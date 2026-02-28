Lexus reinventa… la conducción

Publicado por Javier F. Zardón Creado: Actualizado:

Innovación… beneficiosa. Precisión, capacidad de respuesta y una constante sensación de conexión entre el conductor y la carretera; así, las maniobras de dirección se transmitirán, a las ruedas delanteras, como señales electrónicas, con una rápida y directa respuesta, reforzando ‘el diálogo’ entre vehículo y conductor.

Consecuencia: la dirección por cable y el sistema de tracción total ‘Direct 4’ se sincronizan ara elevar la experiencia de conducción. Incluso el nuevo diseño de volante compacto tipo ‘Jet’, elimina prácticamente la necesidad de giros mano sobre mano -‘manos cruzadas’-.

Debutando en el lujoso SUV eléctrico Lexus ZR, el sistema‘Steer-by-Wire’, ofrece una doble variedad de beneficios: control, precisión y unarespuesta fiel -e instantánea- de las sensaciones al volante, lo que resulta altamente valorado por los mejores pilotos profesionales del mundo. Ofreciendo, al mismo tiempo, un manejo suave e intuitivo que acaba generando una reconfortante sensación de constante conexión con la carretera, potenciando el puro placer al volante.

A diferencia de los sistemas de dirección convencionales, la dirección por cable que propone Lexus, carece de conexión física entre el volante y las ruedas delanteras; en su lugar, las maniobras de dirección se comunican mediante señales electrónicas, transmitidas mediante un actuador de par situado en el eje del volante a un actuador de control de dirección ubicado en la cremallera del eje delantero. De esta forma, la respuesta es rápida y directa, transmitiendo gran confianza y control en la conducción. Adicionalmente, el sistema también cuenta con medidas de seguridad redundantes a inspiradas em el mundo aeronáutico para proveer al conjunto de un sistema de respaldo en paralelo: el sistema intervendrá inmediatamente cada vez que se identifique alguna deficiencia de funcionamiento, garantizando un rendimiento ininterrumpido.

Renovado volante tipo ‘Jet’. Diseño compacto y marcadamente ergonómico, sin las tradicionales secciones de curvas superiores e inferiores, visualmente similar a los controles que se utilizan en un avión.

Tampoco se trata de un mero ejercicio estético, sino que, gracias a su fisonomía, el nuevo volante reduce sensiblemente el ángulo de giro entre topes, con lo que la dirección se vuelve más sencilla y precisa: sólo se requieren pequeños movimientos por parte del conductor para indicar al sistema hacia dónde desea moverse. También las compactas dimensiones del volante ‘Jet’ mejoran sensiblemente el campo de visión del conductor, y el acceso al interior del habitáculo.