Audi: diseños… de leyenda
Tradicionalmente, el fabricante de los Cuatro Aros ha guiado su diseño por una visión estética clara, que ha acabado por convertirse en todo un elemento de identidad en los catálogos de Audi
Diseño vanguardista… y emotivo. Superficies depuradas. Lo que parece sencillo, y coherente, tampoco surge simplemente del lápiz del diseñador; al contrario, es el resultado de un complejo proceso creativo.
A lo largo de las décadas, ‘Audi Design’ ha creado multitud de icónicos vehículos producidos en serie, a la vez que también se han desarrollado números conceptos y estudios, que han encontrado un hueco -y no pequeño- en el corazón de los entusiastas de la marca. Ahora, una singular exposición del ‘Audi Museum Mobile’ presenta la muestra “Leyendas del diseño”. “Han pasado veinte años -comenta Stefan Felber, comisario de la exposición- desde que el Audi Museum Mobile dedicó una completa exposición a los estudios de diseño. Desde entonces, nuestros visitantes han solicitado repetidamente que retomásemos esta temática, y ahora ha llegado el momento.
Concept cars como el Audi Quattro Spyder y el Avus Quattro han regresado al museo, acompañados de algunos estudios nunca antes expuestos, como el e-tron Spyder y el Aztec”. Más allá de los propios vehículos conceptuales, la exposición también presenta piezas especiales que tienen su origen en el taller de modelos Audi, que ofrecen una visión del proceso creativo que se ‘esconde’ detrás de los diseños: bocetos, representaciones y maquetas en arcilla permiten asomarse al interior del estudio creativo del fabricante germano, mostrando las ideas y los métodos de los diseñadores, así como el viaje desde la visión hasta la forma.
La lista… estética
Ferrari Luce
‘Luce’… más que un nombre, una visión. Este próximo mayo, Ferrari desvelará su nuevo modelo eléctrico; una nueva era donde convergen el diseño transparente, la ingeniería y la imaginación.
Los principales componentes interiores ofrecen una primera visión tangible de la filosofía estética del nuevo Ferrari Luce: innovación fusionándose con la artesanía y el diseño vanguardista.
En la fase de desarrollo, el colectivo creativo ‘LoveFrom’ trabajó en el Centro Stile Ferrari, bajo la dirección de Flavio Manzoni, desarrollando e concepto y respetando su intención original, a la vez que se garantiza que cada solución cumpliese con los objetivos funcionales de Ferrari, las limitaciones de empaque y los requisitos de homologación para un automóvil deportivo de producción.
El proceso productivo aplica sofisticadas técnicas, presentando cada material en su forma más noble, como es el caso del aluminio, con el que se han realizando piezas meticulosamente mecanizadas a partir de piezas sólidas, y posteriormente sometidas a un innovador proceso de anodizado; tratamiento que crea una microestructura de celdas hexagonales ultrafinas en la superficie, lo que garantiza una excepcional resistencia.
El ritual de arranque sigue escrupulosamente la tradición de la marca: la llave -un exclusivo objeto táctil- está fabricada con el primer vidrio para automóviles diseñado para una extraordinaria durabilidad a los arañazos; contando incluso con una pantalla de tinta electrónica, que también marca un hito en la industria automovilística.
Discreción funcional. Organizados en dos módulos analógicos, los controles del volante garantizan funcionalidad y claridad de uso. Una intuitiva disposición que evoca la disposición de los monoplazas de Fórmula 1: cada botón se ha desarrollado en aras de ofrecer la combinación más armoniosa de respuesta mecánica y acústica, basándose en más de una veintena de pruebas de evaluación con pilotos de Ferrari.