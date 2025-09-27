Felicia Fun: Skoda… reinventa la diversión

Publicado por Javier F. Zardón Creado: Actualizado:

Interpretación… contemporánea. Aunque la practicidad ha plagado los catálogos de Skoda desde los inicios de la marca, la compañía también los ha salpimentado con modelos exclusivamente pensados para el disfrute. Uno de los más distintivos, auténticamente originales, es la ‘pick-up’ Fun de la gama Felicia, que siguió los pasos de anteriores conceptos como el Favorit 781 y el propio Favorit Fun. Sin embargo, a diferencia de sus predecesores, llevó la idea del «Skoda playero» hasta la producción en serie.

Resultado: un automóvil de culto, uno de los coches de serie menos convencionales que Skoda haya fabricado jamás. Ahora, mediante una lente ‘Modern Solid’, el diseñador francés Julien Petitseigneur ha imaginado cómo sería hoy el Felicia Fun: «El coche original era pura diversión. No se tomaba en serio a sí mismo destacando, incluso, para los estándares de Skoda —apunta el estilista galo—. Tanto me metí en el proyecto, que hasta pensé el comprar el original», dice Julien riendo. Diversión… unida al realismo. Julien abordó el estudio con una mentalidad realista, evitando cualquier exageración, excesivamente excéntrica, del original. De hecho, en la fase de desarrollo, tampoco resultaba posible incluir la partición zaguera deslizante eléctricamente ni la segunda fila de asientos —características del modelo original—; por mucho que el concepto podía acomodarlas fácilmente, la prioridad al esbozar el diseño era capturar» el moderno ambiente playero» en una forma que encajase, de forma natural, en los actuales catálogos de Skoda. La peculiar ‘pick-up’ Felicia Fun, fabricada por Skoda Auto en la planta de Kvasiny entre 1997 y 2000. Basada en la ‘pick-up’ Felicia estándar, lucía varios elementos exclusivos: partición trasera deslizante por detrás de los asientos delanteros —quizá lo más distintivo— que, al desplazarse hacia la plataforma de carga, creaba espacio para dos asientos adicionales al aire libre que también podían cubrirse con un techo de lona; incluso el portón trasero montaba un distintivo alerón. Aún disponible en tres combinaciones de colores, todas las carrocerías estaban pintadas en amarillo: los clientes sólo podían elegir entre amarillo, verde o naranja para los parachoques, los embellecedores de los guardabarros, los umbrales laterales y el alerón. Con escasamente 4.2156 unidades fabricadas, el Felicia Fun original continúa siendo uno de los modelos modernos más raros de Skoda. El ‘Modern Solid’ Felicia Fun de Julien presenta una parte delantera inspirada en los actuales vehículos eléctricos de la marca, y particularmente, en el concepto Vision 7S, combinando la parrilla ‘Tech-Deck Face’ con unos delgados faros LED en ‘T’; un motivo que se repite en la parte trasera, donde Julien añade un divertido toque: luces traseras rosas, unidas por una barra de LED estilo años 90. También aparece el color rosa en el logotipo, el tintado de las ventanas, además de detalles en las llantas y el parachoques, «precisamente lo que le da al coche ese aire playero de los 90», señala Julien. Eso sí, las proporciones son totalmente modernas: generosa anchura, llantas grandes

con neumáticos aerodinámicos y parachoques, pasos de rueda y molduras en negro. Tanto el alerón como los pilares delanteros combinan con el acabado en negro, propiciando un llamativo contraste con la típica carrocería amarilla, una parte esencial de la original identidad Fun. El diseño interior resulta ser todo un guiño a la época del modelo original: pantalla enseñoreándose del salpicadero y muestra gráfica ‘retro’ de videojuegos; Julien, ni siquiera llegó a imaginarse una típica pantalla LCD u OLED, sino una moderna reinterpretación de los antiguos monitores CRT; sin desestimar tampoco herramientas actuales, como la IA, para hacer realidad su particular visión retro / moderna. A pesar de que la IA aceleró las primeras etapas, Julien ha dedicado muchas horas al proyecto: «Al fin y al cabo, el Felicia Fun siempre fue un coche para el ocio», añade Julien.

Julien Petitseigneur Felicia Fun.DL