Audi: leyendas… deportivas

Competición Cliente’… nuevos caminos. Audi Sport abre nuevos caminos: por primera vez en su historia, los prototipos LMP y DTM de sus antiguos programas oficiales de competición, que ahora están disponibles para su compra y en condiciones de ser conducidos.

Los responsables de este nuevo proyecto ‘Audi Sport Racing Leyends’ están preparando estos fascinantes vehículos para un selecto grupo de coleccionistas. Las primeras entregas se realizarán a mediados de este año. Así, Audi Sport hace realidad los sueños: los amantes de los prototipos de los iniciales programas de careras del fabricante de los

‘Cuatro Aros’ pueden cumplir ahora sus deseos; no sólo convirtiéndose en propietarios de joyas únicas, sino que también forman parte de una de las épocas más exitosas de la marca al adquirir modelos originales. «Estamos reconstruyendo estos chasis con piezas reacondicionadas de la época, siguiendo estrictas normas y con un alto nivel de experiencia», apunta Rolf Michl, director de Audi Sport. Audi ha cosechado victorias en Le Mans y títulos en el DTM (Turismos) con estos mismos coches; varios de los ejemplares ganadores en esa época se conservan cuidadosamente en el colección de vehículos que la marca mantiene en su división ‘Audi Tradition’, que se utilizan habitualmente en eventos históricos. Precisamente Audi ha llevado recientemente dos coches de épocas gloriosas a un emotivo evento especializado: el RS5 DTM (chasis 107) y el R18 e-tron Quattro (chasis 207), con el Romain Dumas, Loïc Duval y Marc Gené firmaron la primera victoria de la nueva generación RP2 en el Mundial de Resistencia de la FIA (WEC) en Spa-Francorchamps (2012). En el caso del RS5 del DTM, también se trata de un vehículo ganador: en 2015 triunfó con Timo Scheider en la final del Mundial Alemán de Turismos en el circuito de Hockenheim. La puesta en práctica del proyecto ‘Racing Leyends’, marca el inicio de la fase de ventas de estas piezas únicas por parte de Audi Sport; que tiene previstas, en los próximos meses de este año 2025, en reuniones que se celebrarán en el «Jim Clark Revival» (Hockenheim), «Le Mans Classic» (Francia) y en el célebre «Festival of Speed Goodwood» (Reino Unido). El primer coche se venderá, y entregará, este verano a su nuevo propietario. Operación que no supone, en absoluto, el final del servicio que presta Audi Sport, más bien marca el inicio de un soporte integral: inspecciones técnicas periódicas, posibilidad de realizar reparaciones y también un servicio de repuestos y asesoramiento por parte de expertos que anteriormente desarrollaron estos modelos; redondeando así la oferta de servicios que ofrece Audi Sport Racing Leyends. Con la venta de un número limitado de prototipos de carreras LMP1 y la era de la Clase 1 del DTM, Audi Sport ofrece a una exclusiva clientela vehículos únicos… de una época inolvidable del automovilismo deportivo.

Audi RS5 DTM.

Audi Sport, hace realidad los sueños: «Estamos reconstruyendo, con piezas reacondicionadas de la época, inolvidables vehículos de competición. Incluso los ingenieros de desarrollo de aquella época participan en los actuales proyectos ‘Racing Leyends’ para clientes».

(Rolf Michl, director de Audi Sport)

