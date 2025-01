Calabuig:«León necesita necesita más oncólogos por su alta incidencia de cáncer»

Nuevo año, nuevos retos. El presidente de la Asociación Contra el Cáncer en León, Estanislao de Luis Calabuig, explica en esta entrevista los proyectos y las peticiones para la provincia de León.

—El diagnóstico cáncer asusta. ¿Es la peor enfermedad que se puede tener?

—El impacto crítico que produce un diagnóstico de cáncer es algo que todavía tenemos interiorizado como respuesta inmediata, sin embargo, en la actualidad, la mortalidad en bastantes tipos de cáncer se ha reducido de forma muy significativa, como respuesta a los progresos en prevención activa y los conocimientos aportados por la investigación. Como referencia genérica se puede afirmar que el cáncer es uno de los problemas sociosanitarios más importantes que existen a nivel mundial y la primera causa de muerte en España en los últimos años.

—La investigación se ha volcado con la enfermedad y cuanto más se investiga más se sabe sobre la dificultad de un abordaje genérico. ¿Cree que la utopía de una vacuna contra el cáncer se desvanece?

—Es inmensa la información originada por la investigación en cáncer, conformando una red interconectada en base a sus publicaciones científicas, que están aportando procedimientos y mecanismos innovadores y precisos para muchos de los diferentes tipos de cáncer, con resultados muy positivos, y dirigidos a aumentar la supervivencia de los pacientes. Pero el término vacuna no sería el más correcto a aplicar en la mayoría de los casos de cáncer, con excepción de aquellos que pueden ser provocados por la interferencia de algún microorganismo, como puede ser el caso del papiloma humano o de aquellos provocados por determinados estafilococos.

— Se ha avanzado mucho en la prolongación de los años de supervivencia. ¿Tiene datos de cuántos pacientes se curan totalmente de la enfermedad?

—Evaluar la respuesta de la evolución del cáncer puede hacerse de forma estandarizada a partir del contraste de datos de las tasas de incidencia, prevalencia a los 5 años y mortalidad, tanto de forma global, como por tipo de cáncer. Si se considera el año 2024 para la provincia de León, la incidencia fue de 773 diagnósticos por cada 100.000 habitantes, la prevalencia de 2.323 y la mortalidad de 344. Pero la respuesta es diferente para cada tipo de cáncer ya que, mientras que la mayor incidencia afecta a la próstata, mama, colorrectal y pulmón con tasas superiores a 80, la mortalidad se manifiesta en pulmón, colorrectal, próstata y mama con tasas superiores a 40, y en ese orden.

— ¿Cuáles son los tumores que no tienen cura?

—No puede afirmarse de forma tajante que haya algún cáncer que no tenga cura, pero suele haber una relación entre tumores poco frecuentes, entendiendo como tales a aquellos cuya tasa de incidencia en inferior a 6 por cada 100.000 habitantes, con los que tienen una media de supervivencia más baja que otros tumores. Los cánceres menos comunes muestran valores de un 47%, mientras que la supervivencia media en los más frecuentes es del 55,3% en hombres y del 61,7% en mujeres.

—¿Y los que han mejorado el pronóstico y la supervivencia a cinco años?

—Aquellos tipos de cáncer que tienen un eficiente diagnóstico precoz, como lo son desde hace unos años los que se detectan por barridos sistemáticos y periódicos en cáncer de mama, colorrectal o de próstata, han mejorado de forma muy sensible en su supervivencia, siendo en muchos casos eliminados antes de su presencia con síntomas de gravedad. Y así ocurrirá con todos aquellos a los que pueda aplicarse cualquier tipo de diagnóstico preventivo, fruto de la aplicación de metodologías innovadoras surgidas de la investigación.

—Espacios sin humo en León. ¿Cuántos hay? ¿Hacen falta mas?

—En principio, habría que reconocer los que por la Ley 42 de 2010, sobre medidas sanitarias frente al tabaquismo, deberían considerarse de forma efectiva como espacios sin humo, algo que lamentablemente no se cumple, incluso en lugares de riesgo critico de provocar efectos de tabaquismo pasivo. Teóricamente, el objetivo es evitar la principal causa de muerte prevenible en España y en el mundo, ya que el tabaquismo está relacionado con 16 tipos de cáncer y, en nuestro país, provoca 63.000 muertes anuales, por lo que se puede declarar que el tabaquismo es el enemigo número uno para la salud pública, con una extraordinaria carga en vidas humanas, sufrimiento para pacientes y su entorno familiar, además de un fuerte impacto en los recursos económicos y sanitarios que requieren su tratamiento.

