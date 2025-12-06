Hyundai Crater: futurista… SUV

Publicado por Javier F. Zardón Creado: Actualizado:

Espíritu… de aventura. Este nuevo Crater se convierte en la encarnación del compromiso de Hyundai por diseñar modelos XRT aún más emocionantes. Concebido en el Centro Técnico de Hyundai América en Irvine (California), el Crater arranco con una pregunta: ¿Qué aspecto tiene la libertad? «Este vehículo es nuestra respuesta —apunta Sang Yup Lee, vicepresidente de la marca—, una visión moldeada por nuestro incesante afán explorador, para inspirar a nuestros clientes a explorar más a fondo y abrazar el impacto de la aventura»

El estilismo exterior ‘Art of Steel’ transforma la resistencia y flexibilidad del acero en un leguaje de escultural belleza; inspirado en las avanzadas tecnologías ‘aceradas’ de Hyundai Motor, la maleabilidad del material revela volúmenes fluidos y líneas precisas que evocan la distintiva calidad del acero: potente, suave y atemporal; dando forma a un vehículo robusto y capaz de reflejar los paisajes en los que se inspira. Consecuencia: un concepto que transmite fuerza, resistencia y determinación. Así, las proporciones del Crater Concept reflejan un acendrado espíritu aventurero; construido sobre una arquitectura monocasco, el Crater se ha diseñado para ir a cualquier parte: atrevida silueta, complementada por sus pronunciados ángulos de aproximación y salida. Ruedas hexagonales facetadas. Las llantas (18 pulgadas) se inspiran en la visión de un asteroide hexagonal, que impacta contra un escarpado paisaje metálico, dejando como secuela un ‘cráter fractal’. Diseño que evoca un espíritu todoterreno, trufado de robustez y precisión. Unos generosos neumáticos todoterreno (33 pulgadas) ‘visten’ el equipo de rodaje, permitiendo una tracción y altura libre al suelo capaces de rendir en todos los terrenos. Un ancho cubrecárter se extiende por los bajos del coche, no sólo para proporcionar una mayor protección, sino también para dar estabilidad visual al vehículo: superficie lisa y forma robusta, acaban por expresar protección y funcionalidad. La bandeja de techo está pensada para alojar la iluminación auxiliar, almacenamiento adicional y otros accesorios todoterreno. Un par de cables, que se extienden desde el capó delantero hasta el techo, proporcionan protección adicional contra las ramas bajas que cuelgan en los senderos estrechos y cubiertos de vegetación. También el diseño ‘Sheer’ de los guardabarros acentúa el carácter robótico y escultural del Crater Concept merced a unos anchos y prominentes hombros, con superficies transparentes; llevada al extremo, este diseño refuerza la postura firme y segura del coche, luciendo el diseño exterior ‘Art of Steel’ de Hyundai. La construcción de los paneles oscilantes sugiere protección y utilidad, reforzando la preparación del vehículo para cualquier terreno. La característica iluminación de la marca Crater Concept tiene forma tridimensional, creando un efecto de capas que añade profundidad y precisión; incluso la iluminación indirecta marca suavemente las superficies circundantes. Detalles exteriores… ocultos. Uno de los ganchos integrados de recuperación (remolque), cumple una doble función… como abrebotellas. Las cámaras de los retrovisores exteriores hacen las veces de linternas, y pueden extraerse del vehículo en situaciones de emergencia, con posibilidad de captar impresionantes vistas o incluso grabar emocionantes aventuras. El interior se ha diseñado para aventureros expertos en tecnología, que valoran el diseño robusto y funcional, además de la flexibilidad. Las formas técnicas se enseñorean de un habitáculo envuelto con materiales suaves pero duraderos, dando como resultado una elegante integración para ofrecer comodidad y practicidad. Resistente y cálido a la vez, este singular diseño interior comienza con su elegante ‘crash pad’, que une exterior e interior del vehículo. El salpicadero nada convencional, tiene forma de chapa doblada, mientras las sutiles perforaciones dejan pasar una suave luz creando un aurea refinada y distintiva. Una jaula antivuelco perfila el habitáculo, mientras que los asientos integrados facilitan el acceso al vehículo; este elemento estructural ‘a la vista’ proporciona una tranquilizadora sensación de seguridad. También los asientos lucen formas envolventes que se alejan de los tradicionales ‘cubos’; se combinan con un acolchado tridimensional, para proporcionar sujeción y confort durante los viajes más duros: los cojines cilíndricos y el reposacabezas ofrecen un confort ergonómico, mientras que los amplios refuerzos laterales estabilizan el cuerpo durante la conducción todoterreno, como los cinturones de seguridad de cuatro puntos. Una pantalla de píxeles montada en el centro del volante cuadrado desimagina la interacción del conductor, mientras que los botones sugieren un cambio rápido a los diversos modos de conducción: Nieve, Arena, Barro, Auto y XRT. Como fácilmente puede suponerse, el Hyundai Crater Concept incluye funciones clave para enfrentarse a terrenos abruptos y buscar nuevas aventuras: controlador Off-Road táctil multifunción —tipo engranaje— para una utilización intuitiva; diferenciales delantero y trasero de bloqueo, y gestión de la tracción y el frenado (frenado en pendiente, control de freno de remolque…). Tres ajustes preestablecidos (Nieve, Arena y Barro) ofrecen un optimizado rendimiento del vehículo en terrenos variados. En el plano puramente estético, la pintura exterior verde-dorada mate se inspira en el terreno costero de California, donde la artemisa descolorida por el sol y las hierbas doradas se encuentran con escarpados acantilados y cañones azotados por el viento; también los toques naranja anodizados en los puntos de contacto, añaden contraste a la vez que imprimen una alegre personalidad. Finalmente, una base de cuero negro estable un tono neutro para el habitáculo: ‘Black Alcantara’ añade una sensación táctil que habla de control y comodidad en movimiento; a la vez que los detalles de metal cepillado aportan un toque de dureza industrial, que acaba complementando la robusta y refina estética interior. Los patrones topográficos vienen grabados en superficies seleccionadas, como el alma misma de los viajes todoterreno, sirviendo como una suerte de narrativa visual de exploración y descubrimiento.