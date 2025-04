Aston Martin Vanquish, volante… ‘a cielo abierto’

Publicado por Javier F. Zardón Creado: Actualizado:

Icónico… diseño. Aston Martin refuerza ahora su icónico estilismo con la versión descapotable: innovador techo plegable ‘K-fold’ con refuerzo estructural.

Escasamente un millar de ejemplares anuales del nuevo Vanquish Volante contribuyen a la producción total del modelo; magistral celebración de los 60 años de producción del icónico Volante.

Esta sugestiva novedad luce el marchamo de ser el Aston Martin descapotable de producción en serie más rápido y potente hasta la fecha y, junto con su equivalente Coupé, el coche de producción con motor delantero también más rápido y potente a la venta.

Rápido… y potente. Aston Martin celebra los 60 años del Volante con una emocionante propuesta: V12 Biturbo de 5. 2 litros y 835 CV; capaz de ‘sprintar’ de cero a cien… en 3,4 segundos.AM

Animado por el nuevo V12 Biturbo de 5.2 litros y 835 CV (1.000 Nm de par) aderezados por una punta de 345 por hora.

Diseñado para ofrecer todo el emocional estilo propio de la marca, y de los descapotables, el nuevo Vanquish Volante resulta tan atractivo como un Coupé, con un mínimo aumento de la ‘romana’ y un espectacular diseño… merece como nunca el apelativo de ‘buque insignia’.

Toda una joya de la corona de un catálogo de modelos que hunde sus raíces en los años 60: el Short Chassis Volante de 1965, fue pionero en el ‘apellido’, incluyendo elementos estéticos del icónico DB5 descapotable, antecesor del DB6 Volante que marcó, con una gran belleza, el camino a los demás sucesores Aston Martin Volante; también como uno de los modelos más exclusivos: 37 unidades construidas en un año.

«Durante 60 años, los Aston Martin Volante han definido el arte de una elegante y deportiva conducción, con su espectacular V12 que genera más potencia que cualquier otro vehículo de producción con motor delantero», sostiene Adrian Hallmark, director ejecutivo de la marca.

Depurada… ingeniería. El nuevo V12 Biturbo de 5.2 litros, proporciona el toque definitivo al Vanquish Volante: primer V12 en lucir las famosas alas que Aston Martin instaló inicialmente en el DB7 Vantage, lanzado en 2000 tanto en versión Coupé como Volante.

Expresamente… biplaza. Artesanía de precisión y ligero techo retráctil electrónicamente (entre 14 y 16 segundos apertura/cierre).AM

En los 25 años transcurridos desde entonces, la potencia del magistral V12 se ha duplicado: de 426 a 835 CV con, además, similares incrementos en su par máximo (de 543 a 1000 Nm).

A pesar del significativo aumento de prestaciones, el peso total del Vanquish Volante sólo se ha incrementado el 95 kilos, mejorando la relación peso/potencia de 3,15 a 2,37 Kg./CV.

La propulsión trasera de nuestro protagonista se beneficia de una caja de cambios ZF de 8 velocidades, situada en el eje zaguero para obtener un óptimo reparto de pesos, a la vez que incorpora el mismo diferencial electrónico trasero (E-diff) que el Vanquish Coupe.

En combinación con la última tecnología del control electrónico de estabilidad (ESP), se ha mejorado la capacidad dinámica: mayor agilidad en curvas a baja y media velocidad, mayor control del ‘sobreviraje’ (desplazamiento del tren trasero) y mejorados cambios de carril a alta velocidad: es como si se ‘acortase’ la distancia entre ejes en curvas cerradas, merced a una mayor respuesta rotacional a las maniobras de la dirección, al tiempo que se garantiza la estabilidad y aplomo dinámico en curvas rápidas.

El desarrollo conjunto del Coupé y el descapotable Volante, ha supuesto todo un reto que Aston Martin ha solventado con un preciosista diseño atemporal con, además, un nuevo escape de acero inoxidable con geometría cuádrupleAM

Objetivo: proporcionar al Vanquish Volante idénticas condiciones dinámicas de un superdeportivo, en combinación con el refinamiento de marcha exigible en un ‘buque insignia’.

El secreto reside en la específica puesta a punto del chasis y las suspensiones, es otra de las bazas que juega el modelo: amortiguadores Bilstein DTX, capaces de propiciar un excepcional control de las ruedas en cada modo de conducción: en el modo GT, proporciona el tacto típico de los ‘Grand Tourer’ (confortabilidad de uso); los modos Sport y Sport+, ofrecen un nuevo carácter dinámico, proporcionando una respuesta progresiva y un control más preciso de los balanceos de la carrocería.

