Toyota Hilux: Novena entrega…

Publicado por Javier F. Zardón León Creado: Actualizado:

Apuesta… multitecnológica. Nuevo diseño exterior e interior, carrocería de doble cabina, dirección asistida eléctrica y tracción total permanente en toda la gama. Sobre la actual generación, ya se vende la versión híbrida suave (48 voltios) y, durante el primer trimestre de 2026, llegará la nueva Hilux BEV, mientras que Hilux FCEV se espera para 2028.

El nuevo modelo lleva a la legendaria pick-up a una también nueva era; una apuesta por la multitecnología que refleja el compromiso de Toyota de proporcionar prácticas soluciones de movilidad, sostenibles y adaptadas a las necesidades de cada cliente, mercado y región del mundo. Con la inclusión de las variantes eléctricas y de pila de combustible de hidrógeno.

Toyota ha desarrollado el nuevo diseño exterior de la Hilux en torno al concepto de «robustez y agilidad», proyectando una imagen potente merced a un frontal con actualizadas proporciones, incluyendo unos estabilizados grupos ópticos delanteros conectados a una barra central que luce la marca Toyota en estilo clásico. En el modelo BEV, el tratamiento aerodinámico prescinde de la tradicional parrilla y monta unas llantas de aleación especiales; además, destaca un nuevo escalón de acceso a la zona de carga y unos estribos laterales también de nuevo cuño. Incluso se trata de la primera Hilux equipada con dirección asistida eléctrica: funcionamiento más directo, mayor maniobrabilidad y un menor riesgo de tensión inversa al circular por terrenos rocosos.

Sólo doble cabina. Esta nueva generación Hilux contará con solamente una carrocería —la de doble cabina— en línea con las preferencias de los clientes, mientras en su interior se observa una superior calidad general en los materiales, con evidentes influencias del Toyota Land Cruiser: Head-up Display con nuevo diseño horizontal (12,3 pulgadas), y una pantalla multimedia de hasta 12,3 pulgadas. Para facilitar su uso, todos los controles de la tracción 4x4 y todoterreno se agrupan en la consola central, y en la versión BEV se adopta un selector de cambio de tracción por cable y acción directa; también para cubrir las necesidades de conectividad, la Hilux ofrece la posibilidad de un cargador inalámbrico y nuevos puertos USB en la parte posterior del habitáculo.

Se han ampliado considerablemente las funciones avanzadas incluidas en el paquete «Toyota Safety Sense» de seguridad y asistencia a la conducción. En función de los mercados, la nueva Hilux estará disponible con toda una serie de actualizadas funciones: Supresión de la Aceleración a Baja Velocidad, Asistencia Proactiva a la Conducción y un Sistema de Parada de Emergencia. Otras novedades se centran en el Detector de Ángulo Muerto, la Asistencia de Salida Segura y el Monitor del Conductor con Cámara.

Hilux BEV

La nueva versión eléctrica mantiene como baza fundamental la característica construcción de carrocería sobre chasis, diseñada para un excelente comportamiento todoterreno, con elementos especialmente enfocados a proteger la batería de golpes o de la entrada de agua; su profundidAad de vadeo es la misma que la del modelo actual con motor de combustión interna. Cuenta, además, con el sistema MTM (Multi-Terain Monitor), que adapta el rendimiento del vehículo a distintos escenarios todoterreno mediante el control de los frenos y el par motor. El sistema está equipado con una batería de ion de litio (59,2 kWh) y unos ejes eléctricos delantero y trasero que proporcionan tracción total permanente (205 Nm de par en la parte delantera y 268,6 en la trasera). La carga útil alcanza 715 kilos y 1.600 de capacidad de remolque; homologa una autonomía media alrededor de 240 kilómetros, que podría alcanzar los 385 en ciclo urbano,