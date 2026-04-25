Toyota Land Cruiser GX: nueva configuración 5 plazas

Publicado por Javier F. Zardón Creado: Actualizado:

Robustez… avanzadas prestaciones. Toyota refuerza la propuesta de su emblemático Land Cruiser, completando el catálogo del icónico todoterreno con el nuevo acabado GX, también mejoras en la terminación VX, el desembarco de las 5 plazas en toda la gama, además de la nueva tonalidad ‘Nego Eclipse’ y la vuelta del color ‘Azul Oasis’ exclusivo para el VX.

Así, el fabricante nipón da un paso más en el Land Cruiser sin perder un ápice de la icónica esencia que le ha permitido mantener los valores y el ADN de la marca: calidad, fiabilidad, durabilidad y capacidad off-road; elevando el listón de confort, y avanzada tecnología. La incorporación del nuevo acabado GX se convierte en una también nueva alternativa dentro de la gama, fundamentalmente pensada para priorizar la practicidad, la resistencia y el uso intensivo del vehículo. Exteriormente, viene equipado con faros delanteros LED, ópticas traseras LED, retrovisores exteriores calefactables, plegables y ajustables eléctricamente; contando incluso con una cámara de visión trasera y llantas de aleación (18 pulgadas). En el interior se adopta un sistema multimedia con pantalla de 9 pulgadas, un cuadro de instrumentos digital (7 pulgadas) y asientos tapizados en tela negra. También resulta interesante destacar el bloqueo eléctrico del diferencial, el sistema de arranque sin llave (SME) y el sistema de avance activo (‘Crawl Control’). El acabado VX incorpora de serie mejoras de equipamiento: faros delanteros circulares, inspirados en el diseño del First Edition, así como la incorporación de la barra estabilizadora delantera desconectable (SDM), especialmente diseñada para para un uso todoterreno más exigente. La llegada de la configuración de carrocería 5 plazas, en los tres acabados (GX, VX y VX-L) está disponible tanto en versión de 7 plazas como en la mencionada versión de 5 plazas, ampliando así las posibilidades de configuración del modelo. Los precios de la renovada gama Land Cruiser arrancan en 66.500 euros para el acabado GX; el acabado VX arranca su tarifa en 83.550 euros y en 93.100 la versión VX-L, todos ellos en las versiones de 5 plazas.