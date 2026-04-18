Audi: diseños… de leyenda

Publicado por Javier F. Zardón Creado: Actualizado:

Diseño vanguardista… y emotivo. Superficies depuradas. Lo que parece sencillo, y coherente, tampoco surge simplemente del lápiz del diseñador; al contrario, es el resultado de un complejo proceso creativo.

A lo largo de las décadas, ‘Audi Design’ ha creado multitud de icónicos vehículos producidos en serie, a la vez que también se han desarrollado números conceptos y estudios, que han encontrado un hueco -y no pequeño- en el corazón de los entusiastas de la marca. Ahora, una singular exposición del ‘Audi Museum Mobile’ presenta la muestra “Leyendas del diseño”. “Han pasado veinte años -comenta Stefan Felber, comisario de la exposición- desde que el Audi Museum Mobile dedicó una completa exposición a los estudios de diseño. Desde entonces, nuestros visitantes han solicitado repetidamente que retomásemos esta temática, y ahora ha llegado el momento.

Concept cars como el Audi Quattro Spyder y el Avus Quattro han regresado al museo, acompañados de algunos estudios nunca antes expuestos, como el e-tron Spyder y el Aztec”. Más allá de los propios vehículos conceptuales, la exposición también presenta piezas especiales que tienen su origen en el taller de modelos Audi, que ofrecen una visión del proceso creativo que se ‘esconde’ detrás de los diseños: bocetos, representaciones y maquetas en arcilla permiten asomarse al interior del estudio creativo del fabricante germano, mostrando las ideas y los métodos de los diseñadores, así como el viaje desde la visión hasta la forma.

Visión estética clara: filosofía que siempre ha mantenido Audi para el diseño de sus modelos.AD

Maquetas en arcilla, además de bocetos, permiten asomarse al interior del estudio creativo de los Cuatro ArosAD

La lista… estética Aztec (1988) Audi Quattro Spyder (1991) Audi Avus Quattro (1991) Audi TT concept car (1995) Audi A8 Coupé concept car (1997) Audi Steppenwolf (2000) Audi Nuvolari Quattro (2003) Audi Shooting Brake concept (2005) Adi e-tron Spyder (2010) Audi quattro concept (2010) Audi PB 18 e-tron (2018)