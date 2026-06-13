Leoneses que custodian el legado de Gaudí

Drones dibujan en el cielo de Barcelona el rostro de Gaudí contemplando su obra durante la bendición del papa León XIV de la Torre de Jesús, la culminación de la Sagrada Familia..

Cinco asientos entre 8.000. El privilegio de ver en directo la bendición de la iglesia que roza el cielo, la más alta de la Tierra, la gran obra de Antoni Gaudí. Allí, donde un Papa que viajó a León, que recordó en sus mensajes a León y que lleva el nombre de León bendijo la obra maestra, cinco leoneses llevaron el legado del Gaudí leonés al Gaudí universal, en Barcelona, desde el lugar donde el 'arquitecto de Dios' soñó con convertir su devoción en luz y piedra. Como la Catedral de León.

En esta tierra, a la que había llegado antes que él el obispo Grau, su protector, el gran transformador espiritual de Gaudí, el arquitecto descubrió el poder de su fe. Algo cambió para siempre en León. «Comprendió para quién hacía sus obras», dice Víctor Manuel Murias, director del Palacio de Gaudí, en Astorga. «León contribuyó a forjar al Gaudí universal», incide José María Viejo, director general de Fundos y miembro del Consell Gaudí. Ellos dos formaron parte de la pequeña expedición que viajó desde León a la conmemoración del centenario de la muerte de Gaudí y la bendición de la Torre de Jesús, que corona una cruz en cristal hecha por la empresa berciana Tvitec, «uno de los acontecimientos culturales, espirituales y eclesiales más relevantes de los últimos años en torno al legado del genial arquitecto», destaca Viejo.

«Cuando se habla de Antoni Gaudí suele pensarse inmediatamente en Barcelona y en las grandes obras de su etapa de madurez. Sin embargo, para comprender plenamente la dimensión universal del arquitecto es imprescindible mirar hacia León. El denominado 'Gaudí de León' no constituye un episodio periférico o anecdótico de su trayectoria, sino una etapa decisiva para entender la evolución de uno de los mayores genios de la historia de la arquitectura y del diseño», destaca José María Viejo.

«León ofreció a Gaudí oportunidades arquitectónicas que hasta entonces no había tenido. La Casa Botines supuso su primera gran experiencia en la construcción de una casa de vecinos de gran escala, obligándole a desarrollar soluciones innovadoras para un edificio urbano destinado simultáneamente a usos comerciales y residenciales. El resultado fue una obra singular en la que funcionalidad, simbolismo y monumentalidad se integran de manera ejemplar, anticipando preocupaciones que estarán presentes en sus realizaciones posteriores. El Palacio Episcopal de Astorga constituyó su primera gran intervención en el ámbito de la arquitectura eclesiástica e institucional. Aunque posteriormente desarrollaría obras religiosas de enorme trascendencia, fue en Astorga donde pudo abordar por primera vez, con plena libertad creativa, un edificio destinado a representar la autoridad de la Iglesia en diálogo con la tradición histórica y con las necesidades de su tiempo. En cierto modo, el Palacio Episcopal anticipa cuestiones arquitectónicas, simbólicas y espirituales que alcanzarán su máxima expresión en la Sagrada Familia», explica el director general de Fundos.

«León le ofreció algo todavía más valioso: un extraordinario repertorio de referencias artísticas e históricas. Pocas ciudades europeas reúnen de forma tan armónica testimonios representativos de los grandes periodos de la historia del arte. La monumentalidad románica de la Real Colegiata de San Isidoro, la perfección del gótico de la Catedral de León, las manifestaciones renacentistas y platerescas de la ciudad y de su entorno, así como la riqueza del patrimonio jacobeo, pusieron al arquitecto en contacto directo con siglos de tradición artística y espiritual», incide José María Viejo del Pozo.

