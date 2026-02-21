El pan cotidiano de la guerra

Oresta llama cada día a su madre. No le pregunta ni por el tiempo ni por su salud sino por las bombas que Rusia ha lanzado sobre su país porque los datos son insoportables. Ucrania recibe 155 ataques al día — misiles, bombas guiadas, drones—. Entre estos ataques se incluyen 60.000 bombas guiadas de todo tipo, 2.400 misiles y más de 100.000 drones. Todo ello sin incluir agresiones individuales o aisladas. El silencio se ha convertido en una quimera. El año pasado, tan solo cuatro de los 365 días estuvieron libres de bombardeos en un país en el que los niños se acunan cada noche con las sirenas que anuncian el incendio del cielo.

Esta semana se cumplen cuatro años de la invasión de Ucrania, 1.460 días que han demostrado que las apuestas fallan para quien está dispuesto a resistir. Porque en realidad, el campo de batalla está abierto desde 2014, año en el que Putin tomó una península entera, Crimea, ante la inacción de la comunidad internacional. Antes de eso, cientos de jóvenes habían muerto en la plaza del Maidán y antes, el Holodomor, la hambruna decretada por Stalin para provocar la muerte de un millón y medio de ucranianos. Sin embargo, son muchos los que creen que Ucrania ya ha ganado la guerra porque nunca ha sido tan real como ahora.

Oresta llego a León hace 16 años. Su marido y su hija son leoneses, pero eso no le impide vivir cada día consciente de las explosiones, el hambre, el frío y la muerte a la que se enfrentan sus compatriotas cada día. La guerra a gran escala convierte la distancia en una forma distinta de vivir el conflicto en el que la angustia la acompaña como una sombra. Al poco de comenzar lo que para Putin no era más que una operación militar especial, logró traer a España a su familia. Sus padres y su hermana comenzaron a acostumbrarse a vivir sin explosiones, pero esa tranquilidad no conseguía arrancarles la angustia constante, la náusea de vivir de espaldas a sus compatriotas... y regresaron. Por eso, el día para Oresta comienza bien cuando su madre le dice que esa noche no ha habido bombardeos. «Pero lo más duro del último año no es una batalla concreta, sino el invierno. Barrios enteros permanecen sin electricidad ni calefacción. Las temperaturas descendieron hasta veinte grados bajo cero. En algunas viviendas el termómetro marcaba cinco grados bajo cero en el interior», expone. Según los datos que ella misma ha recopilado, el país sufrió más de 56.000 ataques combinados en un solo año.

La hija de Oresta tiene once años y ha crecido en España. Sabe que sus abuelos viven en un país en guerra, pero no ha experimentado los bombardeos. Otros niños ucranianos que llegaron a León, sí. «Nadie piensa en los traumas infantiles, pero es una generación que tardará mucho en curar sus heridas». Recuerda una manifestación que se organizó en León con motivo del primer aniversario de la invasión. Al principio de la marcha, los organizadores reprodujeron el sonido de una alarma antiaérea para que los leoneses pudieran empatizar con el día a día de Ucrania. «Todos los niños refugiados que había rompieron a llorar. Fue terrible ver el miedo que les provocó», recuerda. Ocurría también durante las fiestas, con los fuegos artificiales porque el sonido les recordaba demasiado a todo lo que habían dejado atrás».

Las alertas aéreas constantes en Ucrania por amenazas de bombardeos superaron, en la mitad de las provincias del país, las 4.000 horas y, en zonas de primera línea, las 10.000, lo que equivale a 14 meses lectivos en los que niños y adolescentes no pudieron acudir a clase, aseguró la oenegé de infancia y educación Educo. En la actualidad, 4,6 millones de estudiantes ven interrumpida su educación por las sirenas, ya que «cada vez que suena una alerta, las clases se interrumpen y se traslada al alumnado a refugios sin ventanas o bajo tierra donde, en muchos casos, no es posible continuar la enseñanza». Ucrania es un país detenido, secuestrado, asesinado y humillado ante los ojos de todo el continente.

En León viven actualmente unos 400 ucranianos; en la provincia, cerca de 800. Antes de la guerra eran poco más de 200. Todos ellos hacen un llamamiento a la población leonesa para que acudan a la manifestación el martes a las 19.00 horas en la plaza de Guzmán.

La asociación Aalud, que Oresta preside, organiza clases, actividades culturales y campañas solidarias. En Navidad, un coro ucraniano logró financiar generadores eléctricos enviados a su país. La integración avanza: adultos trabajan, los niños estudian y algunos jóvenes han accedido a la universidad. Pero la estabilidad tiene un matiz temporal. «Cuanto más dura la guerra, menos gente volverá», reconoce.

La guerra no solo destruye ciudades. Vacía generaciones enteras. Han muerto soldados jóvenes, millones de mujeres y niños han emigrado y muchas familias siguen separadas por la movilización militar. Para Oresta, el daño más profundo es demográfico y humano: «El país pierde lo mejor que tiene». Subraya además que hay más de 20.000 niños capturados por los rusos cuyo destino se desconoce. «Recuperamos niño a niño; es una tragedia incalculable», dice para referirse también a los soldados, hombres que al regresar han perdido 40, 50 kilos por las privaciones y las torturas a las que se ven sometidos por el ejército de Putin. «La flor de la nación, hombres y mujeres de entre 20 y 50 años han sido masacrados o se han marchado con sus hijos. Allí quedan personas mayores y quien no puede salir. Son diez millones de muertos, refugiados y desaparecidos».

La ocupación de Crimea en 2014 marcó el inicio del conflicto. La invasión posterior lo transformó en una guerra total que, desde su perspectiva, trasciende fronteras territoriales y se vincula al proyecto político del presidente ruso Vladimir Putin. Por eso, cuando a Oresta se le pregunta por lo prioritario el día después de la paz, no habla de reconstrucción económica ni de política internacional, sino de cosas más pequeñas: dormir sin alarmas, caminar de noche, no mirar el teléfono con miedo, no empezar el día comprobando si todos siguen vivos.

Sin embargo, muestra un gran pesimismo y tiene claro que las negociaciones son «un teatro». «La paz es imposible en Ucrania hasta que Ucrania recupere sus territorios». Además, advierte que Putin tiene la intención de mover sus fronteras hacia todo el territorio de la Unión Soviética. «Si le van a dejar avanzar, pues irán a Polonia, si les dejan Polonia, irán a más», lamenta. Para Oresta la propia idea de convocar elecciones es absurda. «¿Cómo van a ser legales cuando millones de ucranianos están fuera del país? Lo único que quiere es poner un títere para manejar desde Moscú». Y es que no hay ningún incentivo para que Putin ponga fin a los combates y Ucrania no aceptará un acuerdo que exija la concesión de la región de Donetsk. Además, las propuestas actuales no ofrecen a Ucrania ninguna seguridad a largo plazo.

El profesor Vladislav Inozemtsev considera que el círculo cercano de Putin está analizando detenidamente la opción de aceptar el plan de Trump. «Por supuesto, pedirán más concesiones, pero al final el conflicto podría resolverse, aunque dudo que esto pacifique a Rusia durante décadas», señala. En su opinión, «la cuestión de Ucrania marcará las relaciones internacionales durante muchos años y el verdadero cambio solo llegará con la muerte de Putin». «La guerra de desgaste continuará. El actual equipo de emisarios de Trump no son diplomáticos experimentados» y «si Ucrania sobrevive, será gracias al apoyo de la UE, el Reino Unido y Canadá, no de Estados Unidos», destaca por su parte David Marples, profesor de Historia de la Universidad de Alberta