El nuevo ESP, conserva los sistemas de control de tracción y estabilidad del Coupé, diseñados para ofrecer un mayor apoyo dinámico y la máxima seguridad. Todos los ajustes predefinidos del ESP (On, Track, Off y Wet) pueden seleccionarse mediante el botón ‘ESP’ situado en la consola central.

El sistema de frenos adopta discos carbocerámicos (27 kilos menos que los de hierro) que tienen mayor durabilidad y resistencia a la fatiga.

El generoso equipo de rodaje cuenta con unos nuevos neumáticos P Zero específicamente diseñados por Pirelli para el Vanquish Volante: P Zero PZ4 para verano y P Zero Winter 2 para invierno.

Combinando modernas tecnologías digitales con los clásicos interruptores ‘físicos’, el interior del Volante luce un lujoso diseño típicamente Aston Martin.DM

Elegancia… ‘tonificada’. El Vanquish Volante conserva la contemporánea elegancia del Coupé, luciendo una silueta ‘musculada’ y ‘tonificada’ silueta, caracterizada por fluidas curvas estilísticas, salpimentadas con reconocibles detalles inspirados en los monoplazas de la F1: lamas térmicas para ayudar a la refrigeración instaladas en un inclinado capó; a la vez que, la alarga batalla (80 milímetros entre ejes) acentúa la icónica imagen del motor delantero y la retrasada posición del habitáculo; en la zaga, la elevada ‘cola Kamm’ se sitúa sobre el característico ‘escudo’, específicamente diseñado para que parezca flotar en la parte posterior del coche.

El ligero techo plegable en ‘K’ (K-fold) puede abrirse en 14 segundos y cerrarse en 16, en marcha hasta 50 por hora, merced a un elegante interruptor metálico situado en la consola central; además, el techo puede abrirse/cerrarse a distancia desde la llave (un radio de 2 metros alrededor del coche). También es reseñable su aislamiento térmico —también acústico— equivalente al del Vanquish Coupé: con sólo 260 milímetros de altura cuando está retraído, puede guardarse debajo del maletero, detrás de los asientos, sin ‘interrumpir’ las fluidas líneas de la carrocería.

Los faros ‘LED Matrix’ exhiben una nueva firma lumínica, integrando las luces diurnas (DRL) y con detalles como la inclusión del nombre Aston Martin en el interior de las ópticas, mientras que el motivo rojo ‘V12’ ador na el distintivo listón lateral; incluso los retrovisores exteriores, más pequeños y elegantes, contribuyen al perfil aerodinámico del coche; y las manillas de las puertas, desplegables electrónicamente, mantienen las líneas suaves del perfil lateral.

Expresamente.. biplaza. Inicialmente introducida en el Coupé, también el Vanquish Volante se beneficia de un interior ‘a medida’: consola central más baja que proporciona una mayor sensación de amplitud al habitáculo, mientras la incorporación del techo retráctil tampoco incide en la ‘sensación Coupé’, combinada con una lujosa sensación cuando se rueda ‘a cielo abierto’.

En el capítulo de instrumentación, Aston Martin mantiene su filosofía de conjugar la pantalla táctil y los interruptores físicos —también táctiles—: pantalla digital TFT (10,25 pulgadas) para el conductor, muy legible y personalizable, mientras que el sistema integrado de pantalla táctil ‘Pure Black’ (10,25 pulgadas) y conexión ‘online’, cuenta con tecnología de control táctil, capaz de utilizarse con un solo dedo.

El ‘envolvente’ sistema de audio cuenta con 15 altavoces y doble amplificación.

Para que nada falte, conductor y pasajero disponen de asientos deportivos ‘Sport Plus’ de serie y, opcionalmente, asientos ‘Performance’ de fibra de carbono marcadamente ergonómicos.

La consola central baja, y los paneles de las puertas con secciones muy definidas, optimizan el espacio alrededor de la parte superior del cuerpo del conductor, lo que garantiza los brazos no se ven obstaculizados durante la conducción dinámica o las maniobras-

La parte trasera del habitáculo, con idéntico acabado, adopta un estilizado arco transversal que separa la zona de almacenamiento, específicamente diseñada para alojar los juegos de maletas disponibles como accesorio.

Las primeras entregas del nuevo Aston Martin Vanquish Volante están previstas para el tercer trimestre del presente año 2025.