Audi RS 3: Competition… limitada

Publicado por Javier F. Zardón Creado: Actualizado:

50… para 750. Audi Sport limita a 750 unidades la edición especial del RS 3 Competition Limited: su motor de 5 cilindros lo hace único en su segmento, por la combinación de un extraordinario rendimiento con un sonido inconfundible.

Visualmente, los adicionales elementos de carbono no dejan lugar a dudas sobre sus credenciales: pura emoción, salpimentada con un exclusivo interior. Un legado que arrancó en 1976, con la segunda generación del Audi 100, y que ahora alcanza nuevas cotas con el RS 3 Visualmente, los adicionales elementos de carbono no dejan lugar a dudas sobre sus credenciales: pura emoción, salpimentada con un exclusivo interior.

Un legado que arrancó en 1976, con la segunda generación del Audi 100, y que ahora alcanza nuevas cotas con el RS 3 Competition Limited: parrilla Singleframe, que parece fundirse con las tomas de aire a ambos lados, y el llamativo deflector delantero; una zona que se ha afilado aún más. Junto con los emblemas que lucen icónicos colores, tanto en la parte delantera como en la zaga, resulta bien patente la individualidad desde el primer vistazo. Esta edición especial armoniza un expresivo diseño con elementos en carbono mate, entre los que se incluyen dos nuevos alerones en cada una de las esquinas delanteras, dispuestos uno encima del otro y fabricados en carbono, a juego con las láminas verticales de las ‘air curtains’: en combinación con el deflector delantero -ahora dividido- situado bajo las entradas de aire, lo que acentúa la sensación de anchura del deportivo compacto. Incluso parado, el RS 3 Competition Limited da la impresión de estar listo para… ‘tomar la salida’. Tampoco las imponentes llantas (19 pulgadas), de diez radios cruzados y acabados en oro ‘Neodimio’ mate, tienen mayor inconveniente para ‘llenar’ los sobredimensionados pasos de rueda. Las carcasas de los retrovisores, los faldones laterales, el alerón trasero y el embellecedor situado encima del generoso difusor, todos en carbono mate, completa al elegante -y técnica- apariencia del modelo; a la vez que el detalle, parcialmente oscurecido en las ventanillas traseras, que revelan el nombre de la versión, acaban por acentuar su exclusivo carácter.

También son exclusivos los oscurecidos faros Matrix LED: al bloquear y desbloquear el coche, se iluminan sus segmentos en un patrón 1-2-4-5-3, en referencia al orden de encendido de los 5 cilindros del motor. Tres colores conforman la paleta de la carrocería: junto al popular Gris Daytona y al nuevo Blanco Glaciar mate, el exclusivo acabado Verde Malaquita resulta especialmente llamativo; una icónica tonalidad que recuerda al Audi Sport Quattro y que sentaría las bases de la edad de oro en los rallyes… con la potencia de los 5 cilindros. En 1983, el motor del Audi Sport Quattro desarrollaba 306 CV (350 Nm de par) con una cilindrada de 2.1 litros: hoy, el turboalimentado 5 cilindros en línea del RS 3 cubica 2.5 litros y entrega 400 CV (500 Nm de par). Un motor único en su especie, que confiere al RS 3 Competition Limited un extraordinario rendimiento: 3,8 segundos en el sprint de cero a cien y 290 por hora de punta. Durante la aceleración, su inconfundible sonido eleva el listón emocional al volante, proveniente del orden de encendido de los cilindros (1-2-4-5-3), lo que también significa que el encendido de los cilindros contiguos se alterna secuencialmente con el de los más alejados. Con su control de válvulas variable, el escape deportivo RS amplía el espectro del sonido, mientras que la reducción del aislamiento alrededor del mamparo del motor permite que su ‘musicalidad’ llegue directamente a los ocupantes del vehículo: las mariposas del escape se abren antes en los modos Dynamic, RS Performance y RS Torque Rear del sistema de conducción dinámica ‘Drive Select’, de forma que el característico ‘rugido’ del coche se torna aún más pronunciado. Suspensión coilover. Por primera vez, el RS 3 adopta suspensión coilover, que incluye una nueva barra estabilizadora en el eje trasero; así que, en combinación con el ‘Torque Splitter’, y los frenos cerámicos de serie, esta edición limitada ofrece un comportamiento dinámico marcadamente deportivo. Incluso los materiales utilizados en la construcción de los amortiguadores de doble tubo (acero inoxidable en los delanteros y aluminio en los traseros) se eligieron por su rigidez, y mayor volumen, ayuda a refrigerar el líquido hidráulico. Los amortiguadores delanteros cuentan con depósitos externos para una mejor -y constante- refrigeración, incluso bajo cargas elevadas.

En la parte trasera, los tubos de los amortiguadores de mayor diámetro y con vástagos de pistón más gruesos, en comparación con el modelo de serie, proporcionan una rigidez más estable. En consecuencia, los amortiguadores ajustables en tres vías, ofrecen una mayor flexibilidad y un amplio abanico de conducción: la compresión a alta y baja velocidad, así como el rebote, pueden modificarse separadamente. Resultado: el conductor puede personalizar el confort y el rendimiento del coche, adaptándolo a sus necesidades, su estilo ce conducción y las condiciones de la carretera. Complementariamente a los adicionales elementos aerodinámicos delanteros, el específico alerón de techo también influye positivamente en la dinámica de conducción. Estos nuevos elementos reducen la elevación en ambos ejes y se han desarrollado especialmente en el túnel de viento. En la berlina, el deflector delantero dividido y los alerones mejoran el equilibrio entre los dos ejes; así, el potente y compacto deportivo se inscribe ágilmente en las curvas merced al ‘torque splitter’, con distribución de par variable en el eje trasero y la vectorización del par de frenado: cuando se traza una curva, el par se transmite a la rueda trasera exterior, a la vez que se frena ligeramente la rueda interior, lo que se traduce en una mejora de la agilidad dinámica y el control del vehículo. Al mercado español llegarán 25 unidades del RS 3 Sportback Competition Limited, 15 en color Gris Daytona, 8 en Verde Malquita y 2 en Blanco Glaciar mate, con un precio que arranca en 135.000 euros. Las entregas comenzarán a mediados del presente 2026.