Además, y por todo eso, desde la Asociación Española Contra el Cáncer se está desarrollando una campaña de prevención y concienciación, proponiendo cambios normativos para prohibir fumar en determinados espacios exteriores, para promover una vida libre de humo que proteja a la población infantil y juvenil. En la provincia de León se han declarado varios espacios públicos, en colaboración con instituciones, relacionados con espacios deportivos, docentes, de valor natural, de ocio, o simplemente territoriales. En concreto, ya han sido declarados ‘Espacios sin Humo’ el parque Antonio García Valladares en el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, los campus universitarios de León y Ponferrada, el pueblo de San Facundo, la Ciudad Deportiva de Ponferrada y todos los Espacios Naturales de la Red de espacios protegidos de Castilla y León en la provincia leonesa. Y están programadas para su declaración varios espacios en la capital de León y en La Bañeza.

—Milán ha prohibido fumar en la calle a menos de 10 metros. ¿Cree que esa medida es posible en España?

—Lo que sí está claro es el efecto nocivo del tabaco, y que el objetivo de la Organización Mundial de la Salud y de la Unión Europea, a corto plazo, es el de evitar que la población siga siendo involuntariamente fumadora pasiva, y así contribuir a disminuir a largo plazo muertes prematuras y enfermedades crónicas, entre ellas por cáncer. Lo que ahora se persigue es anticiparse a normativas obligatorias.

— ¿A qué atribuye que haya aumentado el número de mujeres que no fuma a las que se le diagnostica cáncer de pulmón?

— Cada año mueren más de 20.000 españoles a causa del cáncer de pulmón, afectando a un 82% de hombres y a un 17% de mujeres. Los últimos datos sobre incidencia en cáncer de pulmón revelan un aumento en no fumadores, que puede llegar a representar el 29% sobre el total. Además, los oncólogos especialistas en cáncer de pulmón advierten que proporcionalmente el aumento es mayor entre el sexo femenino, con un incremento de la mortalidad del 9%, frente al 3% de los hombres, llegando a ser en estos momentos el cuarto tumor en incidencia en mujeres. Los estudios realizados en el ámbito europeo señalan como principal causante de ese incremento a la contaminación ambiental, fundamentalmente en determinados subtipos de cáncer de pulmón, precisamente en personas que no consumen tabaco, pero que viven en ciudades que sufren más niveles de polución. Por otra parte, los tratamientos individualizados son más efectivos es este subgrupo de pacientes.

—¿Qué proyectos nuevo tiene la asociación de León para 2025?

—Dentro de los objetivos del nuevo Plan Estratégico de la Asociación Española Contra el Cáncer, y formando parte de la campaña Llegar a más, se incorporó a la plantilla provincial una nueva profesional en su función de coordinadora de juntas locales, con la prioridad de mejorar la atención y prestación los servicios de apoyo, tratando de ofrecer las mismas oportunidades y aportando la equidad necesaria a todos los habitantes de la provincia, fundamentalmente en el medio rural. Esta planificación supone incrementar para este año el número de juntas locales y delegaciones, sobre las 23 existentes en la actualidad. En la campaña de extensión y acercamiento a la población rural se están consiguiendo sinergias de gran potencial con instituciones y organismos públicos que, en sus actividades profesionales o administrativas, realizan sus funciones en estos sectores territoriales, para tratar de paliar en lo posible las consecuencias médicas, físicas, psicológicas, sociales, laborales, emocionales o familiares, que puedan afectar a su calidad de vida. En este año se incorporará un nuevo coordinador de voluntariado para unificar y gestionar las funciones de las personas que ayudan y colaboran con la asociación. Esta incorporación implicara indirectamente una mejora de los servicios de psicología, uno de los más demandados por pacientes y familiares, tanto en León como en Ponferrada, ya que en la actualidad realizaban la función parcial de coordinación de voluntariado. Como campañas principales, se seguirá en la lucha contra el tabaquismo, tanto por el consumo de tabaco como de vapers y cigarrillos electrónicos, con iniciativas de protección de menores, como la planificada con el Ayuntamiento de León. Están también programadas nuevas acciones para la prevención solar en espacios públicos, en los que se darán pautas a menores y adultos con el fin de proteger sobre todo a los jóvenes de posibles lesiones solares que deriven en cánceres. Están ya programados para el primer trimestre talleres de cocina participativa, cuidado del suelo pélvico, ejercicio físico terapéutico, prevención de linfedema, y talleres de ocio, como los de mañanas creativas o los grupos de lectura.

