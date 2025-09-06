Sesenta… automovilísticos años

Publicado por Javier F. Zardón Creado: Actualizado:

Hace seis décadas… arrancaba una nueva era en Ingolstadt. A mediados de agosto de 1965 salía de la cadena de montaje el primer Audi de posguerra; tras un cuarto de siglo, Auto Union Gmbh volvía a adoptar el tradicional nombre de Audi.

Conocido en clave de fábrica como F103 —motor de cuatro cilindros y cuatro tiempos—, se convertiría rápidamente en un rotundo éxito, dando lugar a toda una serie de modelos que, con posteriores mejoras técnicas y de diseño, se fabricarían hasta 1972. Cuando en 1965 se presentó el «nuevo Audi» —tal como rezaba la publicidad—, Auto Union Gmbh, compañía predecesora de la actual Audi AG, atravesaba una complicada situación económica. Tampoco era la primera vez que la empresa enfrentaba tiempos difíciles; retomar la actividad tras la II Guerra Mundial no sería tarea sencilla: Alemania en ruinas, la antigua Auto Union AG, en Sajonia, había sido desmantelada… y carecía de futuro.

Así las cosas, un grupo de antiguos empleados de Auto Union se trasladaba al oeste, estableciendo inicialmente un almacén central de piezas de repuesto en Ingolstadt para, en 1949, fundar Auto Union Gmbh y arrancar la producción de vehículos: motocicletas y furgonetas bajo la marca DKW, que se venderían bastante bien durante el periodo de reconstrucción y auge económico de la posguerra en Alemania. A medida que la población prosperaba, también crecían sus expectativas automovilísticas; así que, a mediados de los 60, los modelos DKW, con tecnología anterior a la guerra, empezaban a considerarse obsoletos; en especial, la prolongada fidelidad al motor de dos tiempos se traducía en un continuado descenso de ventas. Consecuencia: el último Auto Union de dos tiempos, el DKW F102, resultó un rotundo fracaso comercial, aún a pesar de su moderno diseño. Auto Union Gmbh entraba en crisis; produciéndose, paralelamente, cambios en su estructura corporativa: Daimler-Benz AG, antigua propietaria de Auto Union entre 1958 y 1964, vendía gradualmente sus acciones Volkswagen AG, con sede en Wolfsburg; operación que permitiría aprovechar mejor la capacidad productiva de Ingolstadt. De hecho, el VW

El «Audi original» fue evolucionando hasta configurar toda una gama de novedosos modelos (80, Super 90, 75 y 60), pasando del motor tricilíndrico al moderno tetracilíndrico «de presión media», sustituyendo incluso los faros redondos por los rectangulares.AD

‘Escarabajo’ se convirtió en una suerte de «caballero blanco» en tiempos difíciles: entre 1965 y 1969 se ensamblarían en Ingolstadt cerca de 348.000 unidades del ‘Escarabajo’ 1200/1300. «Nuevo Audi»… impulso económico. La decisión tomada a principios de la década de 1960 por el antiguo propietario resultaría decisiva: Daimler-Benz AG proporcionaba a su filial un motor de cuatro tiempos, a la vez que también enviaba al ingeniero Ludwig Kraus a Ingolstadt, donde acabaría convirtiéndose en jefe de desarrollo. Kraus llevaría el nuevo motor a la producción en serie de Auto Union, allanando el camino para el primer ‘cuatro tiempos’ de Ingolstadt: el «nuevo Audi» se lanzaba al mercado en 1965, 25 años después de que el último Audi 920 abandonase la cadena de montaje en Zwickau (Sajonia), en 1940, como consecuencia del cese de producción por la guerra, y 55 años después de que se entregara el primer automóvil Audi: el Tipo A 10/22 PS. En Ingolstadt querían que este cambio motorístico también se relejase en la denominación del nuevo modelo: DKW, estrechamente vinculada al motor de dos tiempos, dejó de utilizarse como marca en los vehículos de Auto Union Gmbh; en su lugar, el nuevo coche recuperaría el nombre de Audi, inicialmente sin añadidos. Aunque es verdad que también se comercializó como un Audi Type de Auto Union; en clave de fábrica, se mantendría la nomenclatura, mientras el DKW F102 pasaría a denominarse F103. Para los amantes de las curiosidades históricas: en 1965, Adi era únicamente una denominación de modelo, habida cuenta que la empresa seguía llamándose Auto Union Gmbh; no sería hasta 1985 cuando se fundase oficialmente Audi AG. Desde entonces, empresa y producto comparten el mismo nombre… Audi. Evolución… de gama.

