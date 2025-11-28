Diario de León

¿Catarro, gripe o covid?

La vacuna contra el virus sincitial respiratorio llegará a toda la población y se empezará a vacunas por tramos de edad

Los síntomas de la gripe y el covid son parecidos, con fiebre y dolores musculares.saniusman89

Carmen Tapia
Carmen TapiaCoordinadora de Sociedad

A veces los síntomas se confunden, pero el efecto sobre la salud es diferente. La clínica o los test disponibles en las consultas de Atención Primaria ayudan al médico a discernir si un paciente llega con catarro, gripe o covid. El presidente de Semergen (Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria) en Castilla y León, Francisco Martínez García, destaca la importancia de un diagnóstico por el profesional sanitario para evitar el uso abusivo de los antibióticos. Los catarros afectan a las vías respiratorias altas y están provocados por rinovirus que se manifiestan con congestión nasal y faringitis, estornudos, tos leve y malestar suave. Aunque también hay malestar, el cansancio suele ser leve o moderado y la fiebre es inusual o baja.

La gripe A o B también se manifiesta con síntomas respiratorios que comienzan principalmente en épocas frías y húmedas. Con la gripe siempre hay fiebre, que tiene un inicio brusco, malestar general, dolor muscular y síntomas respiratorios como congestión nasal, tos, expectoración, dolor al tragar y dolor articular. «Puede aparecer una descompensación de la enfermedad crónica de base o complicaciones con una neumonía», destaca Francisco Martínez. Estos síntomas son compartidos con el covid, que comienza con un cuadro similar a la gripe y que en cada persona se manifiesta de manera diferente. «Puede despistar más el diagnóstico, pero lo que pasa con el covid es que hay pérdida de olfato, gusto y molestias gastrointestinales». El síntoma más alarmante es la dificultad para respirar, opresión torácica o fiebre que persiste en el tiempo. «La mejor manera de prevenir la gripe y el covid es con la vacunación, que es clave, sobre todo en niños y adultos por encima de los 59 años. Es importante que se vacunen los ancianos con patología crónica y los convivientes, todos los sanitarios y niños de más de 4 meses, que son propagadores de los virus».

Multitest

Lo más efectivo es realizar un multitest disponible en las consultas de Atención Primaria para detectar el VRS, covid o gripe A y B. «Nos ayuda a orientar el diagnóstico y evitar así el abuso de antibióticos».

Los médicos de familia alertan a autoridades y ciudadanos de que este año la epidemia de gripe llegará con aproximadamente un mes de adelanto, por lo que adquirirá alta intensidad desde las primeras semanas de diciembre y podría tocar el techo de contagios coincidiendo con las Navidades. «Hay que concienciarse de que la vacuna es muy importante. En un futuro próximo se empezará a vacunar del virus sincitial respiratorio (VRS) a toda la población por tramos de edad», adelanta el presidente de Semergen en Castilla y León. La ministra de Sanidad emplaza a las autonomías para que antes del 1 de diciembre consensuen un protocolo de actuación común contra la gripe, que entre otras cosas regule en todo el país los momentos y lugares en los que será obligatorio el uso de mascarillas.

1Dudas despejadas con un test
Puedes recurrir a una prueba de antígenos. 
2Visita a un profesional sanitario
En caso de fiebre superior a 38º, fatiga al respirar o dolor o sensación de opresión en el pecho, acude al médico. 
3Duerme lo suficiente.
Descansar al menos siete u ocho diarias permite recuperar fuerzas, especialmente si se presenta fiebre. 
4Bebe líquidos con frecuencia.
Agua, zumos y sopas no demasiado calientes ayudan a eliminar la mucosidad, previenen la deshidratación y alivian el dolor de garganta. 
5Usa mascarillas en espacios interiores. Esta medida es útil tanto para protegerse frente al covid-19, gripes y resfriados como para evitar su propagación una vez se han contraído. 
6Ventila.
Al igual que en tu local u oficina, abre las ventanas a menudo, durante al menos 10 minutos. 
7Lávate las manos con frecuencia
Hazlo con agua y jabón durante al menos quince segundos, poniendo especial atención a la zona entre los dedos y debajo de las uñas. 
8Cuidado al estornudar
Siempre que tosas o estornudes intenta hacerlo en un pañuelo desechable, que luego debes tirar a la basura. 9Huye de los ambientes fríos, húmedos y con humo Evita la exposición prolongada al frío, así como cambios bruscos de temperatura y las bebidas excesivamente frías.
10Vacúnate. Puedes informarte sobre los colectivos a los que se aconseja la vacuna en el Ministerio de Sanidad.

