Arranca el «Inster Day» en Lemauto

Lemauto ha iniciado «INSTER Day» para presentar el nuevo modelo INSTER, el innovador SUV urbano 100% eléctrico, a través de un evento de lanzamiento. Esta iniciativa, que forma parte de la estrategia de electrificación de la marca, busca acercar a los usuarios las principales características del vehículo en un formato que fusiona moda, belleza y cultura coreana.

INSTER Day, que comenzó el pasado 19 de Febrero en Jaén, continuará viajando por toda España hasta finales de abril.. Durante cada parada, Hyundai ofrece una experiencia inmersiva que permitirá a los asistentes conocer de cerca las prestaciones del INSTER, a la vez que se sumergen en un entorno que combina elementos culturales y tecnológicos de inspiración coreana.

Durante el evento, se aprovechó la ocasión para presentar el diseño y la tecnología del Nuevo INSTER; los asistentes pudieron interactuar con varias unidades del nuevo modelo. Además de disfrutar del nuevo INSTER, se han habilitado diferentes corners temáticos del mundo coreano para los amantes al mundo del diseño y la moda coreana, donde podían personalizar una prenda. También se habilito un corner de cosmética coreana y un corner con snacks coreanos.

El Nuevo INSTER, el SUV urbano más versátil 100% eléctrico, que destaca por su autonomía de 370 kilómetros (WLTP), su tecnología de carga bidireccional y sistemas de seguridad avanzados

El Hyundai INSTER, bajo el claim «Are you in?» representa una nueva forma de moverse, de vivir, de experimentar la movilidad… Es un concepto que combina el diseño, con la tecnología y la versatilidad para quienes buscan experiencias únicas y nuevas motivaciones cada día.

INSTER no es solo un coche, es una declaración, es un estilo de vida... se trata de una propuesta innovadora para la movilidad urbana, ya que ofrece hasta 518 km de autonomía en ciclo urbano y puede cargar hasta 100 km de autonomía en tan solo 12 minutos, y además incorpora la tecnología de carga bidireccional (V2L) para dar energía a cualquier otro dispositivo.

INSTER Day combina la presentación del vehículo con experiencias inmersivas centradas en moda, gastronomía y cultura coreana, bajo el claim Are you in?

Con estos eventos, Hyundai busca no solo presentar su nuevo modelo, sino también ofrecer un espacio de encuentro que conecte la tecnología automotriz con elementos culturales y estéticos, reflejando la esencia de la marca y su compromiso con la innovación.