El 29 de junio de 1932, se produce la fusión entre Audi, DKW, Horch y Wanderer… nacía Auto Union AG, con base en Sajonia y los ‘Cuatro Aros’ por bandera. A finales de la década de los 30, uno de cada cuatro coches producidos en Alemania lucía los ‘Cuatro Aros’ de Auto Union.AD

Con la aparición de nuevos modelos y distintas versiones motorísticas, al nuevo Audi le acompañaría el Audi 80, el Audi Super 90, el Audi 75 y el Audi 60. Curiosamente, al primer Audi nunca se le asignó oficialmente la denominación «72», a pesar de que la mayoría de clientes —y medios de comunicación— lo conocían como ‘Audi 72’. Lanzado en agosto de 1965 y, a partir de la primavera de 1966, también estaría disponible en versión familiar Variant; mientras las berlinas se ofrecían con dos o cuatro puertas, con la opción de equipamiento de lujo «L». Precisamente en 1966, se sumaría a la gama el Audi 80 (80 CV… lógicamente) y, a renglón seguido, el Audi 90 (160 por hora de punta, notable en su época), que destacaba por las molduras cromadas en los pasos de rueda y un completo equipamiento. Un par de años después, aparecía el Audi 60 (55 CV), mientras el Audi 75 sustituía las variantes de 72 y 80 CV. «Motor de presión media», rezaba la publicidad de estos Audi de posguerra, que podían presumir de una elevada relación de compresión de 11,2:1; el nuevo motor era más largo que se antecesor tricilíndrico, lo que obligó a alargar en 100 milímetros la carrocería y a colocar el radiador en ángulo junto al motor. Se sustituyeron los faros redondos por otros rectangulares, a la vez que se adoptaba una parrilla más ancha —en negro—. La caja de cambios manual de 4 velocidades, con palanca en la columna de la dirección, se montaba de serie, y no había posibilidad de elegir cambio automático; como su predecesor, equipaba frenos de disco montados en la transmisión. El abandono de motor de dos tiempos, marcaría el inicio de una nueva era: 16.000 unidades producidas en los tres primeros meses. Durante sus siete años en catálogo, el F103 sufriría cambios menores: en 1970 todas las versiones montaban un salpicadero rediseñado, limpiaparabrisas de acción paralela en lugar de los de acción contraria; por un coste adicional, podía solicitarse la palanca de cambios en la consola central en vez de en la consola. En el verano de 1970, se trasladaba la tapa del depósito de combustible de los sedanes al panel lateral trasero derecho de la carrocería; a la vez que se cambiaron los grupos ópticos traseros para que coincidiesen con los del Audi 100, que se venía fabricando desde 1968 consolidándose como un éxito en el segmento ‘C’. Hasta el verano de 1972 continuaría fabricándose el Audi type de Auto Union, posteriormente sustituido —segunda mitad de ese mismo año— por el nuevo Audi 80. Por su parte, el más pequeño de la familia F103, el Audi 60, alcanzaría un gran éxito comercial: más de la mitad de todos los automóviles Audi de primera generación (416.852 vehículos) eran modelos ‘60’ y ‘60 L’, lo que se tradujo en un total de 216.987 unidades, demostrando la importancia de este coche en los planes comerciales de los

En 1965, «Audi» sólo era una denominación de modelos Auto Union Gmbh; no sería hasta 1985 cuando se fundase oficialmente Audi AG.AD

‘Cuatro Aros’. Entre 1965 y 1972, el nuevo Audi —y los demás miembros de la saga— despertaron tanto interés, que no sólo sentarían las bases de una futra gama de modelos, sino que también devolverían a Auto Union a la senda del éxito, contribuyendo así a la independencia, a largo plazo, de la marca Audi dentro del Grupo Volkswagen.