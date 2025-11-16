Hyundai Pony: Pionero… coreano

Publicado por Javier F. Zardón Creado: Actualizado:

Democratizar… la propiedad del automóvil. En 1975, el Pony brindó libertad de movimiento a la nueva clase media, convirtiéndose en el primer coche para miles de familias y pequeños negocios de reparto, que necesitaban un vehículo económico, capaz y fiable.

Giorgetto Giugiaro firmaba un elegante diseño para ‘vestir’ una mecánica eficaz y robusta, también un habitáculo suficiente para alojar una familia, el Pony se convertía en todo un símbolo, consiguiendo acaparar la mitad de las ventas de automóviles coreanos en su momento. La segunda generación (1982-1990) ya cruzaba fronteras, exportándose a Oriente Medio, África, Sudamérica, Canadá y Europa Occidental. Cincuenta años después del primer vehículo de producción desarrollado en Corea del Sur, el legado del Pony permanece como punto de partida —todo un símbolo— e hito fundacional en la historia de Hyundai.

Su nombre se seleccionó tras un concurso nacional de cinco semanas que recibiría cerca de 60.000 propuestas; s impacto trascendería el mercado local: abrió la puerta a la exportación, consolidó capacidades tecnológicas propias y sentó las bases de una innovadora trayectoria dentro de la compañía. Los orígenes. A principios de la década de 1970, Hyundai Motor Company se propuso desafío: crear un automóvil concebido y fabricado en Corea, capaz de responder a las necesidades de movilidad de un país en plena transformación y, a la vez, demostrar que la industria nacional podía competir a escala internacional.

Hace medio siglo, el Pony propició la entrada de Hyundai en la fabricación automovilística. Giorgetto Giugiaro dibujó un sencillo habitáculo con capacidad para 4 plazasHYND

Bajo el liderazgo de su fundador, Ju-yung Chung, la empresa ya había sido pieza clave en la reconstrucción y modernización del país tras la Guerra de Corea, impulsando la creación de carreteras, fábricas e infraestructuras que sostuviesen su rápido crecimiento económico. El siguiente paso… trasladar ese impulso al ámbito del automóvil, con un modelo que simbolizase el avance tecnológico de Corea del Sur. Para dar forma al proyecto, Hyundai reunió el talento y la experiencia de distintos países: combinó ingeniería y producción locales con la tecnología de Mitsubishi Motors —basada en el compacto Lancer— y con el diseño del prestigioso estudio italiano Italdesign, dirigido por Giorgetto Giugiaro, responsable de iconos como el VW Golf o el Isuzu 117 Coupé.

Hyundai reinterpretó el legado del Pony en diversas versiones en clave de prototipo, como el Coupé de la fotografía.HYND

Así, con el fin de adquirir experiencia práctica en el proceso estilístico y la construcción de carrocerías, la marca envió a diez ingenieros coreanos a las instalaciones turinesas de Italdesign durante un año. Formación que permitiría al equipo de Hyundai incorporar nuevos métodos de trabajo, estableciendo la base de su futura capacidad de desarrollo propio.

El Pony, presentado en el Salón del Automóvil de Turín en octubre de 1974, destacaría como el primer modelo coreano exhibido en una muestra internacional. Un año después, en diciembre de 1975, arrancaría su producción en la planta de Ulsan, donde se mantuvo hasta 1982, con un porcentaje de producción nacional rayano en el 90% de sus componentes. En enero de 1976, debutaba su comercialización en Corea del Sur, marcando el inicio de una nueva etapa para Hyundai como fabricante integral. Las claves: vehículo compacto de 5 plazas y carrocería

‘hatchback’, el Pony ofrecía un interior funcional y unas eficaces mecánicas, de fácil mantenimiento y bajo coste operacional; su carrocería de líneas limpias y equilibradas proporciones proyectaba una imagen moderna y accesible, Junto con la versión ‘hatchback’, la gama incluía variantes Sedán, Pick-Up y Wagon, mayoritariamente destinadas a los mercados de exportación, lo que reforzaría su vocación global durante los primeros años. La facilidad de reparación, y durabilidad, serían claves para su popularidad en un país donde la red de servicios todavía estaba ‘en pañales’.

La versatilidad interior era una de sus mayores bazas: asientos traseros abatibles —divisibles en dos mitades a partir de la segunda generación— y asiento del acompañante completamente reclinable; portón trasero desbloqueable desde el puesto del conductor, todos los controles eran analógicos, reflejando la simplicidad y enfoque funcional de su tiempo. Incluso para adquirir mayor conocimiento práctico, los ingenieros coreanos desarmaron un vehículo de muestra, aplicando técnicas de ‘ingeniería inversa’, con las que rediseñaron la suspensión, la dirección, los frenos, los soportes del motor y el sistema de escape. Un proceso formativo que permitiría al equipo comprender en profundidad la arquitectura del automóvil, sentando las bases para futuros proyectos íntegramente coreanos. Resultado: un coche mecánicamente sencillo, aunque de concepción sólida y eficaz.

El Pony se ofrecía con dos motorizaciones de gasolina —1.2 y 1.4 litros—, ambas con propulsión trasera y potencias de 55 y 68 CV; la versión más potente podía combinarse con una caja manual de 4 velocidades o con una automática de 3, una rareza en su segmento en aquella época. Su facilidad de mantenimiento lo convirtieron en una asequible y duradera opción para los conductores coreanos, reflejando el equilibrio entre rendimiento y economía que definía la filosofía de Hunday. Tanto fue su espíritu pionero y su estética funcional, que han acabado marcando huella en realizaciones tan actuales como el IONIQ 5, cuya silueta evoca las líneas geométricas del Pony original, o el N Vision 74, reinterpretación del Pony Coupé Concept de 1974 (base conceptual de los primeros deportivos de la compañía) como innovador laboratorio en movilidad con hidrógeno. Aquel prototipo, firmado también de Giugiaro, compartía rasgos estilísticos con otro de sus emblemáticos trabajos, el DeLorean DMC-12, anticipando un leguaje de diseño hoy considerado icónico en la historia del automóvil.

Una inspiración que sigue viva en proyectos como el Heritage Series Pony, presentado en 2021, o el reciente INSTER, que actualiza los valores de accesibilidad y tecnología en un nuevo contexto eléctrico y urbano.