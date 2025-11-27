Los mejores cirujanos, en León, con las últimas novedades para operar a niños con traumatismos

Entre cinco y diez niños y niñas son intervenidos de lesiones del nervio periférico en León cada año. Aunque son casos infrecuentes, «estar preparados» para darles una respuesta óptima es el objetivo del curso que se celebró el pasado fin de semana en León en HM San Francisco.

Bajo la director del doctor Alain Gilbert, precursor de la cirugía del plexo braquial obstétrico en los años 80 y máxima autoridad en este tipo de lesiones, y el neurocirujano de HM y jefe de Neurocirugía del Caule, Javier Robla, medio centenar de especialistas de máximo nivel compartieron los últimos avances e innovaciones en León. «Las lesiones pediátricas más frecuentes son las que se producen en el parto, conocidas como lesiones obstétricas del plexo braquial», señala el doctor Robla.

La mayoría de los congresos de lesiones de nervios en niños se focalizan en este tipo de lesiones. «Lo innovador de nuestro curso es que nos centramos en todo el resto de las lesiones del nervio periférico en los niños, ya sean por traumatismos (accidentes, cortes, etc), por problemas de infecciones virales que pueden producir neuropatías o en relación con la espasticidad de las parálisis cerebrales», explica el neurocirujano leonés. «Son casos infrecuentes, pero todos los años operamos unas cinco o diez lesiones como mucho, siendo centro de referencia. Aunque sean escasas, queremos estar preparados para, si aparecen, darles solución», añade.

León ha sido el escenario de las últimas actualizaciones sobre las lesiones pediátricas del nervio periférico y las técnicas actuales más innovadoras que utilizan en estos casos. Han participado medio centenar de cirujanos de todos los continentes, que «sin duda son las máximas autoridades en esta materia de cirugía de los nervios periféricos. Son los que están en la vanguardia del tratamiento de estas lesiones».

Además de neurocirujanos que realizan cirugía de nervios periféricos también han participado especialistas en traumatología y cirugía plástica, porque «este tipo de lesiones aúna o precisa muchas veces de las mismas». Uno de los especialistas que participó como ponente es el prestigioso Dr. Mariano Socolovsky, jefe de Neurocirugía del Hospital de Clínicas de Buenos Aires.

La importancia de la cita científico-médica, destacó este especialista, es que «las lesiones que nos congregan en León no solo son importantes porque ocurren a una edad temprana de la vida, lo que hace que si el paciente no es tratado en el momento adecuado conviva con secuelas o invalidez durante el resto de su vida, sino también porque son relativamente infrecuentes, lo que provoca que la gente que tiene real experiencia en este tipo de lesiones es muy poca en el mundo».