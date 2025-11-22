Audi F1: identidad… sin concesiones

Publicado por Javier F. Zardón Creado: Actualizado:

Identidad… dentro y fuera de la pista. Audi entra en la disciplina reina del automovilismo deportivo con una ambiciosa, pero realista, hoja de ruta.

El Audi R26 Concept es una clara declaración de intenciones, ofreciendo un avance del diseño y la combinación de colores del primer monoplaza de F1 de la marca, que se presentará el próximo mes de enero. Una identidad visual basada en cuatro principios: diseño claro, técnico, inteligente y emocional; lo que —según fuentes de la marca— convierte en pionero al proyecto de F1 de la nueva identidad de marca, que continuará implementándose en el futuro tanto para el propio equipo de F1 como para Audi en su conjunto. Así, el R26 Concept resulta ser una de las primeras expresiones de la nueva identidad visual del fabricante: superficies gráficas minimalistas, definidas por cortes geométricos, que se integran perfectamente con la silueta del monoplaza de carreras; cuya paleta de colores incluye titanio, negro carbón y el innovador rojo Audi y, como parte de esta identidad, la marca también lucirá aros rojos, utilizados selectivamente para subrayar la presencia en la F1. Para su entrada en la F1 (más de 820 millones de aficionados en todo el mundo), Audi adquirió la totalidad del Grupo Sauber en Suiza, estableciendo las condiciones para incorporar como inversor al fondo soberano de Qatar. Dos directivos, con una dilatada experiencia, lideran el proyecto: Mattia Binotto (exdirector de la Scuderia Ferrari) y Jonathan Wheatley (antes en Red Bull), directamente dependientes del CEO de Audi, Gernot Döllner. En cuanto a pilotos, los Cuatro Aros apuestan por una combinación de experiencia y energía: el veterano alemán Nico Hülkenberg y el joven talento brasileño Gabriel Bortoleto. En palabras del director financiero de Audi, Jürgen Rittersberger, «la Fórmula 1 es más que un simple deporte del motor, es entrenamiento, emoción, tecnología… y también un reto. Es precisamente esta combinación la que nos lleva a donde queremos llegar: inspirar a nuevos clientes». Para nadie es un secreto que la competición forma parte del ADN de Audi, desde el primer coche de Grand Prix con motor central hasta la tracción total Quattro en rallyes, pasando por los motores diésel, híbridos y eléctricos en Le Mans, en la Fórmula E y en el Rallye Dakar; así que, la participación de Audi en la Fórmula 1, especialidad considerada como un exigente laboratorio práctico, pretende seguir por este camino. Los cortos ciclos de desarrollo, la mínima cadena de mando y la rapidez en la toma de decisiones… pretenden servir de modelo para toda la compañía.