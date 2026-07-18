Así se consiguió la declaración de Interés Turístico Internacional para la Semana Santa de León

Publicado por JOSÉ MAGÍN GONZÁLEZ-GULLÓN REVILLO León Creado: Actualizado:

A finales de la década de los noventa, el entonces alcalde de León, Mario Amilivia, con el beneplácito de todos los abades de las cofradías, me confió, reciente mi prejubilación radiofónica, la coordinación de la Semana Santa de León, cargo municipal de nueva creación, con el que pretendía poner fin a los enfrentamientos y escándalos surgidos en el seno de la Junta Mayor. Mi trayectoria periodística tenía larga tradición semanasantera ya que, desde principios de los años sesenta, entonces en La Voz de León y más tarde en Radio León, llevaba décadas retransmitiendo procesiones, entrevistando a abades o siendo, finalmente, pregonero de la Semana Santa leonesa en 1996.

Además de esa tarea de «pacificación», Mario Amilivia me encomendó otros dos objetivos: la creación del Museo de Semana Santa y la consecución del título de Interés Turístico Internacional para nuestra Semana Mayor.

Antes de este nombramiento, se habían fundado en aquellos años nuevas cofradías, dos de ellas exclusivamente femeninas, multiplicando el número de procesiones de la Semana Santa leonesa, lo que no se acogió con mucho entusiasmo por algunas de las más antiguas. Pronto el conflicto se trasladó a la calle y estalló al coincidir el itinerario de dos procesiones en un mismo punto y a la misma hora. Los cofrades de una y otra, tratando de abrirse paso, no llegaron a las manos de puro milagro, aunque sí a los gritos y empujones ante el asombro de los espectadores. El escándalo se hizo rápidamente noticia en todos los medios informativos. «Las Cofradías leonesas, a cristazo limpio», titulaba un periódico. Al mismo tiempo, de la sede de la Junta Mayor, en los bajos del consistorio de la plaza de San Marcelo, desaparecía la mayor parte de su valioso patrimonio: publicaciones, actas, archivos, carteles...

Una vez en el cargo, traté de instaurar la normalidad poco a poco, intentando integrar a las nuevas cofradías, sin demasiado apoyo de las más tradicionales. Se publicaron libros, folletos en cuatro idiomas, vídeos con las procesiones, postales con imágenes de las cofradías, se distribuyeron carteles de la Semana Santa de León por toda España y se celebró su pregón, a cargo de relevantes leoneses, en una veintena de capitales españolas. También se enviaron folletos en cuatro idiomas con fotografías de procesiones e imágenes a consulados españoles de diversos países europeos.

El siguiente paso fue el de gestionar la presencia de Televisión Española en la Semana Santa leonesa, cuyas cámaras no habían vuelto a ella desde que, a mediados de los años sesenta, siendo ministro de Información y Turismo Fraga Iribarne, se televisó en directo la procesión de ‘La Cena’, cuya cofradía integraba la mayoría de los hosteleros leoneses y que entonces presidía Julián Jaular. Las emisoras leonesas sí que habían radiado en numerosas ocasiones los diferentes actos y desfiles procesionales, pero la transmisión por la televisión nacional era fundamental para culminar su promoción.

Las gestiones se iniciaron a primeros de año, cuando contacté con el entonces jefe de informativos de Televisión Española, Ernesto Sáenz de Buruaga, compañero y amigo. La pretensión era televisar la procesión de ‘Los Pasos’, en la mañana del Viernes Santo, sin duda la más espectacular. Pero resultó que ese día ya lo tenían comprometido con Cuenca. Se me ofreció entonces cualquier otro día de la Semana en horario nocturno y en conexiones esporádicas.

Hice entonces un último intento recurriendo al por entonces más eficiente y entusiasta embajador de León en Madrid, pregonero que había sido de la Semana Santa leonesa y exministro, Manuel Núñez Pérez, quien contestó que casualmente esa misma tarde tenía una reunión con el director general de Televisión Española y se lo comentaría. Feliz ocurrencia la de contactar con Núñez Pérez porque no habían transcurrido cuarenta y ocho horas cuando el propio Sáenz de Buruaga me anunció el cambio de planes y la presencia de las cámaras de televisión en la mañana del Viernes Santo en León. Se televisó, además de por la cadena nacional, por el canal internacional, y el éxito fue tal que se recibieron felicitaciones y muy satisfactorios controles de audiencia de varios países europeos e incluso de Hispanoamérica.

Los intentos por crear un Museo de la Semana Santa leonesa no encontraron apoyo porque no se encontró un lugar idóneo (el primer local propuesto fue el Palacio del Conde Luna) y, lo más importante, fue imposible llegar a un acuerdo con las cofradías para la cesión de pasos y tronos, como más tarde ocurriría con el nuevo museo, ideado por el Obispado e instalado en el antiguo Seminario Mayor, donde, paradójicamente, en la actualidad y para su mantenimiento, tienen lugar diversos actos ajenos a la Semana Santa. Alguna cofradía, incluso, ha inaugurado su propio museo, al margen de la Junta Mayor.