—¿Cuántos proyectos de investigación está subvencionando la asociación de León?

— Actualmente están activos dos proyectos de investigación con financiación para cuatro años en colaboración con la Universidad de León, en el Instituto de Biomedicina. El de Tania Valentín sobre el efecto de los factores inducibles por hipoxia en el carcinoma hepatocelular, que finalizará este año, y el de Helena Álvarez, iniciado el año pasado, sobre el impacto de los Estafilococos intracelulares en el desarrollo del cáncer de mama. Además, también está financiado por la Junta Provincial de León el proyecto de Roberto Piñeiro, iniciado en el 2023, sobre la biopsia líquida en el cáncer de mama metastásico para una medicina preventiva, en el Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela.

—¿Cuántos oncólogos hacen falta en la provincia de León para una buena atención entre los hospitales de León y Bierzo?

— De acuerdo con la opinión de los especialistas sanitarios, la dotación de oncólogos, para atender de forma adecuada la incidencia de casos de cáncer en la provincia de León, debería de ser de 12 en el Área de Salud de León y de 5 en el Área de Salud del Bierzo, cuando la dotación actual es de 10 y 4 respectivamente, aunque en el Bierzo la mayoría se está cubriendo con el apoyo de oncólogos de otras Áreas de Salud de la Comunidad Autónoma. Hay que tener en cuenta que León es de las provincias con mayor tasa de incidencia y de mortalidad por enfermedades de cáncer. Sería fundamental, por lo tanto que, entre los objetivos a cumplir en un futuro próximo, el primero debería ser el de materializar una plantilla adecuada de especialistas en oncología para cubrir las necesidades actuales y de previsión de futuro. Uno de los servicios que con frecuencia es demandado por los expertos, va enfocado a la necesidad de dotar de una Unidad de Consejo Genético para León, equiparable a las que existen en Burgos, Salamanca o Valladolid, para optimizar y agilizar la predicción de varios tipos de cáncer que podrían detectarse por mutaciones genéticas susceptibles de provocarlas. Hay también preocupación generalizada, directamente apoyada por la Asociación Española Contra el Cáncer, por conseguir una unidad de seguimiento especializado para largos supervivientes, con el objetivo de atender en consultas propias a aquellos enfermos que hayan sobrevivido los cinco años desde el diagnóstico de su enfermedad. Una de las peticiones sociales más reivindicadas para la provincia ha sido la de dotación de la Unidad de Radiología del Bierzo y, por fin, ya se han iniciado las obras de todo el complejo de la unidad satélite dentro de su Plan de Asistencia Sanitaria.

—¿Cómo funciona el cribado del cáncer de colon? ¿tienen nuevos proyectos para aumentar la participación en los cribados?

—El cáncer de colon es el más frecuente en nuestra provincia, pero puede prevenirse de forma muy efectiva mediante el test periódico de sangre oculta en heces, una prueba de cribado no invasiva que puede resolver cerca del 90% de las pruebas que se realizan y ya presentan ese tumor en una fase no muy avanzada. Pero el problema radica en que el control de la población diana, personas de edad comprendida entre los 50 y los 74 años, solamente es realizado por el 40% de las personas. Eso implica que, en los no controlados, el impacto sigue siendo aun muy alto y los casos que posteriormente se diagnostican con pronóstico grave tienen alta mortalidad. Se trata de conseguir una mayor participación a través de la divulgación y de la información y, de forma paralela, que el protocolo sea más rápido y sencillo, de forma que la invitación incorpore el test, que la entrega no necesite visita personal, y que la información y resultados se hagan vía electrónica, incluyendo consulta médica para seguir el procedimiento en los casos que sean positivos.