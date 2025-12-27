Audi: «Legends of Grand Prix»… un día en el Museo

Publicado por Javier F. Zardón Creado: Actualizado:

Diferentes… épocas. ‘Audi Tradition’, para celebrar la entrada de Audi en la F1 2026, recuerda en el museo de la marca los orígenes de los Grandes Premios con la exposición especial ‘Legends of Grand Prix’, que estará abierta al público hasta el próximo 8 de marzo 2026, con la exhibición de los legendarios: Auto Union Grand Prix Type A, Type C y Type D.

La marca de los Cuatro Aros puede presumir de una exitosa trayectoria en el automovilismo deportivo: históricas victorias en el Mundial de Rallyes, éxitos en el DTM y en los circuitos estadounidenses y hasta 13 victorias en la carrera de Resistencia más famosa —y dura— del mundo: las ‘24 Heures du Mans’. Ya en la década de 1920, NSU —la marca predecesora— subía a lo más alto del podio en los Grand Prix, a la vez que los Auto Union dominaban la máxima categoría deportiva en la década de 1930: «Con nuestra exposición especial —apunta el Director de Audi Tradition, Stefan Trauf— Legends of Grand Prix, queremos acortar el parón invernal de la Fórmula 1 para todos los aficionados y presentar piezas espectaculares de la historia de la categoría reina del automovilismo hasta el momento de la primera carrera de la nueva temporada».

El NSU 6 / 60 PSes es una de las piezas clave de la exposición: el primer 6 cilindros de Neckarsulm rinde 60 CV, pesa 830 kilos y alcanza una punta de 175 por hora. Hace casi 100 años, el 11 de julio de 1926, NSU celebró una cuádruple aclamada victoria en la clase 1.5 litros en el primer Gran Premio de Alemania (circuito de AVUS) con su coche de carreras totalmente blanco. Otro punto destacado de la muestra es el Bugatti Type 35C, uno de los más exitosos de todos los tiempos: motor 8 cilindros de carburador doble, sobrealimentador Roots utilizado desde 1928, aumentaba la potencia de 95 a 130 CV. Otras piezas de altura se centran en el Wanderer W8 (1928); los coches de carreras Auto Union Grand Prix Type A, Type C y Type D de la década de 1930; un Cisitalia 360 (1947); un Toleman-Hart TG184 (1984), que también condujo Ayrton Senna; el mencionado Jordan 191 (1991), con el que Schumacher debutó en la Fòrmula 1. Los dos modelos más recientes de la exposición: Sauber C31 (2012) y el coche de exhibición, con la decoración de lanzamiento, con el Audi debutará este próximo 2026 en la F1. ¡Cómo para perdérselo!