El entonces presidente de la Junta de CyL, Juan José Lucas, recivbe el expediente solicitando el título de Interés Turístico Internacional para la Semana Santa de León.DL

Faltaba por conseguir el más codiciado reconocimiento: el título de Interés Turístico Internacional, que, por entonces, tan solo habían conseguido las Semanas Santas de Sevilla, Málaga, Zamora, Valladolid y Cuenca. Algo que parecía inalcanzable y para lo que se precisaba unir todos los esfuerzos y ayudas. Con el apoyo incondicional del presidente de la Junta de Castilla y León, Juan José Lucas, que había presenciado nuestras procesiones y que anhelaba conseguir tres títulos internacionales para Castilla y León por los dos con los que contaba Andalucía; del alcalde de León, Mario Amilivia; y de numerosas instituciones y organismos leoneses, tanto locales como provinciales, se redactó un informe de casi un centenar de folios y otras tantas fotografías que, tras la aprobación unánime de la Junta Mayor de Cofradías y del alcalde, entregué en mano al presidente de la Junta en su despacho en Valladolid. Con su visto bueno, su felicitación por el trabajo llevado a cabo y su respaldo oficial, se comprometió a trasladarlo y gestionarlo de inmediato ante la Secretaría de Estado de Turismo en Madrid.

Cuando nos habían anunciado la consecución del título, surgieron otra vez los enfrentamientos y las rivalidades, —siempre entre una minoría de dirigentes de cofradías, que no entre los hermanos de fila, ajenos a tales envidias y rencores más personales que institucionales—, la Secretaría de Estado de Comercio y Turismo hacía saber a la Junta Mayor que habían recibido otra propuesta, sin contar con la aprobación del Ayuntamiento de León, la Diputación Provincial y de la Junta de Castilla y León, y sin siquiera informar de ello a la Junta Mayor de Cofradías. Esta propuesta solicitaba el título con exclusividad a la procesión de ‘Los Pasos’ y a ‘La Ronda’ de la cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno porque eran, según argumentaban, las únicas que reunían méritos para ello.

Nuevo y mayúsculo escándalo que pudo ser. La respuesta no se hizo esperar. Las cofradías y hermandades leonesas montaron en santa cólera. De manera especial, por razones evidentes, las dos más antiguas de la ciudad, Nuestra Señora de las Angustias y Soledad y la Real de Minerva y Vera Cruz. Su historia, su patrimonio y su tradición, aseguraban sus abades, valían tanto o más que cualquier otra. El escándalo, que todas las cofradías amenazaban, fue finalmente abortado por el alcalde, quien impidió que trascendiese a la calle para evitar nuevos y mayores enfrentamientos. A ello se unió igualmente el Obispado, que ya en anteriores ocasiones había avisado de que podía tomar cartas en el asunto si seguían los conflictos entre cofradías.

La Secretaría de Estado de Turismo manifestaba también su sorpresa, puesto que nunca se les había presentado un caso igual. No se explicaba cómo, pudiendo obtener el título toda la Semana Santa, se prefiriera otorgarlo solo a una de sus procesiones. Más tarde se supo que quienes habían estado detrás de esta propuesta eran dos papones, sin opción alguna de conseguir sus fines por carecer del respaldo de las instituciones oficiales necesarias. Curiosamente, veinticinco años después, siguen apareciendo en tertulias semanasanteras en las que se atribuyen el mérito de haber conseguido este título, cuando, como queda demostrado, buscaban solo el lucimiento personal. Lo sorprendente es que haya medios informativos locales que desconozcan hechos que fueron destacados por la prensa y la radio de la capital leonesa.

Una vez más, el alcalde, demostrando su tradición cofrade como hermano del Dulce Nombre de Jesús, junto al exministro leonés Manuel Núñez Pérez y este coordinador buscaron la manera de satisfacer a todos, añadiendo al título la ‘Mención Especial’ a la Procesión de los Pasos y a la Ronda de Jesús, que aceptó la Secretaría de Estado, dado que se había desechado cualquier propuesta ajena a la Junta Mayor. Todos los abades terminaron por acatar, sin demasiado entusiasmo, la Mención, la cual no aparecería en el diploma, pero sí en el Boletín Oficial de 16 de abril de 2002, donde figuraba la resolución tomada el 4 de marzo anterior.

El diploma de la declaración de Interés Turístico Internacional para la Semana Santa de León.Gonzalo

Al cesar Mario Amilivia como alcalde en 2003, su sucesor, Francisco Fernández, me propuso seguir en el cargo de coordinador, propuesta que agradecí, aunque, después de cinco años y conseguido el objetivo principal, preferí declinar.

Ojalá estas líneas sirvan para poner fin a los enfrentamientos y vanas presunciones de quienes, aún hoy, solo buscan su protagonismo personal, incluso a costa de poner en entredicho el valor y la historia de las dieciséis cofradías que hacen posible y acrecientan anualmente la fama de la Semana Santa leonesa.