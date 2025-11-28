A veces los síntomas se confunden, pero el efecto sobre la salud es diferente. La clínica o los test disponibles en las consultas de Atención Primaria ayudan al médico a discernir si un paciente llega con catarro, gripe o covid. El presidente de Semergen (Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria) en Castilla y León, Francisco Martínez García, destaca la importancia de un diagnóstico por el profesional sanitario para evitar el uso abusivo de los antibióticos. Los catarros afectan a las vías respiratorias altas y están provocados por rinovirus que se manifiestan con congestión nasal y faringitis, estornudos, tos leve y malestar suave. Aunque también hay malestar, el cansancio suele ser leve o moderado y la fiebre es inusual o baja.

La gripe A o B también se manifiesta con síntomas respiratorios que comienzan principalmente en épocas frías y húmedas. Con la gripe siempre hay fiebre, que tiene un inicio brusco, malestar general, dolor muscular y síntomas respiratorios como congestión nasal, tos, expectoración, dolor al tragar y dolor articular. «Puede aparecer una descompensación de la enfermedad crónica de base o complicaciones con una neumonía», destaca Francisco Martínez. Estos síntomas son compartidos con el covid, que comienza con un cuadro similar a la gripe y que en cada persona se manifiesta de manera diferente. «Puede despistar más el diagnóstico, pero lo que pasa con el covid es que hay pérdida de olfato, gusto y molestias gastrointestinales». El síntoma más alarmante es la dificultad para respirar, opresión torácica o fiebre que persiste en el tiempo. «La mejor manera de prevenir la gripe y el covid es con la vacunación, que es clave, sobre todo en niños y adultos por encima de los 59 años. Es importante que se vacunen los ancianos con patología crónica y los convivientes, todos los sanitarios y niños de más de 4 meses, que son propagadores de los virus».

Multitest

Lo más efectivo es realizar un multitest disponible en las consultas de Atención Primaria para detectar el VRS, covid o gripe A y B. «Nos ayuda a orientar el diagnóstico y evitar así el abuso de antibióticos».

Los médicos de familia alertan a autoridades y ciudadanos de que este año la epidemia de gripe llegará con aproximadamente un mes de adelanto, por lo que adquirirá alta intensidad desde las primeras semanas de diciembre y podría tocar el techo de contagios coincidiendo con las Navidades. «Hay que concienciarse de que la vacuna es muy importante. En un futuro próximo se empezará a vacunar del virus sincitial respiratorio (VRS) a toda la población por tramos de edad», adelanta el presidente de Semergen en Castilla y León. La ministra de Sanidad emplaza a las autonomías para que antes del 1 de diciembre consensuen un protocolo de actuación común contra la gripe, que entre otras cosas regule en todo el país los momentos y lugares en los que será obligatorio el uso de mascarillas.