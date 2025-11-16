Mercedes Benz: Vision Iconic… una nueva era

Publicado por Javier F. Zardón León Creado: Actualizado:

Diseñado… para el futuro. Mercedes-Benz ha entrado en una nueva era de diseño icónico, una suerte de encarnación de la libertad de pensar más allá de convencionalismos, un creativo impulso que abre nuevas perspectivas, construyendo un puente entre pasado y futuro. Además de una opulenta presencia, aunque atemporal, la característica central de este impactante showcar es la reinterpretación de uno de los elementos más reconocibles en la historia del automóvil: la icónica parrilla del radiador Mercedes-Benz, la ‘Iconic Grill’, que debutó en el reciente GLC eléctrico, expresa emoción e inteligencia a la vez que permite a la marca destacar en el actual ‘mar de la igualdad’.

Un llamativo y vanguardista homenaje a la tradicional parrilla cromada que, como elemento clave de diseño, ha dado forma a la ‘cara’ de Mercedes-Benz durante más de 100 años. Ahora, la icónica parilla, viene inspirada en las rejillas verticales de modelos legendarios: W 108, W 111 y el 600 Pullman.

El Vision Iconic demuestra el elevado lenguaje de diseño de la marca al refinar la histórica parrilla, audaz, erguida y orgullosa, que integra la estrella brillantemente iluminada en el capó. Así, la iluminación de la icónica estrella y la parrilla cromada en combinación con escenarios de animación para la parrilla acaban demostrando la importancia que para el diseño digital tiene la integración de la luz.

«Inspirado en la época dorada del diseño automotriz de la década de 1930 este showcar encarna la pura esencia de Mercedes-Benz, Con su aparente capó que le da una presencia majestuosa, esculturales líneas fluidas y un toque Art Deco se eleva para convertirse en un verdadero icono de la belleza automotriz»; sostiene Gorden Wagener, director de diseño de Mercedes-Benz Group AG.

Mercedes-Benz Vision Iconic: Das skulpturale Exterieur in tiefschwarzer Hochglanzlackierung. Mercedes-Benz Vision Iconic: The sculptural exterior in deep black high-gloss finish.MB

También el distintivo diseño frontal se enriquece con unos modernos faros delgados, dotados de la última tecnología de iluminación; mientras el acabado de profunda pintura negra de alto brillo acaba por enfatizar el escultural diseño exterior del showcar.

El habitáculo del Vision Iconic redefine la elegancia mediante una opulenta composición inspirada en el Art Deco de la mejor artesanía y materiales exclusivos. Una estructura de vidrio flotante se convierte en la pieza central del panel de instrumentos: el «Zeppelin», una forma escultórica que revela un cautivador interior, con detalles ingesionamente diseñados y una perfilada interacción de instrumentos analógicos y digitales; así, al abrir la puerta, el cuadro de instrumentos ‘cobra vida’ merced a una animación cinematográfica totalmente analógica inspirada en los cronógrafos de alta gama.

Con el detalle por bandera, el interior del Vision Iconic redefine la elegancia mediante una opulenta composición inspirada en el Art Decomb

Además, el concepto de pantalla de ‘pilar a pilar’ combina la tecnología con la perfección en el interior: en el centro, uno de los cuatro relojes tiene la forma del logotipo de la marca, actuando como una suerte de compañero de la IA.

Detrás del «Zeppelin», una generosa superficie decorativa se despliega en forma de impresionante incrustación de brillante aspecto nacarado, que ofrece una profundidad visual y delicadeza artesanal. La intrincada marquetería de nácar también adorna los paneles de las puertas, rodeando las manillas de las puertas de latón finamente elaboradas y pulidas en tonos plateados y dorados antes de fluir hacia un radiante patrón de estrellas que enmarca el asiento trasero.

Conductor y pasajero pueden compartir el espacioso asiento delantero, suntuosamente tapizado en terciopelo azul profundo, lo que fomenta una sensación de relajación conjunta y una experiencia de lujo. Frente al conductor, el volante de cuatro radios resalta un elegante carácter deportivo.

El logotipo de Mercedes-Benz flota dentro de una esfera de vidrio, sujeta por los radios como una joya. El piso del habitáculo está revestido con marquetería, una lujosa técnica decorativa que data del S. XVII y que la marca revivió en la década de 1920: presentado en un clásico motivo Art Deco, en forma de abanico, este artesanal acabado traslada el arte histórico a la era moderna.

Recubrimiento solar… mayor autonomía. Mercedes viene investigando innovadores módulos solares, similares a una pasta tan delgada como una oblea, podrían aplicarse sin mayores problemas a la carrocería de vehículos eléctricos; de forma que la superficie fotovoltaica activa podría adaptarse a varios sustratos: cuando se aplica a toda la superficie del Iconic Vision, puede aprovecharse el alcance solar adicional, dependiendo de la ubicación geográfica y las condiciones locales; tan es así, que un área de 11 metros cuadrados (equivalente a la superficie de un SUV de tamaño medio) podría producir energía hasta 12.000 kilómetros anuales en condiciones ideales.

El recubrimiento no contiene tierras raras ni silicio, y puede reciclarse fácilmente. Las células solares una alta efectividad —el 20%— y generan energía continuamente, incluso cuando el vehículo está apagado.

Los futuros vehículos como el Vision Iconic incluirán cada vez más funcionalidades que requerirán mayores volúmenes energéticos; así que, la eficacia resulta ser un factor crucial

Con su investigación en redes neuronales artificiales, Mercedes-Benz está abriendo nuevos caminos en el desarrollo de arquitecturas informáticas: la computación neuromórfica imita el funcionamiento del cerebro humano, con lo que los cálculos de la IA serán más rápidos y eficaces. Consecuencia: los sistemas de seguridad podrían reconocer mejor as señales de tráfico, los carriles y a otros usuarios de la carretera, pudiendo reaccionar más rápido, incluso en condiciones de baja visibilidad.

Dirección ‘steer-by-wire’. Con este nuevo sistema de dirección, Mercedes hace realidad una innovadora experiencia de dirección; especialmente la perfecta interacción con la dirección del eje trasero para un automóvil de generosa longitud como es el caso del Vision Iconi: mejoraría la conducción y las maniobras de estacionamiento; esta tecnología obvia una conexión mecánica entre el volante y las ruedas delanteras. En cambio, las solicitudes de dirección del conductor se transmiten más rápida y eléctricamente a través de unidades de control y actuadores; además, la dirección por cable conduce a una mayor flexibilidad en el diseño de interiores.

Junto con este showcar, Mercedes propone una ‘colección cápsula’ que consta de seis atuendos cuidadosamente diseñados para hombres y mujeres: matices azul oscuro y detalles en plata y oro; unos productos que no sólo reflejan la lujosa combinación de colores del Vision Iconic, sino que también juegan con los elementos gráficos interiores.

La colección captura la esencia del Art Deco, combinando el lujo de las décadas de 1920 y 30 con la más depurada artesanía y exquisitos materiales: cada pieza celebra la atención al detalle y el uso de telas distintivamente elegidas, que son características de este icónico periodo.