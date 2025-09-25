León se sube a la ola del glutatión

Es la molécula más importante después del agua, se encuentra en todas las células y participa en más de 1.500 funciones metabólica. El glutatión se compone de tres aminoácidos (ácido glutámico, glicina y cisteína) y es el guardián del sistema inmunitario, la defensa frente a la oxidación de la célula y un parapeto contra la inflamación del cuerpo o de alguna de sus partes que está en la base de numerosas enfermedades.

De inflamación y glutatión habló en León la doctora Lola González Capilla invitada por las asociaciones Alefas y Aderle. La inflamación es un proceso que está relacionado con el funcionamiento normal del organismo. La doctora lo explica con el símil de una ciudad donde los servicios esenciales empiezan a fallar. Entonces se produce el colapso. En el cuerpo pasa lo mismo. Si dejan de funcionar las moléculas que defienden de agresiones externas como las radiaciones, infecciones, intoxicaciones se produce la inflamación, la intoxicación o la oxidación de las células.

«La contaminación, el estrés o la mala alimentación disminuyen los niveles de glutatión, que es el antioxidante maestro del cuerpo», precisa. El consumo de alimentos ultraprocesados y dulces industriales altera la insulina y la resistencia a esta sustancia.

Secuenciación de la molécula glutatión.DL

La inflamación está detrás de enfermedades crónicas y del envejecimiento no debido a la edad. Problemas cardiovasculares, infartos agudos, enfermedades neurodegenerativas, cáncer... pueden tener como base la inflamación crónica de bajo grado, apunta la experta.

En las analíticas se pueden observar algunos parámetros de inflamación a través de indicadores como la velocidad o la sedimentación en sangre. También se nota por la inflamación del cuerpo por la retención de líquidos o en el vientre porque la inflamación intestinal produce una alteración de la flora y se manifiesta en la tripa hinchada como de embarazada.

El intestino es particularmente vulnerable. «Se absorben sustancias a través del intestino que pasan a la sangre y no deberían pasar nunca», explica la doctora. «Es como si se abrieran los poros y se pierden las barreras, pasan proteínas enteras, toxinas y bacterias que llegan al interior de la sangre y producen la inflamación», añade.

Lola González Capilla.DL

Para ayudar al cuerpo a combatir esa inflamación, «lo primero de todo hay que cambiar el estilo de vida: la forma en que nos alimentamos, cómo gestionamos el estrés y realizar ejercicio físico son los principios activos para nuestra salud», subraya. Un descanso adecuado y hasta respirar bien son otros factores que pueden ayudar.

La doctora González Capilla, especializada en terapias naturales, se centra en la neuroinflamamación en el libro Glutatión y neuroinflamación, el protector invisible, que presentó en León en el Albergue de Asociaciones (ADA) del CHF.

"El glutatión es la molécula más importante después del agua y tiene unas 1.500 funciones metabólicas»

Fue a raíz de un problema de salud de su hija cuando esta médica, con más de tres décadas de experiencia, empezó a investigar el problema de la neuroinflamación. Sufría dolor crónico, de cabeza, espalda y tripa, tenía reglas dolorosas... «Empecé a ver qué pasaba con todo esto porque se pasaba meses en cama y tuvo una afección en la retina por parásitos». En los análisis descubrieron además tres infecciones virales.

Así descubrió que la neuroinflamación produce niebla mental, lentitud para pensar; irritabilidad, ansiedad, tristeza; dolor de cabeza o corporal sin causa clara; insomnio o sueño no reparador o fatiga, apatía y falta de motivación son algunos de los síntomas de la neuroinflamación. A largo plazo, esta inflamación puede favorecer enfermedades como el alzhéimer, el párkinson, la esclerosis múltiple, así como trastornos como la depresión, la ansiedad o incluso la esquizofrenia.

«La inflamación se acompaña de dolor por el acúmulo de sustancias. Cuando se trata de una inflamación aguda produce calor, pero cuando es crónica no», aclara.

Por esta vía llegó al glutatión, una molécula que se encuentra en el interior de todas las células del cuerpo. «Es la más importante después del agua porque tiene unas 1.500 funciones metabólicas», señala la doctora.

Entre las más importantes destaca su función inmunomoduladora para combatir agentes externos y regular la inflamación porque además «es antioxidante y la oxidación es la principal causa de la inflamación», precisa. El glutatión protege las mitocondrias de esa oxidación y cuado no puede cumplir esa función, «tenemos menos niveles de energía». Otra de las funciones de esta molécula es que protege de las mutaciones del ADN por agresiones externas. «El glutación repara y contribuye a la renovación de las células».

En los años 60, el cirujano italiano Gustavo Bounous y la la doctora Patricia Kongshavn, pionera en la investigación del nuevo campo de la inmunología clínica en la Universidad McGill de Montreal, empezaron a trabajar en la búsqueda de la mejora de la función inmunitaria y se centraron en el glutatión, una molécula que había sido descubierta en 1888 por un investigador francés y que esta pareja científica desentrañó hasta conseguir un principio activo para reponerlo en el organismo, puesto que «todas las funciones que realiza la célula hace que el glutatión se vaya gastando».

Bounous estudió por qué algunos pacientes se recuperaban después de las cirugías y otros sufrían complicaciones. Empezó a indagar en la nutrición y llegó hasta el glutatión, una proteína formada por tres aminoácidos: ácido glutámico, glicina y cisteína. La cisteína es la más escasa y además es decisiva en la creación de un tipo especial de proteína extraída del suero de leche, rica en cisteína no desnaturalizada.

"El intestino es particularmente vulnerable a la inflamación. Absorbe sustancias que van a la sangre»

A partir de esta proteína estos investigadores crearon Immunocal, «un complemento nutricional científica y clínicamente respaldado que contiene proteínas de suero tratadas sin calor, conservando su estructura bioactiva», explica esta médica integrativa. «El Immunocal ayuda a mantener buenos niveles de cisteína y glutatión incluso en enfermedades crónicas de tipo reumatoide».

Alimentos como el brócoli, la leche, la carne roja o los huevos produce cisteína, básica para regenerar el glutatión, pero solo llega a la células tan solo un 3%. «La célula tiene que construir el glutatión para que cumpla sus funciones porque lo vamos gastando y cada vez es más difícil reponerlo», explica. «Es un negocio ético, pero no un timo. Hay investigaciones que lo avalan y autorizado en 18 países, ocho de la Unión Europea», sostiene la médica.

Además de la cisteína, otros nutrientes clave apoyan al glutatión y al equilibrio celular. El ácido alfa-lipoico y vitaminas C y E ayudan al glutatión en su función antioxidante. El selenio es «imprescindible para su acción antioxidante». El zinc regula el sistema inmunitario y la respuesta inflamatoria; el magnesio apoya la producción de energía celular y equilibra el sistema nervioso; las vitaminas B6, B9 y B12 son esenciales en procesos de detoxificación y producción de neurotransmisores y, por último, el resveratrol es un polifenol natural con efectos neuroprotectores y moduladores de la inflamación.