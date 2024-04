¿Hay riesgo de un nuevo conflicto en Europa?

Publicado por Clara Barrio León Verificado por Creado: Actualizado:

Desde el 24 de febrero de 2022, el viejo continente contiene el aliento. La invasión rusa a Ucrania ha supuesto un antes y un después en las relaciones internacionales en Europa. Se trata del mayor ataque convencional en suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial que se ha cobrado la vida de numerosos soldados y ha provocado el desplazamiento de miles de personas. Aunque este febrero se cumplieron dos años del inicio del conflicto bélico, lejos de acercarse a un alto el fuego, la situación se recrudece.

A la contienda en Ucrania, se ha sumado la guerra entre Israel y Hamás en Gaza. Un enfrentamiento bélico que lleva gestándose desde hace siglos, pero que vive un nuevo episodio desde el 7 de octubre del pasado año. En la madrugada de aquel sábado, las milicias de Hamás atacaron varios puntos estratégicos en Israel. La respuesta del régimen del presidente Benjamin Netanyahu no se hizo esperar y atacó con dureza a la organización de milicianos, aunque se ha cebado especialmente con niños y mujeres, ya que a finales de febrero de este año 25.000 niños y mujeres habían muerto como consecuencia de la guerra.

Ante la amenaza rusa hacia Europa y la eclosión de nuevos conflictos en diferentes países, la OTAN ha tomado cartas en el asunto. El viejo continente vive un momento de rearme militar nunca antes visto en este siglo y la organización militar ya ha realizado varios ejercicios de maniobras ante las fronteras del Estado ruso. A mediados de marzo, la organización del Tratado del Atlántico Norte realizó un encuentro de maniobras militares, denomino ‘Steadfast Defender 2024’, unas pruebas en Polonia con 90.000 soldados de la organización, entre ellos españoles.

Por otro lado, el gasto militar también se ha visto influenciado por las contiendas militares en el mundo. En 2022, el gasto militar de la Unión Europea (UE) era de 1,6% del PIB. Este 2024 los miembros de la OTAN acordaron subir su gasto militar al 2% antes de 2030, aunque en marzo de 2024 el secretario general de la OTAN ya celebró que dos tercios de la Alianza cumplirían con ese objetivo este año.

El 19 de marzo de 2024 el Consejo Nacional de Seguridad de España aprobaba un documento, donde recogía una nueva estrategia en relación a la defensa y la seguridad. En este informe, el organismo alertaba sobre la amenaza terrorista que suponen para España las guerras de Ucrania y Gaza, aunque no detallaba una alusión directa a Rusia.

Para Pedro Baños, coronel de infantería del Ejército de tierra, especializado en geoestrategia, defensa, seguridad, terrorismo yihadista e inteligencia, es evidente que «las tensiones están ahí». «Vemos que los dos bandos cada vez están más enfrentados, las noticias son constantes. Desde el Gobierno francés se sigue la misma línea. Se nos dice constantemente que tenemos que estar preparados porque están aplicando una estratagema de manipulación social que se llama la gradualidad. No te dicen mañana vamos a la guerra, pero sí van poco a poco dando diferentes pasos como instaurar el servicio militar obligatorio de Dinamarca o comprar más armamento», detalla el coronel.

Ejemplo de ello han sido las diferentes apariciones públicas de los últimos meses del presidente francés Enmanuel Macron. Como señalaba Patrycia Centeno, periodista y experta en comunicación no verbal, «propagandísticamente las guerras empiezan creando un lenguaje y un escenario bélico (también visual)». Así se refería ante las fotos publicadas por la fotógrafa oficial del político en su cuenta de Instagram, Soazig de la Moissonière, donde se ve al presidente golpeando con furia a un saco de boxeo.

Aunque las pruebas más evidentes de este clima de crispación han sido las polémicas declaraciones del mandatario galo el 26 de febrero, donde afirmaba que no descartaba el envío de tropas francesas a Ucrania para asegurar la victoria sobre Rusia. Un discurso que no gustó al Kremlin y que llevó al presidente ruso Vladimir Putin a responder con contundencia que la presencia de tropas occidentales en el país ucraniano desencadenaría un conflicto directo entre Moscú y la OTAN. La controversia estaba servida y Macron tuvo que retractarse: las tropas francesas que acudieran a Ucrania no entrarían en enfrentamiento directo con el país ruso.

