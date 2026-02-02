Peugeot 408: licencia… para sorprender

Publicado por Javier F. Zardón Creado: Actualizado:

Declaración… de diseño. El nuevo Peugeot 408 estrena un exclusivo -y llamativo- color de carrocería ‘Flare Green’, que ofrece espectaculares variaciones de tono en función de la exposición a la luz; salpimentada, la tonalidad, con tres motorizaciones: eléctrica, híbrida enchufable e híbrida suave.

Producido en la planta de la ‘casa madre’ de Mulhouse, el 408 se ha convertido -desde su lanzamiento- en una de las más contundentes declaraciones de diseño de la marca: una silueta fastback, que lanza al mercado un nuevo concepto de carrocería, combinando dinamismo, placer de conducción y comodidad diaria. Su espectacular estilo es una expresión particularmente potente del diseño de Peugeot, posicionándose -más que nunca- en la parte alta del segmento C; una categoría en la que Peugeot ofrece una gama especialmente completa y diversa: un hatchback (308), un familiar (308 SW) y dos SUV (3008 y 5008), todos ellos disponibles con motorizaciones eléctricas y electrificadas. Rompiendo moldes. Con la llegada del nuevo 408, Peugeot rompe moldes: su modernidad vanguardista, apreciada en todo el mundo, sigue demostrando ser uno de los modelos más internacionales de Peugeot. Diseñado, más que nunca, para sorprender, el nuevo 408 reafirma el carácter único de este modelo “made in Mulhouse”, posicionándose con orgullo como embajador del carisma y la creatividad francesa de Peugeot en todo el mundo. Así, con el nuevo 408, Peugeot realiza una audaz declaración saliéndose de los caminos trillados: distintivo diseño fastback, definido por unas líneas marcadamente esculpidas, que acaba realzándose merced a los sofisticados detalles en la delantera y trasera del coche. La magia de la luz. Exclusiva iluminación delantera y trasera; en el frontal, luce una innovadora y espectacular interpretación de las emblemáticas luces de Peugeot. Las tres características garras se expresan a través de tres finas tiras inclinadas LED, que también sirven como desplazamiento conectado a todo lo ancho del coche por una elegante línea LED, situada encima del iluminado emblema central (en GT y GT Exclusive). En la zaga, el nuevo 408 es pionero de la gama que luce las letras Peugeot iluminadas, perfectamente integradas en una tira brillante que abarca todo el ancho del coche; en ambos extremos, todos los nuevos modelos 408 cuentan ahora con la firma luminosa premium con tres garras LED inclinadas. Los diseñadores de Peugeot han trabajado para garantizar que nada perturbe la ‘penetrante mirada’ del nuevo 408, ni el espectacular efecto visual de su nueva firma luminosa delantera: faros colocados más abajo en el parachoques, lejos de las luces distintivas. Su presencia es discreta, compuesta por dos módulos apilados ultradelgados: uno para las luces de cruce (arriba) y otro para las luces ‘largas’ de carretera (abajo); cuando están apagados, estos módulos resultan casi invisibles gracias a su integración en una inserción negra brillante. En los acabados Allure y Allure Business, los faros incorporan tecnología Full LED y Matrix LED en las terminaciones GT y GT Exclusive; también para preservar ‘la elegancia de la mirada’, el radar de proximidad del 408 se oculta discretamente detrás del emblema de Peugeot, completamente invisible desde el exterior, al tiempo que garantiza un óptimo nivel de seguridad. Frontal rediseñado. El nuevo 408 luce una parrilla y un paragolpes rediseñados, realzados por sofisticados detalles esculpidos en 3D y un mayor uso del negro, combinando acabados mates y brillantes para lograr un elegante efecto. El paragolpes inferior adopta una forma trapezoidal, que enfatiza aún más la postura y el fuerte carácter del coche; un efecto que se optimiza mediante tratamientos de color que combinan elementos negros brillantes, con piezas del color de la carrocería para una suave transición a la carrocería. Otra seña de identidad: innovador diseño de las llantas, continuando con los disruptivos diseños del equipo de rodadura introducidos en el lanzamiento del 408, los modelos híbridos e híbridos enchufables montan unas exclusivas llantas ‘Adakite’ (19 pulgadas) con formas geométricas que contrastan con el círculo de la llanta. Sus ampliadas, y talladas, superficies en forma de diamante realzan su presencia visual dentro del perfil marcadamente esculpido del coche. Estas nuevas llantas de 19 pulgadas, se montan de serie en las versiones GT con motores híbridos a híbridos enchufables (Plug in Hybrid GT Exclusive, con llantas Monolithe de 20 pulgadas) y son opcionales en las versiones Allure y Allure Business; estas versiones cuentan ahora -de serie- con llantas de aleación (17 pulgadas) en negro brillante. Llamativa tonalidad. El nuevo 408 estrena un exclusivo color de carrocería ‘Flare Green’; atrevido y sofisticado, ofrece espectaculares variaciones de tono en función de la exposición a la luz: de amarillo brillante bajo el sol a un verde intenso en la sombra. Este efecto único resalta la muy esculpida carrocería del 408, con numerosas variaciones de superficie y volúmenes dinámicos. El nuevo cuadro de instrumentos digital, con gráficos mejorados de serie, para el GT Exclusive y opcional en el GT; se adoptan nuevos, y elegantes, gráficos en 3D para una óptima legibilidad y un mayor placer de conducción. La calidad en el habitáculo se realza por los nuevos tejidos refinados de los asientos y los acabados que, en combinación con el diseño cálido y fluido del salpicadero, crean un ambiente especialmente acogedor. En el i-Cockpit, los cinco ‘i-Toggles’ son accesos táctiles directos personalizables que permiten acceder rápidamente a los ajustes de climatización favoritos, la navegación a destinos frecuentes, los contactos del teléfono, las emisoras de radio preferidas… En el capítulo motorístico, la versión eléctrica E-408 rinde 213 CV y entrega un generoso par de 343 Nm. El híbrido enchufable Plug-In Hybrid e-DCS7, exclusivo para el 408, combina un tetracilíndrico de gasolina (180 CV) con un motor eléctrico (92 kW), acoplado a la caja de cambios e.DCS7 de doble embrague y 7 velocidades, la potencia total se sitúa en 240 CV. El híbrido suave, combina un tetracilíndrico de gasolina (145 CV) con una caja de cambios automática electrificada de doble embrague y 6 velocidades; la batería, se recarga automáticamente durante la conducción, lo que propicia una aceleración dinámica al coche, que homologa un consumo medio de 5,0 litros por cada centenar de kilómetros. Por lo demás, el ergonómico diseño y la calidad del habitáculo es otro punto a favor de nuestro protagonista, que ofrece unos asientos de inspiración deportiva y ajuste eléctrico (10 posiciones para el conductor y 6 para el pasajero), además de cojines calefactables dependiendo del acabado. En suma, que gracias a su generosa batalla (2,79 metros entre ejes) el nuevo 408 se convierte en el Peugeot ‘más habitable’ para sus ocupantes, sobre todo los de las plazas traseras. Para redondear, la capacidad del maletero alcanza 536 litros, ampliables a 1,611 merced al asiento trasero abatible 60/40, y pueden cargarse objetos de hasta 1,89 metros de longitud.