«El obispo Grau transforma espiritual y humanísticamente a Gaudí, sus charlas, sus largas conversaciones con él configuran espiritualmente al arquitecto y esa profundización la traslada a su obra», relata Víctor Manuel Murias. «Sin Astorga, sin León, sin su paso por estas dos ciudades la Sagrada Familia no sería lo que es», añade Murias. «Hay un antes y un después», apostilla.

De la misma opinión es Viejo del Pozo.

«Gaudí no fue un creador aislado ni un revolucionario desvinculado de la historia. Por el contrario, fue un profundo conocedor de las tradiciones constructivas europeas y un atento observador de la arquitectura histórica. León le permitió estudiar sobre el terreno algunos de los ejemplos más sobresalientes de ese legado, incorporando enseñanzas que posteriormente reinterpretaría con un lenguaje plenamente original», explica el director general de Fundos.

La ‘expedición leonesa’ en la Sagrada Familia poco antes de la bendición del Papa.

«El Gaudí de León no es únicamente el Gaudí que dejó dos obras maestras en tierras leonesas. Es también el Gaudí que encontró en León nuevos desafíos profesionales, nuevas fuentes de inspiración y nuevas oportunidades para desarrollar una arquitectura que aspiraba a armonizar belleza, funcionalidad, tradición y trascendencia», añade. «La relación entre Gaudí y León fue, en definitiva, un fecundo diálogo de enriquecimiento mutuo. León recibió dos de sus obras más significativas, pero también contribuyó a forjar al Gaudí universal. Comprender esta realidad permite valorar la Casa Botines y el Palacio Gaudí Astorga no sólo como monumentos excepcionales, sino como capítulos esenciales en la construcción intelectual, artística y espiritual de Antoni Gaudí», resume José María Viejo.

Comparte esa valoración el director del Palacio de Gaudí en Astorga. «Él salió de Cataluña para dejar su obra en León y nosotros hemos descubierto ahora en Barcelona la importancia que conceden a su obra fuera de Cataluña. Nos valoran más de lo que lo hacemos nosotros. El patrimonio gaudiniano leonés es de una gran importancia», destaca Víctor Manuel Murias.

Iluminación de la Torre de Jesús, de la Sagrada Familia, tras la bendición del papa León XIV, coronada en la cruz por el vidrio ya sagrado de la empresa berciana Tvitec.Ciro Fusco

Bajo la Torre de Jesús coronada por el vidrio ya sagrado de Tvitec, como si se tratara de que la gran obra de Gaudí llevara ADN leonés en su cima, Murias, Viejo y la expedición leonesa asistieron al bautismo del templo impactados por la belleza del acto y la trascendencia del momento.

«La presencia del Santo Padre otorgó a la conmemoración una dimensión universal y eclesial de extraordinario significado. Del mismo modo, la bendición de la Torre de Jesús representa un hito de enorme relevancia en el proceso de culminación del templo expiatorio, concebido por Gaudí como una gran catequesis arquitectónica abierta al mundo entero», cuenta Viejo. «Para quienes tuvimos la fortuna de participar, la experiencia fue profundamente emotiva y enriquecedora. Nos permitió comprender, una vez más, que la obra de Gaudí sigue siendo un puente entre fe y cultura, entre tradición y modernidad, y entre el patrimonio material y los grandes valores espirituales que dan sentido a la existencia humana», añade.

«Recordarle cien años después de su muerte de una manera tan grandiosa es demostrar la importancia del legado que nos dejó, una herencia esencial en la historia del arte, en la historia de la arquitectura y en el patrimonio universal», aporta Víctor Murias.

«La Sagrada Familia —añade Viejo— no es únicamente una obra maestra de la arquitectura universal, es también una expresión visible de una fe que se hace arte, belleza y evangelización. Gaudí comprendió como pocos que la belleza constituye un camino privilegiado hacia la trascendencia y hacia el encuentro con Dios. Cien años después de su muerte, su mensaje continúa interpelando a nuestra sociedad y proyectando valores de esperanza, armonía y elevación espiritual».