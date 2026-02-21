Tres días que parecen cuatro años

Publicado por Juan Francisco Martín Fresneda LEÓN Creado: Actualizado:

Una invasión que estaba prevista para tres días ya dura cuatro años. Todo empezó en 2014, o quizá antes, pero fue en ese año cuando Rusia invadió por la fuerza Crimea y ocupó, con mercenarios, partes del Donbás. El mundo no movió ficha y asumió que ese acto mitigaría las ambiciones de Putin. Ucrania no respondió con fuerza a aquel acto, quizá por debilidad, quizá por compromiso o quizá por carecer de apoyos, pero asumió que Crimea estaba en poder de Rusia. Durante los siguientes años, Ucrania y Rusia mantuvieron una guerra encubierta entre mercenarios: los Wagner (rusos) contra los Azov (ucranianos). Esta guerra mostró su verdadera cara en 2022, cuando Putin ordenó la «Operación Especial sobre Ucrania», una invasión exprés planteada con el objetivo de derrocar al gobierno de Zelensky en tres días y configurar un gobierno ucraniano en sintonía con Rusia, un engendro similar a la situación de Bielorrusia. Pero la realidad superó cualquier ficción creada por los militares rusos. Al llegar, aquel 24 de febrero sobre las 04:30 a.m. al aeropuerto de Gostomel, se encontraron con ucranianos que no aceptaban aquella decisión unilateral que anulaba los derechos y la voluntad del pueblo ucraniano. No fueron solo militares: la defensa en aquellos primeros momentos también fue realizada por habitantes que, con herramientas y materiales domésticos, defendían su territorio. Aquellos primeros días —nueve en concreto— generaron horror y miedo en el denominado «triángulo del terror»: Bucha, Irpin y Gostomel, junto con Bodorianka, lugares estratégicos que explican la barrera creada que impidió al ejército ruso tomar Kyiv y, en consecuencia, derrocar su gobierno. Estos 9 días serán registrados en el futuro del relato de esta guerra como crimenes brutales y acontecimientos que helarán la sangre. Aquellos días convirtieron la invasión de tres días en un drama que ya dura cuatro años. Por aquel entonces, nadie en el mundo preveía que un ejército tan poderoso sería frenado por un país como Ucrania, que apenas contaba con arsenal y material bélico para defenderse. He tenido la suerte de compartir en este tiempo la realidad con los ucranianos y, en mis cuatro viajes a Ucrania, he comprobado muchas cosas: el drama de una guerra, el valor de un pueblo, la solidaridad de los buenos y los elementos claves que sostienen la resistencia, basados en el valor, el compromiso, el sacrificio y la capacidad de no rendirse. Compartir lugares, momentos y situaciones en los que tu vida depende de la suerte de no coincidir en la trayectoria de un misil o un dron, y poder escuchar sus impactos, define claramente cómo el ucraniano ha vivido cada día de esta guerra. Hoy es imposible encontrar un ciudadano ucraniano que no tenga un familiar afectado por la guerra, muerto, herido o desplazado, y aun así cada día afrontan con valentía los designios del azar. En 1994, el Memorándum de Budapest dio garantías de seguridad a Ucrania a cambio de su arsenal nuclear, dado que era uno de los grandes desarrolladores y productores de material bélico. En este lugar del mundo se han centrado muchos de los grandes conflictos de la historia. En consecuencia, tras aquella firma entre EE.UU., Reino Unido, Rusia y Ucrania, el país quedó prácticamente sin industria armamentística, y por eso en 2022 apenas contaba con material básico para su defensa. Hoy, después de cuatro años de conflicto, Putin ha conseguido dos cosas irrefutables: la llegada de muchísimo armamento moderno a Ucrania y que la industria del país se regenere, convirtiéndose hoy en una de las más poderosas del mundo, por ejemplo en tecnología de guerra de drones o vehículos no tripulados terrestres, aéreos y marítimos. Este es uno de los ejemplos del valor de un pueblo que se resiste a ser sometido, se sacrifica con miles de muertos y se reinventa para defenderse. Pero después de cuatro años también sabemos dos cosas: Rusia no puede perder y Ucrania no puede ganar. Mucho de esto no tiene que ver con la capacidad militar, sino con los equilibrios territoriales, los acuerdos internacionales y los bloques de poder, por eso hoy la solución sigue siendo muy compleja. En todo este tiempo, el mundo ha reaccionado de manera desigual, manteniendo un difícil equilibrio entre lo que hacer y lo que no hacer, con papeles muy diferentes en cada etapa de esta guerra. Un conflicto que ha saltado las fronteras del Este para convertirse en una causa mundial. Actores clave en el tablero del conflicto, como Estados Unidos, Europa o la OTAN, así como aquellos más vinculados a los postulados rusos —Irán, China o Corea del Norte—, están librando su propia guerra estratégica dentro de los bloques de poder. Por eso, Ucrania se ha convertido en un territorio geoestratégico que determinará cuál de los dos bloques sale vencedor. Pero la geopolítica avanza por un camino y la vida de la gente por otro. Y es precisamente en la vida de la gente donde he centrado mi atención: en cómo es vivir en guerra. La historia de la humanidad está repleta de conflictos, batallas y guerras, y aunque parece que el mundo avanza, una y otra vez volvemos a la misma casilla de salida: matarnos para ganar la razón. Esa muerte es la que convive cada minuto cuando entras en Ucrania, y cuya presión solo comprendes de verdad cuando sales. Es entonces cuando tomas conciencia de la fortuna que supone vivir en paz, aquello que Ucrania desea y que Rusia no le permite. Mi compromiso con la defensa de Ucrania y mi visión de un conflicto que he vivido en primera persona me permiten soñar con una solución que ojalá fuera posible e inmediata. Alto al fuego que permita dejar de perder vidas humanas cada día, decenas de ellas en el frente, y que el ruido de las alarmas y misiles ces y que la zona de gran conflicto, el Donbás, se convierta en una «zona blanca», con presencia internacional, para que sus habitantes puedan normalizar sus vidas. Cuando pase un tiempo razonable, se podrían realizar elecciones generales en Ucrania y un referéndum en el Donbás, todo bajo tutela internacional. No se debería olvidar que, en dos décadas, Ucrania ha tenido cuatro presidentes salidos de votaciones democráticas y de tendencias muy diferentes, mientras que Rusia ha tenido a Vladimir Putin, con una pausa de cuatro años con Dmitri Medvédev. Además, en 1991, Ucrania celebró un referéndum de independencia sobre la antigua Unión Soviética, con un resultado del 90% a favor de la independencia; en el Donbás, en concreto, fue del 84%. La pregunta es: ¿cuándo hacer esas consultas? Con más de 6 millones de refugiados fuera de Ucrania, más de 3 millones de desplazamientos interiores, zonas casi devastadas como Luhansk, Donetsk o Zaporizhia, y cientos de miles de muertos, ¿cómo se puede realizar una consulta en estas condiciones, tras cuatro años de guerra? En conclusión hoy 24 de febrero de 2026 todo es distinto pero todo sigue igual, bueno igual no porque miles y miles de personas como Olena, Oleksandr, Iryna, Andriy, Oksana, Dmytro, Kateryna, Serhii, Svitlana, Yuliya, Mykola, Yaroslav, Natalia ya no podrán ver como acaba todo esto, ellos son solo una gota en un mar de sufrimiento, de drama, de muertes. Cuatro años son muchos años para mantener la esperanza, para luchar con el ánimo y para resistir el miedo.