A pesar de darse un paso atrás, la tensión es evidente. Baños señala que «poco a poco te van preparando y eso es lo que preocupa». «Al final, los rearmes siempre han terminado en un enfrentamiento. Tantos unos como otros no están dispuestos a ceder. Hay que tener en cuenta que hay muchos intereses en juego tanto políticos como económicos. La situación es desde luego preocupante. No es sensacionalista o alarmante, sino que es hacer un análisis de las noticias que los propios dirigentes nos están dando», afirma el leonés.

En este sentido, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen y la ministra de Defensa, Margarita Robles, también han advertido de que la guerra parece ser inminente e irremediable. En una entrevista concedida al periódico ‘La Vanguardia’, la ministra especificó que Rusia era «una amenaza total».

«Rusia es una amenaza para nosotros y nosotros somos una amenaza para Rusia. Ese es el problema porque cada uno lo ve a su manera. Tenemos que tener la mente más abierta y pensar no solo en nosotros mismos. Para Rusia, Europa se ha convertido en una amenaza existencial y poco a poco se nos conduce a la misma situación», alerta Baños.

Al respecto, el coronel afirma que el mayor problema es el fracaso en las relaciones diplomáticas, una de las bases sobre las que asientan las democracias actuales.

«Esto ya pasó en la Primera Guerra Mundial. Se hablaba que el gran error fue el fallo diplomático. La gente se piensa que a la guerra se va a matar y no vas a morir nunca, pero las guerras no son breves. Solo hay que ver lo que está sucediendo en Ucrania. Si falla la diplomacia que es lo que debería funcionar por encima de todo, estamos abocados al enfrentamiento bélico», explica.

«En vez de hablar de negociación o buscar salidas diplomáticas que para eso están los servicios diplomáticos, se está hablando de manera insensata de ir a la guerra. Estas son personas que o no tienen hijos o sus hijos no van a ir nunca a la guerra como es el caso de la señora Von der Leyen que tiene siete y ya ha dicho bien claro que ninguno de ellos tiene instrucción militar y no van a ir al frente, pero sí los del resto. Esto es lo que hay que impedir y debe evitar cualquier ciudadano que tenga dos dedos de frente y haya visto los horrores de la guerra en primera persona. Tenemos que ser sensatos y evitarlo a toda costa», agrega.

Aunque el deterioro de las relaciones internacionales podría explicarse desde varias aristas, el coronel señala que «la presión de Estados Unidos ha jugado un papel fundamental» en la polarización entre los países.

«Ellos nos están induciendo a un problema porque ellos tienen el problema de que les están quitando el poder que ostentaban desde 1991 debido al avance de China, especialmente respaldado por Rusia. Entonces nos ha puesto en una situación crítica a Europa más que por intereses nuestros por intereses foráneos», recalca el leonés.

El rearme militar en Europa

Aunque Dinamarca extendiera el servicio militar obligatorio, la ministra de defensa española, Margarita Robles, ha asegurado que no está previsto ampliarlo en España. Al respecto, el coronel Baños cree que se debería apostar por la ‘mili’ obligatoria, aunque con un «contenido social más que militar para hacer país y unidad». Sin embargo, en este caso, la decisión tomada por el país danés plantea algo «totalmente diferente porque parece que hay ciertos intereses en que se produzca el enfrentamiento».

«Aquí se nos está preparando para la guerra. Yo no estoy viendo a nadie hablar de negociación y diplomacia, sino de armarse más y enfrentarse más. El tono, ya solamente el dialéctico (el verbal), es cada vez más elevado. Se dice que Putin va a atacar a Ucrania, pero a él también se le dice que le van a atacar. Incluso, se empieza a hablar de hacer un ataque preventivo antes de que Rusia vaya a atacar otros países fuera de la UE y la OTAN», afirma el militar.

Baños va más allá y sostiene que el mayor peligro es que «cuando entras en esta dinámica de tensión puede haber una chispa que permita encender el conflicto».

