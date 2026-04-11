Porsche Targa: herencia… ‘Targa Florio’

Publicado por Javier F. Zardón Creado: Actualizado:

T‘Made in… Zufennhausen’. Durante la fase de desarrollo del Porsche 901 (el futuro 911) ya se aventuraba un descapotable, además del modelo coupé.

En 1962, representantes de Porsche, y de los carroceros Reuter y Karman, estudiaban diferentes enfoques, con tres variantes sobre la mesa: una clásica capota textil, una versión ‘roadster’ con arco reducido y un descapotable con arco de seguridad fijo; una solución, esta última, que se reveló como la más convincente técnicamente. Aunque, inicialmente, el proyecto se paralizó por motivos de capacidad productiva, la idea fundamental… ya estaba ahí. A mediados de los años sesenta, cuando en Estados Unidos se implantaban normas estrictas para los descapotables, Porsche reaccionaba con una impactante solución que ya tenía guarda en el cajón: un descapotable seguro, con arco de seguridad fijo.ar En 1965, el 911 Targa saltaba a la palestra en el Salón Internacional del Automóvil de Fráncfort; a partir de 1967, también estuvo disponible el 912 Targa. El arco de acero, revestido de acero inoxidable cepillado, ofrecía rigidez estructural sin limitar el disfrute de la conducción ‘a cielo abierto’: una pieza de techo desmontable sobre los asientos delanteros y una luneta trasera de plástico, que se podía quitar y poner mediante una cremallera, darían paso a una nueva practicidad flexible- Así, Porsche ofrecía cuatro configuraciones, dependiendo de si la luneta rasera estaba abierta o cerrada. “Ahora existe un automóvil que combina la libertad de un descapotable con la seguridad de un coupé”, apuntaba la publicidad de la época. El nombre hace referencia (como las versiones Carrera respecto a la Carrera Panamericana México) a la legendaria prueba siciliana Targa Florio, ligada durante años a sonados éxitos deportivos de Porsche. Sería Harald Wagner, entonces director de Ventas, quien propusiese el apellido “Targa”, sentando así las bases de una nueva línea de modelos. Bajo la batuta del diseñador Ferdinand Alexander Porsche, el arco Targa se convertiría en la expresión visible de la combinación ‘forma / función’ tan característica de la marca, además de en un auténtico emblema de Stuttgart-Zufennhausen. Un principio que también se trasladaría a modelos posteriores como el 914 o el Carrera GT; sirviendo, incluso, de inspiración para otros fabricantes de automóviles, que implantaron una nueva filosofía de conducción ‘abierta’, segura y apta para el uso diario, independientemente de las condiciones climatológicas. Desde su estreno, la versión Targa ha venido acompañando a todas las generaciones del ‘nueveonce’. En 1969, la luneta trasera flexible se sustituiría por un cristal panorámico fijo, manteniendo inalterada la idea básica en las tres primeras generaciones del 911: arco de seguridad fijo y techo plegable extraíble. En 1995, con la generación 993, llegaría un significativo cambio técnico estilístico: el arco transversal se sustituía por un techo de cristal con vigas longitudinales, más cercano al coupé, pero con un aire inconfundible. Con la séptima generación del 91 (991), la versión Targa regresó (año 2014) a los catálogos del fabricante. Sin pilar trasero, continuaba la luneta trasera, mientras el arco de seguridad rememoraba el concepto original de 1965; combinando la silueta clásica con la tecnología moderna, aplicándose también un sistema de techo retráctil de accionamiento eléctrico. La ‘coreografía’ del imponente cristal zaguero y el arco resulta impactante: ambos se pliegan y despliegan con sólo pulsar un botón, haciendo desaparecer la capota detrás de los asientos traseros. La carrocería Targa representa el arte de la ingeniería, que ha acabado convirtiéndose en todo un hito en la historia del diseño automovilístico: pura emoción sobre ruedas. Carácter a ‘cielo abierto’… y deportividad con estilo.