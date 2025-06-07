BMW Speedtop: Concepto… limitado

Publicado por Javier F. Zardón Creado: Actualizado:

Reimaginación… Touring. Cuidadas proporciones, generoso habitáculo biplaza, materiales de alta calidad, conexión estilística exterior / interior… auténtica artesanía.

El BMW Concept Spedtop comparte su llamativo lenguaje de diseño con el Skytop, y se ofrecerá a coleccionistas y entusiastas de la marca bávara en una pequeña serie estrictamente limitada a70 ejemplares. La pronunciada forma de «V» de su frontal, con diseño en ‘nariz de tiburón’, los estilizados fraos delanteros y la parrilla de ‘riñón’ iluminada acaban por conferir al Speedtop una inconfundible presencia. La continuación de la línea central, desde el capó hasta el alerón zaguero pasando por le techo, confiere al coche un dinámico perfil Touring. El degrado de color en el techo, que pasa del

‘Floating Sunstone Maroon’ al ‘Floating Sundown Silver’, acentúa esta forma; como su atlético diseño, marcadamente realzado por los anchos hombros de la carrocería. Una elegancia que también se manifiesta en las llantas bitono de 14 radios, específicamente diseñadas para el modelo. Diseñado teniendo en cuenta hasta el mínimo detalle, el interior del Speedtop: detalles tradicionales de estilo ‘brogue’, hábilmente elaborados, acentúan las superficies revestidas de cuero, subrayando así la filosofía artesanal de fábrica que exhibe nuestro protagonista. El concepto de dos tonos de color y materiales crea una conexión entre el exterior y el interior; así, la brillante tonalidad marrón de la pintura externa

BMW Speedtop.BIRGIT BITTERMANN

‘Floating Sunstone Maroon’ se traslada al interior, donde el amarronado mundo ‘Sundown Maroon’ armoniza con el claro ‘Moonstone White’ de los asientos. La bicolor tapicería de cuero, divide las zonas dinámicas y funcionales del habitáculo; mientras la llamativa línea exterior del techo, se refleja como un haz de luz en la parte interior del techo en cuero bicolor, proporcionando una indirecta iluminación atmosférica indirecta. También el refinado maletero está revestido de cuero, con perforaciones estilo ‘brogue’. Un haz de luz ilumina la zona de carga, divida en dos secciones, lo que permite guardar en su interior grandes bultos para viajes de varios días. El elaborado trabajo artesanal en el exterior y en el interior, se realizó con la demostrada pericia del taller de la planta que mantiene en Dingolfing el Grupo BMW; un virtuosismo estilístico que se ha reforzado con la colaboración del tradicional fabricante italiano Schedoni, sobradamente conocido por la elaboración artesanal de exclusivos artículos de cuero de alta calidad. Especialmente en el sector del automóvil, Schedoni siempre ha sido sinónimo de máxima calidad y extrema personalización. Dos zonas de almacenamiento, con correas de cuero detrás de los asientos, ofrecen espacio para dos bolsas realizadas a medida por Schedoni; unos bolsos exclusivamente diseñados para el Concept Speedtop, que combinan —‘encajan’— perfectamente con el concepto de colores y materiales del propio coche. En el maletero también puede estibarse una pequeña bolsa de fin de semana, a juego con los demás elementos. El V8… más potente. El motor de este concept car permite escalar posiciones, no solamente en términos de diseño, sino también en prestaciones: el motor V8 más potente que ofrece actualmente BMW. «El año pasado, la presentación del BMW Concept Skytop en el ‘Concorso d´Eleganza Villa d´Este’, en el Lago Como, generó especial entusiasmo entre los conocedores y entusiastas del automóvil», apunta Bernard Körber, Vicepresidente de BMW Brand and Product Management. Consecuencia: una producción estrictamente limitada a 50 unidades: así que, gracias a esa positiva respuesta de los especialistas, la ‘Bayerische’ ha decidido ofrecer también el Concept Seeptop en una serie limitada de 70 ejemplares, que ya está disponible para cumplir con los pedidos de incombustibles coleccionistas.