«Los conflictos se estudian desde tres vertientes diferentes. Una son las causas raíz o profundas, otra son las causas circunstanciales o superficiales y otras son las coyunturales. Las coyunturales pueden ser que dos aviones choquen en el aire y se desate un conflicto. Como ahora se está en una mentalidad prebélica es muy fácil encender la chispa. Ojalá no lleguemos nunca a esa situación. Esto es una situación seria y no debemos tomárnosla a la ligera y no sabemos en qué puede derivar. No sabemos exactamente qué puede suceder en las próximas horas», añade.

El aumento en el gasto militar es otro factor sintomático del creciente enfrentamiento en Europa. Una decisión que «será pagada con nuestros impuestos», como advierte Pedro Baños.

«Precisamente, estamos en un momento de evidente deterioro de la sanidad pública y la educación pública, aunque se trata de ocultar. No hay para las pensiones porque el fondo está vacío y se está ampliando la edad de jubilación porque no hay dinero. En un momento de declive económico en Europa con una Alemania y un Reino Unido en recesión, se está entrando en una dinámica con un gasto que no parece lo más apropiado. Bajo mi punto de vista, nuestros políticos no están haciendo la mejor gestión para todos. Los ciudadanos siempre vamos a pagar todo esto con nuestras propias vidas y nuestro dinero. Evidentemente, las élites y sus hijos no van a ir nunca a la guerra», sentencia el coronel.

Elecciones europeas, cita con poco interés

Europa celebrará el próximo 9 de mayo sus comicios electorales al Parlamento Europeo. Una cita en la que todos los países que forman parte de la comunidad europea elegirán a sus representantes para este organismo. La importancia de estas elecciones es crucial porque determinarán la configuración del futuro de la democracia en el viejo continente y la legislación que rige la vida diaria del ciudadano europeo. Si bien las implicaciones que tienen este organismo son relevantes, la influencia ‘real’ en el ciudadano medio es escasa.

«Los políticos que van allí no son de primera línea, sino que suele ser lo contrario. Son personas a las que les dan eso como premio para quitárselos del país. Muchos de los eurodiputados son euroescépticos, en algunos casos hasta el 30-35%. Es verdad que la repercusión que tiene no es la que deberían tener. Al final, los que mandan en la Unión Europea son la Comisión Europea y el Banco Central Europeo. Son las instituciones que marcan la pauta. Me da la sensación que si los ciudadanos cada vez estamos más desconectados de la propia política nacional, la abstención va a ser mayoritaria en el caso de estas elecciones», afirma Baños.

No obstante, uno de los grandes peligros viene de la proliferación de noticias falsas, creadas en muchos casos con herramientas de Inteligencia Artificial cada vez más sofisticadas. Entender la repercusión que pueden tener este tipo de bulos es crucial para protegerse ante este tipo de amenazas y «ser consciente de a dónde nos pueden llevar que es un auténtico matadero».

Ante esta situación, resulta complicado establecer un pronóstico para los próximos meses, ya que se viven cambios drásticos en poco tiempo y, por ello, «es difícil saber que ocurrirá mañana». No obstante, el coronel afirma que es evidente que «estamos perdiendo mucha influencia en el mundo».

«Europa cada vez tiene menos peso. El porcentaje del Producto Interior Bruto respecto al mundo va bajando. Estamos es un gran declive económico, incluso también Estados Unidos que nos hace competencia. Tenemos que ver cómo reforzarnos a través de la economía antes de sucumbir a este declive», detalla.

«Y también quejarnos ante nuestros políticos porque estamos en general en manos de dirigentes con enormes deficiencias y carencias. No tenemos verdaderos hombres y mujeres de Estado como sí que hubo alguna vez en Europa. Por tanto, no hay personalidades de peso. La popularidad que tienen en Europa es mínima, incluso los mejores considerados como Macron, cuya popularidad cae constantemente. Necesitamos líderes sensatos y que de verdad se preocupen por los intereses de todos y si queremos, también por los intereses de Europa, pero no caer en los intereses foráneos», concluye el coronel Pedro Baños.

Los agravantes de la crispación internacional

- Guerra en Gaza - Religión, miseria y 'apartheid'

Hablar de la Franja de Gaza es referirse a destrucción, enfrentamiento y desolación. La contienda bélica que dio inicio el 7 de octubre ya se ha cobrado la vida de cerca de 33.000 personas, de las que la mayoría de ellas son niños y mujeres, como señala el Ministerio de Salud palestino.

