroARN: el escudo de la ULE frente a la resistencia microbiana

Publicado por Clara Barrio Creado: Actualizado:

La resistencia a los antimicrobianos constituye una de las crisis sanitarias y macroeconómicas más complejas del siglo XXI. El uso incontrolado y la prescripción inadecuada de agentes antibacterianos, tanto en la práctica clínica como en la producción ganadera, han acelerado la evolución de las bacterias, permitiendo que los microbios más fuertes se multipliquen sin freno. Dentro del mapa global de esta amenaza, el Staphylococcus aureus representa uno de los mayores desafíos para la salud pública actual. Catalogado como prioritario por la Organización Mundial de la Salud (OMS), este patógeno ha demostrado una capacidad asombrosa para adaptarse y neutralizar la acción de los antibióticos más comunes. Lo que comenzó como una bacteria controlable, hoy obliga al personal médico a recurrir a tratamientos de última línea, mucho más agresivos. Esta pérdida de opciones terapéuticas no solo prolonga los ingresos hospitalarios, sino que pone en riesgo directo la recuperación de pacientes tanto dentro como fuera de los centros sanitarios.

Ante esta amenaza, un equipo de investigadores de la Universidad de León (ULE) ha identificado tres microARN humanos —pequeñas moléculas que regulan nuestra actividad genética— capaces de reducir la infección intracelular causada por esta bacteria.

Según explica Michal Letek, investigador principal del proyecto, el interior de la célula humana es un nicho favorable para este patógeno en muchos casos y, por ello, «prolifera sin que el sistema inmune lo detecte ni los antibióticos puedan ingresar». Frente a este escenario, el experto señala la estrategia del equipo: «Estamos intentando hacer que ese nicho no sea tan favorable. Una forma de lograrlo es controlar aquellos genes propios que la bacteria usa en su beneficio, y para ello hemos utilizado microARN, que permiten regular distintos grupos de genes».

Michal Letek, vicedecano de la Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales de la Universidad de León.ÁNGELOPEZ

Como apunta Pablo Castañera, otro de los autores del estudio, estas moléculas funcionan «como interruptores que permiten activar ciertos genes e inhibir la expresión de otros», lo que ayuda a determinar qué mecanismos encender para luchar contra la infección. Con esta idea, el equipo realizó un cribado de alto rendimiento de 2469 microARN para seleccionar candidatos con función protectora.Tras probarlos en distintas líneas celulares y con diferentes cepas de Staphylococcus aureus, el embudo de la investigación se estrechó. «Vimos que había diez candidatos que parecían inhibir exitosamente la infección y, posteriormente, tres funcionaron en todos los contextos», detalla Castañera. «Con estos tres quisimos conocer el mecanismo de acción. Si averiguamos qué genes modulan, podemos abrir las puertas al desarrollo de fármacos dirigidos a la expresión de ese gen o a su proteína. El miR-4430 estaba dirigido especialmente a genes relacionados con la inmunidad innata e inflamación, mientras que el miR-147a y el miR-1249-5p modulaban la envuelta celular, evitando así la internalización de la bacteria».

Pese a los hallazgos, la viabilidad del protocolo supuso un reto técnico de gran envergadura. Para lograr sus objetivos, los investigadores tuvieron que diseñar un protocolo contrarreloj para introducir eficientemente los microARN en las células antes de infectarlas. «De lunes a viernes realizábamos un experimento e intentábamos procesar el máximo número de placas posibles», recuerda Letek. «Obtuvimos 80 microARN con resultados prometedores, pero debíamos hacer un filtrado. A través de técnicas de bioinformática, seleccionamos aquellos que controlaban rutas clave de la célula y nos quedamos con los diez más interesantes para testar en varios contextos. Los tres mejores fueron los que finalmente analizamos a fondo».

Aunque estos resultados abren una ventana de esperanza, el equipo es cauteloso. Como aclara el investigador principal, «se trata de una estrategia muy novedosa, pero se encuentra en un estado muy incipiente». «Antaño se buscaban fármacos que atacaran al patógeno, pero muchos no entran bien en las células humanas; otros entran y no están activos porque las bacterias están en vacuolas que tienen un pH bajo. Es complicado que funcionen bien. Otras veces las bacterias se quedan en estado de dormancia, conocido como letargo, para sobrevivir a condiciones ambientales hostiles. Si no se están replicando, muchos compuestos no funcionan contra ellas; básicamente, no hay nada que inhibir. Entonces, nosotros hemos buscado alternativas que faciliten la eliminación de las bacterias dentro de las células. El problema es que llega un punto en que los fármacos disponibles son limitados. Hemos querido apostar por esta estrategia ya que, a pesar de que es un poco difícil de trasladar a la clínica, tuvo éxito en la pandemia con las vacunas con base de ARN contra el coronavirus, un hito pandémico que nos inspiró a intentar esta ruta», recalca Letek.

Para continuar con el estudio, uno de los próximos desafíos será evitar la rápida degradación de los microARN por las RNasas, unas enzimas presentes en el cuerpo humano. «El siguiente paso es llevar esto a un ensayo preclínico; hasta ahora las investigaciones han sido in vitro», aclara Letek. «La naturaleza de estos microARN los hace lábiles. Ahora la cuestión es cómo lograr que lleguen a la célula infectada sin que se degraden por el camino, ya que en la sangre aguantan muy poco tiempo», concluye el investigador. «La siguiente fase consistirá en introducirlos en algún tipo de nanopartículas, como exosomas. Las perspectivas futuras en este campo son intentar encapsular estos microARN imitando el sistema utilizado en las vacunas. Las nuevas vías de investigación que se abren consisten en determinar ciertos genes que sean seleccionados como diana para tratamientos. Estamos en ello».

Este trabajo abre una nueva vía para el desarrollo de terapias más eficaces frente a bacterias intracelulares y refuerza el interés de los microARN como herramientas con potencial biomédico. Más allá de las limitaciones operativas propias de una fase incipiente, el éxito de este cribado molecular evidencia el éxito de la innovación científica aplicada, abriendo el camino hacia el diseño de dianas terapéuticas disruptivas capaces de revertir la vulnerabilidad actual de los sistemas de salud globales.