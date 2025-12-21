Mercedes-Benz GLB: el diseño… encontrándose con la realidad

javier fernández

Diseño… inteligente. El nuevo GLB combina una llamativa estética off-road con una alta funcionalidad. También el interior totalmente rediseñado con su nueva pantalla Superscreen MBX marca nuevas tendencias.

Así, el GLB es más que un vehículo: es el héroe diario, aún más versátil y práctico; dando apoyo a su conductor de forma muy intuitiva, simplemente… hay que subirse y conducirlo: “El nuevo GLB está hecho para nuestro día a día. Disponible en 5 o 7 plazas, se adapta sin esfuerzo a las necesidades de nuestros clientes. Con más espacio, un nuevo diseño, mayor comodidad e incluso la posibilidad de remolcar una caravana, demuestra que un SUV compacto eléctrico puede ser tan versátil como capaz”; sostiene Mathias Geisen, Mercedes-Benz Group AG.

El modelo tope de gama es el GLB 350 4MATIC (354 CV), aunque ambos modelos adoptan una batería de iones de litio con una capacidad energética útil de 85 kWh contando, además, con una arquitectura eléctrica de 800 voltios de última generación, que permite cargar 260 kilómetros de autonomía en escasamente una decena de minutos. Próximamente se ampliará la gama, incluyendo un modelo de entrada y la llegada de híbridos altamente tecnológicos.

Espacio flexible, Bien sea e 5 o 7 plazas, nuestro protagonista permite la posibilidad de una versión con dos asientos adicionales en la tercera fila, donde poder viajar cómodamente hasta 7 personas; sin que afecten los cambios de última hora, pues cuenta con un banco longitudinalmente ajustable en la segunda fila: hay espacio para plantas, cajas de mudanza o esa ganga de los mercadillos.

El innovador diseño interior centra la atención sobre algunos elementos icónicos, como un techo panorámico estrellado (opcional) que personaliza el habitáculo. MB

En comparación con su antecesor, el nuevo GLB ofrece un notable aumento de la altura para la cabeza en las dos primeras filas de asientos; esto, se debe tanto a la altura de techo del SUV como a un nuevo techo panorámico de serie. También los pasajeros pueden disfrutar de más espacio para las piernas en la parte trasera; a la vez que la comodidad de los asientos en la segunda fila ha mejorado notablemente, con una batería mejorada, más larga y con mejor ángulo de inclinación para mayor comodidad. Se ha ampliado el maletero delantero (‘frunk’) con 127 litros, lo que significa mayor espacio para equipaje, equipamiento deportivo u otros. El maletero trasero tiene una capacidad de hasta 540 / 480 litros (cinco / siete plazas), ampliables a 1.715 / 1.605 litros si se abaten los respaldos traseros.

Aventurero. Los lugares más emocionantes suelen encontrarse fuera de los caminos habituales; no hay problema con las versiones 4MATIC: cuando se necesita tracción, el motor eléctrico del eje delantero se activa rápidamente; incluso estos modelos de tracción total, cuentan con el modo Terrain; este programa especial para campo, ajusta las características del tren motriz, la dirección y los frenos para apoyar al conductor.

La función ‘Capó Transparente’ ofrece una vista virtual de debajo del vehículo, facilitando las maniobras en terrenos accidentados.

La capacidad de remolque alcanza las dos toneladas, valor máximo para los vehículos de esta categoría; lo que adecúa al GLB para remolcar caravanas; gracias a su elevada capacidad de carga máxima de 100 kilogramos en la barra de tracción (donde se acopla el enganche de remolque), pueden transportarse bicicletas eléctricas (que son más pesadas). Tecnología predictiva. El nuevo GLB cuenta con una completa gama de sistemas de asistencia al conductor, incluyendo el control de distancia (Distronic), el hardware consta de ocho cámaras, cinco sensores de radar, 12 sensores ultrasónicos y u ordenador de alto rendimiento refrigerado por agua, con suficientes reservas para afrontar futuras actualizaciones OTA (over-the-air). Mercedes-Benz agrupa bajo la denominación MB DRIVE todos los sistemas de asistencia; también muchos extras digitales estarán disponibles en el momento del lanzamiento o podrán pedirse a través de la tienda Mercedes-Benz.

Suspensión dinámica. Con amortiguación adaptativa de serie en combinación con llantas de 20 pulgadas, lo que garantiza una experiencia de conducción especialmente cómoda o, si se prefiere, alternativamente deportiva: en la función Dynamic Select el conductor puede cambiar de modos de utilización del coche. Pocos coches de esta categoría permiten instalar más de dos sillas infantiles en la parte trasera; es decir, pueden instalarse un total de cuatro asientos en las filas segunda y tercera, además de uno en el asiento delantero del copiloto.

Unos meses después de su lanzamiento en el mercado, el nuevo GLB estará disponible en versión híbrida suave (48 voltios) y un motor eléctrico integrado en la transmisión, El motor de combustión de última hornada estarán inicialmente disponible en tres niveles de potencia y versiones de tracción delantera o total 4MATIC.

Las potentes proporciones de SUV, con un parabrisas pronunciadamente vertical, además de voladizos cortos, caracteriza la vista lateral del vehículo los revestimientos de los pasos de rueda y la protección visual contra la protección visual contra la suspensión delantera y trasera enfatizando el, carácter todoterreno Un total de 94 estrellas LED animadas individualmente con un aspecto cromado, son los puntos destacados de la icónica parrilla del radiador. Dependiendo de las normativas específicas de cada país, la estrella central también se ilumina total o parcialmente. Una de las pocas características visualmente distintivas del híbrido GLB es que adopta la clásica parrilla del radiador con un patrón Mercedes-Benz cromado, rodeada de una guía de luces LED.