Este conflicto postergado en el tiempo parece no tener fin, ya que existen numerosos actores en juego e intereses que mantienen el enfrentamiento en la zona. Aunque numerosos países y organizaciones internacionales, entre ellas la Organización de las Naciones Unidas, han pedido un alto el fuego inmediato y la Corte Internacional de Justicia exigió a Israel tomar medidas cautelares para evitar un genocidio, aunque los planes del presidente israelí, Benjamin Netanyahu, parecen ser otros.

Esta misma semana siete trabajadores de la ONG World Central Kitchen (WCK), perteneciente al chef español José Andrés, fueron asesinados tras ser alcanzados por bombas israelís los coches en los que viajaban. A pesar de la condena internacional, el régimen israelí se escudó en un «identificación fallida» y aseguró no haber tenido intenciones de atacar a la organización. Unas palabras poco creíbles para la ONG y el presidente de España, Pedro Sánchez, quien pidió nuevas explicaciones y avisó de que podría tomar medidas diplomáticas contra Israel. Esta matanza supone el primer asesinato de trabajadores humanitarios desde que comenzara el conflicto en octubre de 2023.

- Guerra de Ucrania - Las ambiciones de Vladimir Putin

Ucranianos del Ejército rinden homenaje a una soldado caída en la guerra contra Rusia.SERGEY DOLZHENKO

Aunque los antecedentes del conflicto en Ucrania se encuentren en la anexión de Crimea al país ruso, la guerra dio comienzo en febrero de 2022. En el siglo XX, Ucrania formaba parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) junto a otras regiones que se encuentran independizadas desde la disolución de este Estado. La pertenencia del país a este conglomerado supone para el presidente ruso, Vladimir Putin, uno de los motivos por los que Ucrania debe formar parte de las posesiones del Kremlin. La posición estratégica resulta también un elemento clave para los rusos, ya que se trata de una frontera frente a sus enemigos de la OTAN, quien ha aumentado sus miembros tras las recientes incorporaciones de Suecia y Finlandia, países con una tradicional posición neutral. La organización del Tratado del Atlántico Norte incrementa cada día su apoyo a Ucrania verbal y económicamente. La última propuesta del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha sido crear un fondo de 100.000 millones de euros para el país.

El enfrentamiento entre Rusia y la OTAN se recrudece. El pasado jueves el Kremlin aseguró que las relaciones entre ambos están al borde de la «confrontación directa». Aunque ambos bloques ya vivieron intensos momentos desde 1949, este nuevo episodio de antagonismo preocupa cada vez más y precisamente la invasión a Ucrania ha sido la manzana de la discordia que parece haber encendido la mecha de esta bomba a punto de explotar.

- Tensiones internas en la UE - Nacionalismos y poder corrompido

La francesa Marine Le Pen una imagen de archivo.GUILLAUME HORCAJUELO

Las últimas apariciones de los líderes internacionales europeos solo parecen decir una cosa: la guerra es inminente y la amenaza de Rusia es total. Sin embargo, la crispación internacional que suscita el país no es el único reto al que se enfrenta la Unión Europea (UE).

En las últimas décadas, el individualismo ha cobrado forma en distintos Estados. Los deseos de unión y cooperación entre países, bases de la Unión Europea, están siendos sustituidos por un fervor por el unilateralismo. Unas prácticas que se han traducido en la reciente salida del Reino Unido de la UE, a pesar de ser uno de los miembros fundadores de esta agrupación de países.

Por otro lado, las desavenencias y el euroescepticismo se trata de otra batalla pendiente para los europeos. Este término acuñado en 1985 por el periódico británico ‘The Times’ ha ganado nuevos adeptos gracias a las fuerzas populistas. Europa vive tiempos oscuros debido al florecimiento de proyectos nacionalistas como el planteado por la francesa Marine Le Pen, el húngaro Viktor Orbán o el polaco Donald Tusk.

A eso se debe sumar los propios problemas que sufre cada país, donde la corrupción es el gran protagonista, junto a la polarización y a la pérdida de confianza de los ciudadanos en la política. En enero de 2024, el CIS recogía que el 88,9% de encuestados creía que hay ‘mucha o bastante crispación política’ y un 89,8% sostenía que los partidos tienen la obligación de alcanzar consensos políticos.