La lista definitiva de la DGT: qué llevar en el coche si no quieres quedarte tirado por la nieve

Una rueda atrapada en nieve semiderretida, una de las situaciones más frecuentes que puede dejarte tirado si no llevas el equipamiento adecuado.Getty Images

Cuando hablamos de conducción invernal, es habitual centrarse en los neumáticos, las cadenas o las técnicas al volante. Pero hay otro elemento crucial, tan simple como ignorado: qué llevas (o no llevas) en el maletero. Porque cuando la nieve cae de verdad y te sorprende en carretera, puede no haber una gasolinera cerca, ni cobertura, ni visibilidad. La DGT lo tiene claro y ha elaborado una lista muy concreta de elementos recomendados para circular con seguridad durante el invierno. No hablamos de artículos técnicos ni de gadgets modernos: hablamos de sentido común aplicado al equipamiento.

Lo que aprendimos con Filomena: por qué una pala puede marcar la diferencia

Durante la borrasca Filomena, cientos de automovilistas quedaron atrapados durante horas (e incluso días) por culpa de la nieve. En aquel episodio, más de uno habría pagado su peso en oro por algo tan básico como una pala. Según la DGT, no se trata de llevar siempre una, pero sí es recomendable incorporar una pequeña si vas a circular por zonas de montaña o con previsión de nevadas, especialmente si dejas el coche aparcado durante horas. Puede marcar la diferencia entre salir de un atasco en minutos o esperar a una quitanieves sin cobertura.

Y lo mismo ocurre con un simple rascador de hielo o rasqueta, imprescindible para retirar el hielo que se acumula en el parabrisas tras tener el coche estacionado. El riesgo no es solo no ver bien, también perder tiempo valioso o incluso dañar los limpiaparabrisas al intentar arrancarlos con hielo.

Qué recomienda llevar la DGT en el coche en invierno (y por qué)

En su guía de conducción invernal, la DGT no impone estos elementos como obligatorios, pero sí los define como altamente recomendables, sobre todo para quienes circulan por la mitad norte de la península, zonas montañosas o áreas rurales:

Una linterna (fundamental si te ves obligado a salir del coche en la oscuridad o para señalizarte si te quedas tirado), una manta (por razones obvias si tienes que esperar asistencia), y ropa de abrigo como botas de nieve y guantes. La lista se completa con algo de comida y bebida, que puede parecer un detalle menor, pero puede marcar la diferencia si el aislamiento se prolonga.

Desde julio de 2021, además, se recomienda incorporar en el vehículo la baliza de emergencia V16, que será obligatoria a partir de enero de 2026 y sustituirá a los triángulos como sistema de señalización ante averías o incidentes.

Otras guías de seguridad vial y normativa de tráfico aconsejan revisar antes del invierno aspectos clave del coche como la batería y los niveles de anticongelante, y contar con equipamiento adicional (botiquín, cables de arranque, cargador para el móvil, chaleco reflectante y rueda de repuesto o kit antipinchazos) para evitar que una avería mecánica o una batería descargada te dejen realmente "tirado" en una situación invernal.

La DGT también recuerda la obligatoriedad de montar cadenas o contar con neumáticos adecuados cuando las señales y las condiciones lo indiquen, ya que sin ello no se puede proseguir en tramos nevados.

Estas medidas, sencillas y asequibles, funcionan como un salvavidas cuando el temporal corta accesos, bloquea vehículos o deja sin asistencia inmediata a los conductores. La DGT no dramatiza, pero sí advierte que más vale llevar de más que quedarse corto.