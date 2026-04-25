Mini: ‘Vagabundeando’… con la música

Publicado por Javier F. Zardón Creado: Actualizado:

Escenario… sobre ruedas. Mini y el estudio de diseño austriaco Vagabund presentan una nueva colaboración creativa: dos vehículos exclusivamente únicos basados en el Countryman, ambos con un claro mensaje sobre el espíritu aventurero, la cultura comunitaria y el estilo de vida.

“Una tradición que viene de siempre y valor fundamental de la marca Mini es sin duda la personalización individual de los vehículos”, apunta Jean Philippe Parain, director de Mini. Así, Vagabund añade al Countryman un toque de distintivo diseño, expresando con autenticidad, individualidad, filosofía estética y el espíritu de comunidad: Mini aporta deliberadamente la plataforma y Vagabund su sello creativo. Resultado: dos carismáticos vehículos que reinterpretan la versatilidad y la innovadora apertura del Mini Countryman. “Para nosotros -afirma Paul Brauchart, cofundador y director creativo de Vagabund-, el diseño no parte del objeto, sino de la idea que hay detrás de él, y sólo concluye cuando esa idea se hace tangible. Las piezas únicas de Mini y Vagabund plasman un concepto claro en una declaración experimental”. Gracias a un sofisticado sistema de sonido, detalles gráficos y una atrevida combinación de colores, ambos vehículos se convierten en auténticos escenarios sonoros sobre ruedas. Precisamente el modelo acabado en ‘Melting Silver’ luce detalles exteriores en tonos arena y blanco: alegres, gráficos y ligeros: el ‘Midnight Black’ ofrece un deliberado contraste: monocromático, en negro, preciso y técnico; un contraste que realza su percepción, creando una impresión general que sólo se aprecia plenamente cuando se contemplan ambos vehículos juntos. Carrocería… proporcionada. Los rediseñados pasos de rueda, conforman una distintiva imagen, visualmente ensanchada y llamativa: a la vez que un accesorio para el parachoques delantero garantiza una armoniosa conexión entre los guardabarros y el original faldón delantero. También ambos parachoques están a juego con las modificaciones adicionales de la carrocería y, consecuentemente, se ha rediseñado la parrilla del radiador. El logotipo ‘Vagabund’, integrado tridimensionalmente, destaca a lo largo de los umbrales laterales. La generosa altura de la carrocería resalta aún más el carácter todoterreno de los dos Mini Countryman S ALL4 que, además, monta llantas de 20 pulgadas con tapacubos impresos en 3D y diseño deliberadamente cerrado, lo que las confiere un aspecto de lo más robusto. Tres placas de aluminio cortadas con láser y plegadas, conforman la barra portaequipaje del techo, complementada con una malla de acero inoxidable formando una superficie abierta: estructura que evoca, visualmente, el diseño de las cubiertas de los altavoces, creando así una conexión entre el techo, el perfil lateral y el diseño general del coche, lo que acaba por convertir el portaequipajes en un elemento estético integral. Pensando en los eventos comunitarios, las ventanillas laterales traseras se han sustituido por un sistema de sonido especialmente diseñado para la proyección del sonido al aire libre: su elemento central es una innovadora carcasa fabricada en granito de polímero moldeado, material que ofrece las condiciones ideales para una perfecta reproducción del sonido sin distorsiones. Los altavoces de agudos y medios se integran directamente en la carrocería, mientras que los adicionales ‘subwoofers’, ubicados en la zaga, ofrecen un sonido potente cuando se abre el portón trasero. Cada vehículo funciona como un sistema de sonido independiente; sin embargo, juntos, los dos Mini Countryman forman un auténtico escenario móvil, creando una envolvente experiencia de audio. Por si faltaba algo, en el lado opuesto del vehículo puede apreciarse un detalle especial: un emblemático Walkman integrado en una carcasa impresa en 3D, creando -merced al característico sentido del humor de Mini- un deliberado contrapunto al sistema de sonido exterior abierto, transmitiendo una sensación personal y relajada. En suma… una nostálgica combinación analógica y de diseño contemporáneo que viene a subrayar el carácter experimental de todo el concepto.