Rolls-Royce Spectre: Perdurable…

Un clásico… del futuro. Diseñado como un auténtico Rolls-Royce para ser preservado, admirado y transmitido. También, actualmente, constantemente encargado como piza de colección por clientes de todo el mundo: “Spectre fue nuestro lanzamiento de coupé más exitoso hasta la fecha” (Chris Brownridge, director ejecutivo Rolls-Royce Motor Cars).

El papel de Spectre como un futuro clásico fue evidente desde el principio: en su primer año completo de disponibilidad, superó tanto al Wraith como al Dawn en sus años de debut; una clara evidencia de que los clientes están adoptando Spectre como una expresión auténtica, y deseable, del legado de la marca. Una muestra de popularidad: fue el segundo automóvil de RR más demandado mundialmente en 2025. El pasado 2025 también marcó el debut de una serie de unidades Spectre altamente personalizadas, lo que refuerza al modelo como un activo emocional a largo plazo, en lugar de una mera adquisición a corto plazo:

Spectre Bailey (alegre y personal homenaje de un cliente a su querido perro), y Spectre Soulmate, encargado para honrar el viaje compartido de una pareja cuyas vidas se han cruzado durante mucho tiempo con Rolls-Royce Motor Cars; así, cada encargo demuestra la profundidad emocional y el rango creativo a través del cual los clientes de todo el mundo están optando por Spectre. Un cambio de percepción apoyado en el diseño: forma ‘monolítica’, elegantes proporciones y superficies limpias, reflejando una moderna interpretación, pero atemporal, de los clásicos principios de diseño de RR. Los espectaculares faros divididos, recordando poderosamente al predecesor espiritual de Spectre, el Phantom Coupé, y la expresiva parrilla ‘Phantheon’ estable una poderosa identidad, mientras la silueta fastback evoca la gracia de los históricos coupés de la marca. En el interior, elementos como las puertas ‘Starlight’ y la fascia iluminada invitan a nuevas formas de expresión Bespoke, realizadas bajo el control y la sobriedad que se espera de RR. En suma, que Spectre cumple una profecía enunciada hace más de 120 años, demostrando la presciencia de esta visión; en 1900, el Honorable Charles Stewart Rolls hizo una audaz predicción: “El coche eléctrico es completamente silencioso y limpio. No hay olores ni vibraciones. Deberían ser útiles cuando se puedan instalar estaciones fijas de carga”. Con esta convicción in mente, el Spectre siempre estuvo destinado a convertirse en un automóvil decisivo para los coleccionistas de Rolls-Royce.