El gran techo panorámico crea una sensación excepcionalmente abierta y espaciosa en el habitáculo: en milisegundos, la superficie acristalada del techo panorámico opcional Sky Control puede alternarse entre transparente para una vista despejada hacia arriba, y opaca (lechosa) para una mayor privacidad (extra opcional); así, el GLB ofrece una experiencia visual única, especialmente por la noche, cuando se iluminan sus 158 estrellas.

Habitáculo… moderno. El innovador diseño interior centra la atención en algunos elementos icónicos de alta tecnología, como la opcional pantalla flotante Superscreen MBUX. Detrás de la generosa superficie acristalada hay una pantalla (26 centímetros) para el conductor, una pantalla central (35,6 centímetros) y otra pantalla (35,6 centímetros) para el pasajero delantero.

Otra llamativa característica es la consola central flotante, deportiva y situada en altura con un compartimento para almacenamiento adicional. También el nuevo volante se ha diseñado ergonómica e intuitivamente. En respuesta a numerosas solicitudes de clientes, Mercedes-Benz ha reintroducido un interruptor físico para el limitador Distronic, así como un rodillo para el control del volumen.

Diversas líneas de equipamiento: Pogresive Line, AMG Line y AMG Line Plus, sí como el Paquete Night y otras opciones de equipo, el GLB puede configurarse de diversas formas para adaptarse a las necesidades del cliente. También hay una amplia selección de elementos decorativos y materiales interiores. La selección de 11 estilos ambientales para la Superscreen MBX; lo que permite a los usuarios crear un ambiente personal en su vehículo. La paleta de colores en el cuadro de instrumentos, incluyendo medidores, controles e iluminación ambiental, está coordinado con estos motivos emocionales de fondo.

Las modernas actualizaciones regulares remotas de las funciones más importantes del vehículo, incluidos los sistemas de asistencia a la conducción; lo que mantiene actualizado al GLB durante años. El sistema operativo MB.OS marca el inicio de la cuarta generación de MBUX, abriendo un nuevo mundo de experiencias personalizadas e interacción intuitiva entre el ser humano y el vehículo, estableciendo nuevos estándares en la industria automovilística.

Aunque el sistema operativo ofrece la máxima flexibilidad para integrar contenidos de proveedores externos, se mantiene la interfaz típica de Mercedes-Benz, ofreciendo la experiencia familiar que espera el cliente.

La Superscreen MBUX funciona con chips de alto rendimiento, última generación y gráficos en tiempo real; este nevo concepto de control y visualización está adaptado a las preferencias individuales de los clientes: el concepto zero layer del MBUX en la pantalla central muestra la información más importante, las sugerencias y, por primera vez, las más recientes aplicaciones. En la vista de la aplicación, pueden moverse aplicaciones, agrupándolas en carpetas individuales, similares a un smarphone: cuando está abierta una app, un simple deslizamiento hacia la izquierda vuelve la vista a la propia app; otro deslizamiento devuelve al usuario a la pantalla de inicio; alternativamente, pueden ir directamente a la pantalla de inicio en cualquier momento, actuando en el botón de inicio.

El asistente Virtual MBUX revoluciona la relación entre vehículo y conductor, permitiendo ‘diálogos’ complejos y de varios turnos, uniendo el conocimiento colectivo de internet; el asistente virtual también ayuda al conductor en todo lo relacionado con la navegación, pudiendo acceder a información de la plataforma Google Maps ofreciendo a los usuarios respuestas detalladas, y personalizadas, a preguntas sobre navegación, puntos de interés y mucho más; el asistente virtual está siempre presente en la pantalla de inicio.

La solución de navegación, desarrollada como parte de la colaboración entre Google y Mercedes-Benz es una de las primeras integraciones para servicios de conversación en vehículos con Google Maps, planeando la ruta más rápida y cómoda, incluyendo paradas de recarga. La comunicación visual integrada también alcanza una nueva dimensión con la navegación envolvente MBUX; integrando de forma fluida la vista de asistencia al conductor con una representación 3D del entorno y la guía de ruta en tiempo real en la pantalla del conductor; así, los conductores se benefician de una mejor concienciación de las situaciones, ‘viendo’ lo que ‘ve’ el GLB.

Ficha técnica GLB 250+ EQ



Motor: Síncrono de excitación permanente (PSM). Batería de ion de litio.

Potencia Máxima: 272 CV

Par Máximo: 335 Nm.

Propulsión: 4 x 2 (RWD) Tracción delantera.

Veloc. Máxima: 210 Km/h.

0-100 Km/h.: 7, 4 segundos.

Autonomía eléctrica total: 542 – 629 Km.

Autonomía eléctrica ciudad: 672 – 796 Km.

Peso en vacío: 2.200 Kg.

Longitud: 4,73 m.

Anchura: 1,86 m.

Altura: 1,68 m.





GLB 350 4MATIC EQ



Motor: Síncrono de excitación permanente (PSM). Batería de ion de litio.

Potencia Máxima: 354 CV

Par Máximo: 515 Nm.

Propulsión: 4x4 AWD. Tracción total a las 4 ruedas.

Veloc. Máxima: 210 Km/h.

0-100 Km/h.: 5,5 segundos.

Autonomía eléctrica total: 521 - 613 Km.

Autonomía eléctrica ciudad: 633 - 755 Km.

Peso en vacío: 2.280 Kg.

Longitud: 4,73 m.

Anchura: 1,86 m.

Altura: 1,68 m.