La leonesa Azucena Delife muestra la medicina de la música

La leonesa Azucena Delife (María Azucena de la Iglesia Ferreras) ofrece este viernes la charla vivencial ‘La Medicina de la Música’. Música profesional, percusionista, musicoterapeuta de la voz y facilitadora de círculos creativos, con esta experiencia invita a descubrir el poder del sonido, la voz y la vibración como herramientas accesibles de salud y bienestar.

La charla vivencial y experiencia sonora integrativa se desarrolla este viernes 26 de septiembre de 20.45 a 22.00 horas en Monyoga Studio (República Argentina, 31 - 1º centro).

«La actividad combina conocimientos teóricos con ejemplos de la ciencia y de sabidurías ancestrales, junto a experiencias prácticas de respiración natural,

canto consciente e intencional», explica Azucena Delife.

Las personas que participen podrán «vivenciar cómo el propio sonido ayuda a entrar en un estado de presencia y calma, favoreciendo la conexión con una misma y con los demás», añade.

Con un enfoque integrador, la charla busca acercar a la ciudadanía los beneficios de la música no solo como arte, sino también como medicina natural para el cuerpo, la mente y el espíritu. La charla se apoya en el sonido de instrumentos de percusión de todo el mundo como tambores, teclado, shruti box, ukelele.

Azucena Delife cuenta con más de veinte años de experiencia como profesora de percusión y educadora de la voz y ha dedicado su carrera a la formación y a la creación de proyectos artísticos y sociales.

Para ella, la música es un medio vivo que abre caminos de expresión más allá de las palabras y que puede contribuir al equilibrio personal, emocional y comunitario.

Esta leonesa ha creado su propia metodología, ArtisVocal®, en la que integra lo musical y lo vocal con lo psicocorporal. «ArtisVocal es un método pedagógico

para descubrir la verdadera voz, cultivar la presencia y caminar hacia la expresión auténtica», explica su creadora. Este método lo puso en práctica en 2017 después de 15 años de investigación vocal y ricas experiencias profesionales y vitales y se inspira en la máxima de que «nuestro instrumento natural y original es nuestro cuerpo, nuestra voz». El cuerpo y la voz generan movimiento, energía y vibración.

Azucena Delife ofrece sesiones individuales, talleres y círculos creativos que fomentan la expresión auténtica, la creatividad compartida y el sentido de pertenencia.

«Todo inspira y todo espira», apunta como lema de esta charla vivencial que está abierta al público hasta completar aforo. «Será un espacio donde además de compartir conocimientos, tendremos la oportunidad de vivir una experiencia sonora integrativa», subraya la ponente y creadora.